Tai'an, in Cina, punta a costruire una "città di stoccaggio energetico" con una capacità di decine di milioni di kilowatt

TAI'AN, Cina, 21 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Questo è un rapporto dell'ufficio di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Negli ultimi anni la città di Tai'an ha attuato pienamente la strategia di rafforzamento della città attraverso una nuova industrializzazione, coltivando la nuova industria energetica come settore vantaggioso, pianificando attivamente lo sviluppo di nuovi sistemi di accumulo di energia diversificati e proponendo l'obiettivo di costruire una "città di stoccaggio energetico" con una capacità di decine di milioni di kilowatt. Attualmente la capacità installata di accumulo di energia in funzione nella città di Tai'an ha raggiunto 1,37 milioni di kilowatt, mentre quella in fase di sviluppo ha superato i 5 milioni di kilowatt, classificandosi al primo posto nella provincia di Shandong.

La città di Tai'an si concentra sui vantaggi caratteristici dello stoccaggio energetico tramite aria compressa nelle grotte saline e a tal fine ha formulato un piano di utilizzo completo, offrendo un forte sostegno politico per lo sviluppo del nuovo settore dello stoccaggio energetico. Oggigiorno la città di Tai'an insiste nel favorire lo sviluppo di alta qualità del settore dello stoccaggio energetico con una nuova produttività di alto livello. Dall'esercizio commerciale della prima centrale elettrica al mondo ad accumulo di energia ad aria compressa avanzata in grotte saline con una capacità installata di 10 MW, alla capacità di installazione di 300 MW, 350 MW, 2 × 300 MW, 660 MW, ha ripetutamente creato la prima nel paese. Tra questi progetti, quello di accumulo di energia ad aria compressa da 300 MW della China National Energy Corporation rappresenta attualmente la nuova centrale elettrica ad accumulo di energia ad aria compressa più grande, più efficiente, più performante e più economicamente conveniente costruita a livello internazionale, ed è stato elencato come progetto dimostrativo di accumulo di energia emergente a livello nazionale. Il cluster industriale dedicato allo stoccaggio di gas e di energia in grotte saline è stato selezionato come uno dei 15 futuri cluster industriali nella provincia di Shandong, mentre il cluster industriale dedicato ai nuovi materiali per apparecchiature energetiche e allo stoccaggio energetico è stato incluso, nella provincia di Shandong, nel primo lotto di cluster importanti sulla base del modello delle oche volanti per lo sviluppo economico.

La città di Tai'an sta accelerando la costruzione di un nuovo impianto elettrico. Quest'anno ha creato il primo centro di servizi per l'innovazione di centrali elettriche virtuali nella provincia di Shandong, ha costruito la prima centrale elettrica virtuale "aggregata", sempre nella provincia di Shandong, ha completato 9 progetti di "micro reti elettriche" e ha ridotto le emissioni di carbonio di 12.700 tonnellate. Entro il 2025 prevede di attuare altri 10 progetti di micro reti elettriche, guidando le aziende a partecipare alle transazioni del mercato spot dell'energia elettrica aiutandole a ridurre i costi e ad aumentare l'efficienza.