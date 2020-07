Un barile di bourbon della Michter's è stato venduto per oltre 209.000 dollari americani in occasione di un'asta di beneficenza a Londra, stabilendo un record

In totale, gli articoli e le esperienze offerte dalla Michter's hanno raggiunto 215.450 sterline (271.859 dollari americani) destinate alla 50 Best for Recovery, un'asta a favore delle imprese ricettive che stanno uscendo dalla pandemia da COVID-19. Oltre al barile privato, la distilleria di whiskey con sede a Louisville ha donato diverse esperienze uniche e bottiglie straordinarie per raccogliere fondi per la campagna di beneficenza organizzata dalla William Reed, la società madre di The World's 50 Best Restaurants e The World's 50 Best Bars.

"Alla William Reed, siamo grati di poter lavorare con donatori straordinari come la Michter's e di raccogliere fondi che saranno destinati alla comunità di ristoranti e bar in questo periodo storicamente impegnativo. Il momento principale dell'asta è stata la vendita delle bottiglie del barile privato della Michter's," ha commentato Charles Reed, AD della William Reed.

"La Michter's è impegnata a fare tutto il possibile per sostenere i professionisti del mondo dei bar e della ristorazione in questo momento di difficoltà inimmaginabile," ha dichiarato Matt Magliocco, vicepresidente esecutivo della Michter's, e ha aggiunto "Solitamente come politica aziendale non offriamo selezioni private di barili ma, data la profonda importanza di questa iniziativa, abbiamo fatto un'eccezione. Ciò che abbiamo ottenuto è la testimonianza di quanto la comunità di collezionisti Michter's mondiale, si sia fortemente impegnata nel sostenere il settore dell'ospitalità in questo momento di grande bisogno. Ci complimentiamo con gli organizzatori del 50 Best for Recovery per il loro straordinario impegno affinché questa asta avesse un impatto così grande."

Gli oggetti e le esperienze speciali donati direttamente dalla Michter's per l'asta hanno raggiunto tutti somme significative e comprendevano offerte rare e inedite del marchio:

L'asta 50 Best for Recovery comprendeva donazioni uniche nel loro genere da parte dei migliori locali gastronomici del mondo e dei principali fornitori del settore alimentare e delle bevande. I proventi dell'asta saranno erogati in due modi: con sovvenzioni dirette fino a 5.000 dollari americani a ristoranti e bar indipendenti, e con donazioni a organizzazioni no-profit specializzate nel settore dell'ospitalità. L'elenco completo delle organizzazioni no-profit beneficiarie può essere consultato al seguente link.

Informazioni su Michter's:

Michter's produce whiskey prestigiosi in edizione limitata. Michter's è nota per la sua produzione limitata di bourbon, single barrel bourbon, single barrel rye, e produzione limitata di American whiskey. Oltre alla distilleria principale che ha sede nella zona di Shively a Louisville, la Michter's possiede altre due sedi operative nel Kentucky. A Springfield, la Michter's possiede una tenuta agricola che coltiva grano nella sua proprietà di 60 ettari, mentre nel centro di Louisville, la Michter's ha la sua seconda distilleria nello storico edificio di Fort Nelson. Situata in una posizione privilegiata sulla West Main Street di fronte al Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la Michter's Fort Nelson Distillery possiede il leggendario sistema di alambicchi della Michter's Pennsylvania Distillery. Quando è aperto, è possibile fare visite didattiche con degustazioni di whisky ed è possibile visitare il The Bar at Fort Nelson, che propone i classici cocktail a cura di David Wondrich, storico dei distillati e dei cocktail.

(NB: tasso di cambio di 1.26182 USD a 1 GBP, al 12 luglio 2020 secondo Oanda.)

