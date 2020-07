Vat bourbon van Michter's haalt meer dan US $209.000 op bij veiling in Londen, record gevestigd

In totaal brachten producten en ervaringen van Michter's £215.450 (US $271.859) op voor 50 Best for Recovery, een veiling die de wereldwijde horecabranche ondersteunt tijdens de COVID-19-pandemie. Naast het privévat schonk de in Louisville gevestigde whiskystokerij verschillende unieke ervaringen en buitengewone flessen om geld in te zamelen voor het goede doel, georganiseerd door William Reed, het moederbedrijf van The World's 50 Best Restaurants en The World's 50 Best Bars.

"Bij William Reed zijn we dankbaar dat we met geweldige donateurs zoals Michter's kunnen samenwerken en fondsen kunnen werven om de horeca tegemoet te komen in deze ongekend moeilijke periode. Het hoogtepunt van de veiling was de botteling van het privévat van Michter's", aldus Charles Reed, CEO van William Reed.

"Michter's zet zich in om al het mogelijke te doen om horecaprofessionals te ondersteunen in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd", aldus Matt Magliocco, Michter's Executive Vice President, en voegt eraan toe: "Hoewel we normaal gesproken geen selecties van privévaten aanbieden, hebben we een uitzondering gemaakt voor dit immens belangrijke initiatief. De resultaten laten de kracht zien van de wereldwijde gemeenschap van verzamelaars van Michter's, die massaal hebben geholpen om de horecasector te ondersteunen in deze ongekend moeilijke tijd. We willen de organisatoren van 50 Best for Recovery bedanken voor hun buitengewone inspanningen om deze veiling zo indrukwekkend te maken."

De speciale producten en ervaringen die rechtstreeks door Michter's aan de veiling werden geschonken zijn zeldzame en unieke producten van het merk, die allemaal aanzienlijke bedragen opleverden:

In de 50 Best for Recovery-veiling werden unieke schenkingen aangeboden door 's werelds beste culinaire instellingen en toonaangevende leveranciers aan de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De opbrengst van de veiling wordt op twee manieren uitbetaald: door rechtstreekse subsidies van maximaal US $5000 aan onafhankelijke restaurants en bars, evenals donaties aan non-profitorganisaties gericht op de horecasector. Een volledige lijst van ontvangende non-profitorganisaties is hier te vinden.

Over Michter's:

Michter's maakt gelauwerde whisky's in beperkte oplage. Michter's staat bekend om haar bourbon in beperkte oplage, single barrel rye, single barrel bourbon, en Amerikaanse whisky in beperkte oplage. Naast de belangrijkste distilleerderij in het Shively-gedeelte van Louisville, strekken Michter's activiteiten zich uit tot twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's exclusieve granen op 60 hectare, en in het centrum van Louisville heeft Michter's haar tweede distilleerderij in het historische Fort Nelson-gebouw. Gelegen op een toplocatie aan West Main Street, tegenover Louisville Slugger en dicht bij het Frazier Museum, beschikt Michter's Fort Nelson Distillery over het legendarische distilleerketelsysteem van Michter's Pennsylvania Distillery. Tijdens openingstijden worden er ook educatieve rondleidingen met whiskyproeverijen gegeven, en kunt u The Bar at Fort Nelson bezoeken, met klassieke cocktails die zijn samengesteld door een historicus op het gebied van sterke drank en cocktails, David Wondrich.

(Let op: 12 juli, 2020 wisselkoers van 1,26182 USD tegen 1 GBP, volgens Oanda.)

