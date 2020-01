Uniworld richiesta danni da MSC

- Rimedio formale ricercato dopo un prolungato ritardo di rimborso a seguito di collisione tra l'Opera MSC e la contessa fluviale

LOS ANGELES, 22 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- La compagnia di crociere fluviali all-inclusive di lusso Uniworld Boutique River Cruise Collection ha intentato la causa contro MSC Cruise Management (UK) Limited ieri. Uniworld sta cercando di rimborsare i danni subiti in seguito a un incidente del 2 giugno 2019 in cui una nave Uniworld, River Countess, è stata colpita da MSC Opera, una grande nave oceanica mentre attracca al San Basilio Cruise Terminal di Venezia, Italia.

Secondo Ellen Bettridge, CEO e Presidente di Uniworld, le ampie conversazioni con MSC per compensare Uniworld per le sue perdite sono state improduttive. "Siamo estremamente delusi dal modo poco professionale in cui MSC ha deciso di ignorare la gravità della situazione, che ha sconvolto i nostri ospiti, i nostri partner e il nostro team", ha detto Bettridge. "A parte i gravi danni alla nostra nave [River Countess], siamo stati costretti a cancellare 14 viaggi, frustrando i nostri ospiti e partner di viaggio durante l'alta stagione estiva."

Ad oggi, Uniworld stima le perdite che includono il rimborso dei passeggeri, i danni alle navi, le perdite di entrate e la protezione delle commissioni degli agenti di viaggio superiori a 11,5 milioni di euro. Questa stima esclude ulteriori potenziali reclami da parte dei clienti e i relativi danni. "Non ci piace contenzioso, ma siamo stati costretti a farlo sulla base dei ritardi da parte di MSC e dei suoi rappresentanti , anche dopo aver ricevuto una lettera di garanzia da parte della propria agenzia di assicurazione, l'Inghilterra occidentale. Ci aspettiamo di più e meglio da un collega del settore crocieristico e ci dispiace di dover andare in tribunale per cercare un rimedio adeguato", ha detto Bettridge.

L'incidente, che rimane sotto inchiesta da parte delle autorità italiane, ha colpito quasi 1600 ospiti nel corso di diversi mesi. "Uniworld fa parte di The Travel Corporation, che quest'anno celebra un secolo di eccellenza di viaggio. L'azienda è orgogliosa di fornire un servizio che supera le aspettative dei nostri clienti e che viene messo alla prova più non quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno male. Stiamo trattenendo MSC a questo standard. Questa situazione è stata incredibilmente angosciante, in particolare per quegli ospiti e membri dell'equipaggio che hanno vissuto il momento traumatico a bordo in prima persona e per coloro che hanno guardato i video terrificanti nei giorni da seguire; non vogliamo altro che lasciarci questo alle spalle. È ora che vengano al tavolo e ci rendano interi", afferma Bettridge.

Informazioni SU UNIWORLD BOUTIQUE RIVER CRUISE COLLECTION

Uniworld Boutique River Cruise Collection - la linea di crociera fluviale all-inclusive più lussuosa del mondo - dispone di navi di lusso con una capacità media di 130 ospiti, escursioni esclusive, cucina gourmet e uno dei più alti dipendenti-guest-rapporto nel settore crociera fiume. Con sede a Los Angeles, California, Uniworld offre itinerari all-inclusive in Europa, così come viaggi in Russia, Cina, Vietnam e Cambogia, India, Egitto e Perù, un totale di 25 fiumi in 25 paesi in tutto il mondo. Uniworld è un membro di CLIA ed è molto apprezzato dai viaggiatori più esigenti, dai media e dagli esperti del settore crocieristico, essendo recentemente stato nominato #1 River Cruise Line nel sondaggio dei lettori Travel - Leisure World's Best Awards 2019 e ha votato Top-Rated River Cruise Line Europe nel 2018 Cruise Critic Cruisers Choice Awards. Uniworld è membro della famiglia di aziende The Travel Corporation (TTC), che festeggia il suo centenario nel 2020. (www.uniworld.com)

Contatta: The Decker/Royal Agency uniworld@deckerroyal.com

Link correlati

https://www.uniworld.com/en/



SOURCE Uniworld Boutique River Cruise Collection