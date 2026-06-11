UNOde50 sceglie Orisha Commerce per potenziare l'esperienza in negozio

Il marchio di gioielli nato a Madrid implementerà la soluzione Openbravo di Orisha Commerce per la gestione dei punti vendita e dell'inventario.

L'obiettivo di UNOde50 è centralizzare le operazioni dei suoi 82 negozi internazionali e dei suoi 96 punti vendita.

Tutti questi miglioramenti operativi inizieranno con una fase pilota presso il negozio di Fuencarral (Madrid), la cui apertura è prevista per il secondo semestre di quest'anno.

BARCELLONA, Spagna, 11 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Il marchio di gioielli UNOde50 ha scelto Openbravo, la soluzione SaaS di Orisha Commerce, per dotare i suoi 82 negozi internazionali e 96 punti vendita, inclusi corner e il punto vendita presso l'aeroporto Adolfo Suárez di Madrid, di una piattaforma di commercio unificato in grado di gestire in modo centralizzato tutti i punti vendita e l'inventario.

Grazie a questa nuova partnership, UNOde50 continuerà a migliorare l'esperienza cliente e la propria agilità operativa, garantendo al contempo una crescita sostenibile e scalabile sui mercati internazionali. La catena di gioiellerie conta oggi 51 negozi fisici in Spagna, ma il suo percorso internazionale è sempre più maturo e ambizioso. L'azienda dispone già di 14 negozi negli Stati Uniti e 10 in Messico. Un modello di business che sta prendendo piede anche in Europa, con punti vendita in Francia, Italia e Portogallo.

Secondo Onam Pereyra, Global Head of IT di UNOde50: «Questo progetto rappresenta un passaggio fondamentale nella nostra strategia di crescita internazionale. Scegliere una piattaforma di commercio unificato come quella di Orisha Commerce ci consentirà di offrire un'esperienza d'acquisto più coerente e personalizzata in tutti i nostri punti di contatto, senza rinunciare a efficienza e agilità operativa.»

Una piattaforma unificata per un marchio in espansione

Una delle principali sfide che i retailer affrontano durante i processi di espansione è garantire coerenza operativa e qualità del servizio mentre continuano ad ampliare la propria presenza sul mercato. Per questo motivo, UNOde50 aveva bisogno di dotare i propri negozi fisici di una nuova soluzione omnicanale per il punto vendita in grado di migliorare l'esperienza d'acquisto.

Il progetto prevede quindi l'implementazione di Openbravo, la soluzione per il punto vendita (POS), la gestione del negozio e le operazioni omnicanale, con funzionalità di mobile POS e clienteling, oltre al controllo dell'inventario e delle operazioni di stock in negozio. Inoltre, integra programmi fedeltà e gift card, insieme alla gestione di promozioni e sconti, consentendo di rafforzare il servizio post-vendita.

Sono inoltre previsti flussi omnicanale ed endless aisle, supportati dall'ottimizzazione della gestione dello stock unificato, per incentivare le vendite complementari.

La soluzione include anche funzionalità per la preparazione degli ordini online direttamente dal negozio e l'implementazione di scenari omnicanale come la consultazione dello stock in tempo reale presso altri punti vendita o magazzini, la prenotazione dei prodotti, il click & collect e il reso in negozio degli ordini online.

Orisha Commerce fornirà inoltre API standard per facilitare l'integrazione con i sistemi esterni di UNOde50, come l'ERP SAP Business One, la piattaforma e-commerce e la piattaforma CRM.

«UNOde50 è un esempio perfetto di marchio con una forte identità e una chiara ambizione internazionale. Con la soluzione Openbravo, mettiamo a disposizione una base tecnologica solida e scalabile che consentirà all'azienda di crescere in nuovi mercati mantenendo un'operatività unificata e orientata al cliente», ha dichiarato Mar Vieiro, Executive Director di Orisha Commerce Iberia.

Un'implementazione rapida per accelerare i risultati

Tutti questi miglioramenti operativi inizieranno con una fase pilota presso il negozio di Fuencarral (Madrid), la cui apertura è prevista per il secondo semestre di quest'anno.

Per implementare la soluzione in modo rapido, Orisha Commerce utilizzerà una metodologia che garantisce una transizione fluida attraverso funzionalità standard al 100%, senza sviluppi personalizzati. Il progetto include inoltre attività di formazione per i formatori, favorendo il trasferimento delle competenze e una rapida adozione del sistema.

Una volta consolidata la soluzione, il progetto proseguirà con il rollout internazionale nei mercati strategici di Stati Uniti, Canada, Francia, Italia, Portogallo e Messico, garantendo in ogni Paese l'adattamento ai requisiti normativi e fiscali locali.

Informazioni su Orisha Commerce

Grazie al suo portafoglio di soluzioni SaaS B2C, D2C e B2B, Orisha Commerce consente a retailer e brand di offrire esperienze di acquisto unificate e senza attriti a clienti e partner, dalla ricerca e scoperta fino alla transazione, all'acquisto e al consumo attraverso tutti i punti di contatto fisici e digitali.

Con oltre 3.500 clienti, tra cui aziende riconosciute a livello mondiale come adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Equivalenza, Hema, Miniso e PRG Retail Group (Prenatal, Toys R Us Iberia), presenti in oltre 100 Paesi, Orisha Commerce supporta oggi più di 60.000 punti vendita retail e abilita le vendite online di oltre 1.000 aziende, grazie a un team di oltre 700 collaboratori distribuiti in 11 uffici in 4 Paesi.

Orisha Commerce è una business unit del gruppo Orisha, azienda francese fondata nel 2003 e specializzata nello sviluppo di software per i settori retail, immobiliare, sanitario, edilizio e agroalimentare. Nel 2025 Orisha ha registrato un fatturato annuo superiore a 340 milioni di euro e impiega oggi 2.300 persone in Europa, servendo clienti in oltre 100 Paesi.

Per maggiori informazioni, visita commerce.orisha.com/