UNOde50 confia na Orisha Commerce para potenciar a sua experiência em loja

A marca de joalharia de origem madrilena irá implementar a solução Openbravo da Orisha Commerce para a gestão de pontos de venda e inventário.

O objetivo da UNOde50 é centralizar as operações das suas 82 lojas físicas internacionais e dos seus 96 pontos de venda.

Todas estas melhorias operacionais terão início com uma fase piloto na loja da Fuencarral (Madrid), cuja abertura está prevista para o segundo semestre deste ano.

BARCELONA, Espanha, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A marca de joalharia UNOde50 confiou na Openbravo, a solução SaaS da Orisha Commerce, para dotar as suas 82 lojas internacionais e 96 pontos de venda, incluindo corners e o seu estabelecimento no Aeroporto Adolfo Suárez de Madrid, de uma plataforma de comércio unificado capaz de gerir de forma centralizada todos os seus pontos de venda e inventário.

Com esta nova parceria, a UNOde50 continuará a melhorar a experiência do cliente e a sua agilidade operacional, assegurando simultaneamente um crescimento sustentado e escalável no mercado internacional. A cadeia de joalharias conta atualmente com 51 lojas físicas em Espanha, mas o seu percurso internacional é cada vez mais maduro e ambicioso. A marca já possui 14 lojas nos Estados Unidos e 10 no México. Um modelo de negócio que também começa a consolidar-se no mercado europeu, com lojas em França, Itália e Portugal.

Segundo Onam Pereyra, Global Head of IT da UNOde50: «Este projeto representa um passo fundamental na nossa estratégia de crescimento internacional. Apostar numa plataforma de comércio unificado como a da Orisha Commerce permitirá oferecer uma experiência de compra mais consistente e personalizada em todos os nossos pontos de contacto, sem perder eficiência e agilidade operacional.»

Uma plataforma unificada para uma marca em expansão

Um dos principais desafios enfrentados pelos retalhistas durante os seus processos de expansão é garantir a coerência operacional e a qualidade do serviço enquanto continuam a aumentar a sua presença no mercado. Por isso, a UNOde50 precisava de dotar as suas lojas físicas de uma nova solução omnicanal de ponto de venda que melhorasse a experiência de compra.

Neste contexto, o projeto contempla a implementação da Openbravo, solução de ponto de venda (POS), gestão de loja e operações omnicanal, incorporando funcionalidades de mobile POS e clienteling, bem como controlo de inventário e operações de stock em loja. Adicionalmente, integra programas de fidelização e cartões-presente, juntamente com a gestão de promoções e descontos, permitindo reforçar o serviço pós-venda.

Além disso, está prevista a implementação de fluxos omnicanal e de endless aisle, apoiados na otimização da gestão de stock unificado, para impulsionar as vendas cruzadas.

A solução inclui ainda capacidades para preparação de encomendas online a partir da loja e a implementação de cenários omnicanal, como consulta de stock em tempo real noutras lojas ou armazéns, reserva de produtos, click & collect e devolução em loja de encomendas online.

Por outro lado, a Orisha Commerce disponibilizará APIs standard para facilitar a integração com os sistemas externos da UNOde50, como o ERP SAP Business One, a plataforma de e-commerce e a plataforma CRM.

«A UNOde50 é um exemplo claro de uma marca com identidade própria e ambição internacional. Com a solução Openbravo, disponibilizamos uma base tecnológica sólida e escalável que lhes permitirá crescer em novos mercados mantendo uma operação unificada e centrada no cliente», afirmou Mar Vieiro, Diretora Executiva da Orisha Commerce para a Ibéria.

Uma implementação rápida para acelerar resultados

Todas estas melhorias operacionais terão início com uma fase piloto na loja da Fuencarral (Madrid), cuja abertura está prevista para o segundo semestre deste ano.

Para implementar a solução de forma ágil, a Orisha Commerce utilizará uma metodologia que garante uma transição fluida através de funcionalidades 100% standard, sem desenvolvimentos à medida. O projeto inclui ainda formação para formadores, facilitando a transferência de conhecimento e a rápida adoção do sistema.

Uma vez consolidada a solução, terá início a sua implementação internacional em mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Portugal e México, garantindo em cada caso a adaptação aos requisitos legais e fiscais locais.

Sobre a Orisha Commerce

Através do seu portefólio de soluções SaaS B2C, D2C e B2B, a Orisha Commerce permite a retalhistas e marcas oferecer experiências de compra unificadas e sem fricções a clientes e parceiros, desde a pesquisa e descoberta até à transação, aquisição e consumo em todos os pontos de contacto físicos e digitais.

Com mais de 3.500 clientes, incluindo empresas reconhecidas mundialmente como adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Equivalenza, Hema, Miniso e PRG Retail Group (Prenatal, Toys R Us Iberia), presentes em mais de 100 países, a Orisha Commerce suporta atualmente mais de 60.000 pontos de venda de retalho e facilita as vendas online de mais de 1.000 empresas, contando com uma equipa de mais de 700 colaboradores distribuídos por 11 escritórios em 4 países.

A Orisha Commerce é uma unidade de negócio do grupo Orisha, organização de origem francesa fundada em 2003 e especializada em software empresarial para setores como retalho, imobiliário, saúde, construção e agroalimentar. Em 2025, a Orisha alcançou receitas anuais superiores a 340 milhões de euros e emprega atualmente 2.300 pessoas na Europa, servindo clientes em mais de 100 países.

Para mais informações, visite commerce.orisha.com