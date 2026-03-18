$27 mil dólares en becas y exposición en Paseo de la Reforma: inDrive lanza convocatoria nacional para fotógrafos y estudiantes
Noticias proporcionadas porinDrive
18 mar, 2026, 16:00 GMT
La iniciativa, respaldada por el senador Luis Donaldo Colosio, busca retratar historias reales sobre acceso a oportunidades económicas en México. La convocatoria cierra el 23 de marzo.
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- No es una convocatoria más. Es una oportunidad de contar historias reales… y que todo el país las vea.
inDrive lanzó una convocatoria abierta dirigida a estudiantes, fotógrafos y creadores visuales para documentar el impacto de inDrive Money en la vida de las personas en México, con premios de hasta $27,000 en becas y la posibilidad de exhibir su trabajo en uno de los espacios públicos más visibles del país: Paseo de la Reforma.
La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del senador Luis Donaldo Colosio y la participación de un jurado conformado por representantes de ANUIES, CIDE y AMCHAM México, así como aliados de Fundación UNAM, Universidad Anáhuac Mayab, Pro Mujer y Girl Up.
¿Qué se busca?
Conceptos visuales que reflejen cómo el acceso a soluciones financieras puede transformar el día a día de las personas.
A través de imágenes, los participantes deberán capturar el impacto de inDrive Money, una solución que ofrece tasas de interés hasta 60% menores frente a otras opciones del mercado disponibles para conductores.
Premios y reconocimiento
- 1er lugar: USD $15,000
- 2do lugar: USD $7,000
- 3er lugar: USD $5,000
- Top 10: Exposición en la galería fotográfica exterior del Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma
¿Quién puede participar?
- Estudiantes
- Fotógrafos profesionales y emergentes
- Público en general
Fecha límite
23 de marzo de 2026
Publicación de resultados
Los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales de inDrive en México durante los primeros días de abril.
Registro
Consulta las bases y participa aquí:
https://promotion.indrive.com/es/ov/mx/both-money-reforma
Sobre inDrive
inDrive es una plataforma global de movilidad y servicios urbanos. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 400 millones de veces y fue la segunda app de movilidad más descargada por cuarto año consecutivo. Además de viajes, inDrive ofrece una extensa lista de servicios urbanos, incluyendo transporte ciudad a ciudad, entregas, además de servicios financieros. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y M&A.
inDrive opera en 1065 ciudades de 48 países. Impulsada por su misión de combatir la injusticia, la empresa se compromete a tener un impacto positivo en la vida de mil millones de personas para 2030. inDrive persigue esta meta tanto a través de su negocio principal, que apoya a las comunidades locales mediante un modelo de precios justos, como a través de sus programas de impacto.
Para más información visite www.inDrive.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937117/MX_SPT_ALL_All_concept1_3_1200x628_0sec_CLD_26946_RMP_P_Static.jpg
FUENTE inDrive
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