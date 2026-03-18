$27 mil dólares en becas y exposición en Paseo de la Reforma: inDrive lanza convocatoria nacional para fotógrafos y estudiantes

La iniciativa, respaldada por el senador Luis Donaldo Colosio, busca retratar historias reales sobre acceso a oportunidades económicas en México. La convocatoria cierra el 23 de marzo.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- No es una convocatoria más. Es una oportunidad de contar historias reales… y que todo el país las vea.

inDrive lanzó una convocatoria abierta dirigida a estudiantes, fotógrafos y creadores visuales para documentar el impacto de inDrive Money en la vida de las personas en México, con premios de hasta $27,000 en becas y la posibilidad de exhibir su trabajo en uno de los espacios públicos más visibles del país: Paseo de la Reforma.

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del senador Luis Donaldo Colosio y la participación de un jurado conformado por representantes de ANUIES, CIDE y AMCHAM México, así como aliados de Fundación UNAM, Universidad Anáhuac Mayab, Pro Mujer y Girl Up.

¿Qué se busca?

Conceptos visuales que reflejen cómo el acceso a soluciones financieras puede transformar el día a día de las personas.

A través de imágenes, los participantes deberán capturar el impacto de inDrive Money, una solución que ofrece tasas de interés hasta 60% menores frente a otras opciones del mercado disponibles para conductores.

Premios y reconocimiento

1er lugar: USD $15,000





USD $15,000 2do lugar: USD $7,000





USD $7,000 3er lugar: USD $5,000





USD $5,000 Top 10: Exposición en la galería fotográfica exterior del Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma

¿Quién puede participar?

Estudiantes





Fotógrafos profesionales y emergentes





Público en general

Fecha límite

23 de marzo de 2026

Publicación de resultados

Los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales de inDrive en México durante los primeros días de abril.

Registro

Consulta las bases y participa aquí:

https://promotion.indrive.com/es/ov/mx/both-money-reforma

Sobre inDrive

inDrive es una plataforma global de movilidad y servicios urbanos. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 400 millones de veces y fue la segunda app de movilidad más descargada por cuarto año consecutivo. Además de viajes, inDrive ofrece una extensa lista de servicios urbanos, incluyendo transporte ciudad a ciudad, entregas, además de servicios financieros. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y M&A.

inDrive opera en 1065 ciudades de 48 países. Impulsada por su misión de combatir la injusticia, la empresa se compromete a tener un impacto positivo en la vida de mil millones de personas para 2030. inDrive persigue esta meta tanto a través de su negocio principal, que apoya a las comunidades locales mediante un modelo de precios justos, como a través de sus programas de impacto.

Para más información visite www.inDrive.com .

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FUENTE inDrive