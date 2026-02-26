inDrive impulsa mayor acceso a la movilidad y fortalece la competencia en el mercado digital mexicano, revela estudio de AIMX

Más de 10 millones de personas favorecidas desde 2022; más de 200 millones de viajes completados en 2025 y ahorros promedio del 23% por trayecto reflejan un impacto económico y social tangible.

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En México, la movilidad y el transporte son mucho más que traslados: representan vías hacia la generación de ingresos y nuevas oportunidades de desarrollo. En ese contexto, inDrive, en colaboración con la Asociación de Internet MX (AIMX), presentó su Reporte de Impacto en el país, el cual revela que más de 10 millones de personas han sido impactadas positivamente por las operaciones y programas sociales de la plataforma desde 2022.

El estudio, realizado por la AIMX, organismo referente en el análisis del ecosistema digital mexicano, muestra que la operación de inDrive superó los 200 millones de viajes durante 2025, consolidando su presencia en el país y su contribución a la economía digital. Con esto, la plataforma operó a un ritmo de más de 380 servicios completados por minuto, reflejando su integración en la vida cotidiana de las personas en múltiples ciudades del país.

Más allá del crecimiento de una plataforma tecnológica, estas cifras evidencian cómo el acceso a opciones de movilidad seguros y con precios justos impacta directamente en la economía cotidiana de millones de personas, que son también estudiantes, madres, padres de familia y trabajadores.

Uno de los hallazgos centrales del reporte es que el modelo de negociación de precios Persona a Persona (P2P) de la plataforma permite a las y los pasajeros obtener un ahorro promedio del 23% por viaje. Además, el 72.25% de las personas encuestadas considera que la competencia generada por inDrive contribuye a mitigar precios elevados y mejorar la calidad del servicio.

El estudio también muestra que la entrada de modelos de negocio diferenciados fortalece la competencia en un mercado altamente concentrado, generando presión competitiva real en favor de los usuarios. Así, el esquema de negociación de precios P2P amplía el acceso a la movilidad para más personas, fortaleciendo la inclusión en el país.

Estos resultados se alinean con evidencia regional reciente de Oxford Economics, que demuestra que los modelos de negociación de precios en plataformas de movilidad amplían el acceso al transporte, convierten viajes que antes no ocurrían en actividad económica real y fortalecen la inclusión en mercados emergentes de América Latina.

Para quienes conducen, el impacto también tiene una dimensión social. El 60.41% de las y los conductores afirma que prefiere el modelo de negociación frente a esquemas de asignación automática, al considerar que les brinda mayor libertad de elección y más control sobre sus actividades.

La seguridad aparece como otro eje relevante. De acuerdo con el estudio, el 72.12% de las y los pasajeros considera que inDrive es más segura que el transporte tradicional disponible en su localidad, destacando el valor de la trazabilidad de viajes, la transparencia de los precios acordados antes del trayecto y el uso de herramientas digitales para mitigar riesgos.

En términos de impacto territorial, durante 2025 la expansión de inDrive llegó a más de 60 ciudades del país, llevando opciones de movilidad y oportunidades de ingreso a regiones históricamente subatendidas y contribuyendo a dinamizar economías locales fuera de las grandes zonas metropolitanas.

"Nuestro propósito se traduce en acciones concretas que buscan equilibrar las dinámicas tradicionales del mercado. Además de la movilidad, impulsamos programas sociales enfocados en el desarrollo comunitario, ampliando nuestro impacto más allá de la tecnología", destacó Rafael Garza, director general de inDrive en México, durante la presentación del reporte.

En un país donde millones de personas dependen del transporte para sostener su vida, el Reporte de Impacto de inDrive abre una conversación sobre cómo los modelos digitales pueden fortalecer la competencia, reducir brechas y ampliar el acceso a oportunidades.

