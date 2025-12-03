"A donde vayas, viajamos CONTIGGO" es la nueva iniciativa de Chirey para ofrecer un "Servicio como en Familia": una evaluación completa del estado de los vehículos para cuidar el viaje de cada propietario.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las estaciones cambian y los destinos favoritos se transforman, pero la compañía y protección en las que confías permanecen constantes. A partir de noviembre de 2025, Chirey lanza la iniciativa "A donde vayas, viajamos CONTIGGO" en todo el mundo, abarcando mercados como Turquía, México, Sudáfrica, Australia, Malasia, Chile y Ecuador.

A donde vayas, viajamos CONTIGGO: CHIREY FAMILY CARE lanza la iniciativa de Servicio en México

Las actividades de servicio en México también comienzan en noviembre. Como el cierre distintivo de la marca de servicio de Chirey en 2025, la campaña ofrecerá mejoras integrales centradas en tres pilares fundamentales: Cuidado Experto, Agradecimiento al Cliente y Experiencias Co-creadas, cumpliendo así su compromiso de brindar un "Servicio como en Familia". Con apoyo profesional y atento, la empresa está dedicada a proteger el viaje de cada propietario, para que cada partida esté llena de confianza y tranquilidad.

La salud del vehículo es la base de un viaje sin preocupaciones, y una inspección meticulosa es la protección más confiable. Durante la campaña, Chirey lanza un programa personalizado de revisión vehicular, que cubre 25 puntos de inspección. Técnicos profesionales realizarán una evaluación completa del estado del vehículo. Mientras tanto, los clientes que reciban servicio durante esta actividad y compartan su experiencia en redes sociales también podrán recibir un blind box coleccionable.

Cada viaje nace del deseo de alcanzar nuevos horizontes, y cada regreso a casa trae consigo el calor familiar. Un vehículo es más que un medio de transporte; es un compañero que acompaña a las personas a explorar el mundo.

Chirey continúa fortaleciendo su sistema de posventa, con el objetivo de lograr una mejora doble en la calidad del servicio y la reputación del cliente para 2025.

A su vez, establece un sistema de respuesta rápida, que incluye servicio de rescate 7/24, citas en línea, entre otros, para mejorar la calidad y eficiencia del servicio. La mejora continua en los métodos de operación impulsa un aumento significativo en la capacidad de respuesta del servicio, con una satisfacción del cliente en constante crecimiento y una fidelidad de marca fortalecida.

Con esto, Chirey está comprometida con comenzar por las "pequeñas cosas". En cada detalle, la marca honra su promesa "Siempre Contigo", permitiendo que los clientes sientan la compañía constante de Chirey FAMILY CARE y Contiggo.

No importa la distancia recorrida ni los años que pasen, Chirey permanece como un guardián constante. Ya sea en pleno verano o en lo más frío del invierno, los propietarios están cordialmente invitados a "volver a casa" para vivir una experiencia completa de cuidado vehicular. Con un servicio profesional, Chirey se compromete a iniciar cada viaje con calidez y a proteger cada trayecto, trabajando para abrir un nuevo capítulo de tranquilidad para su comunidad global.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837392/Chirey_Family_Care.jpg

FUENTE Chirey