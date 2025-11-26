TIGGO 7 CSH: más que movilidad, una forma de conectar con lo que realmente importa

Con más de 1,200 kilómetros de autonomía, 3.3kW de potencia externa para experiencias al aire libre y un sistema de seguridad reforzado con siete bolsas de aire y 1500 MPa de acero en zonas clave, TIGGO 7 CSH redefine la manera en que los mexicanos conducen, viajan y disfrutan su tiempo fuera de la ciudad.

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- TIGGO 7 CSH llega al mercado mexicano como una propuesta integral que combina desempeño híbrido de última generación, una plataforma de seguridad pensada para escenarios reales de manejo y un ecosistema tecnológico diseñado para elevar cada trayecto, desde los recorridos urbanos diarios hasta escapadas improvisadas en carretera. Su arquitectura híbrida CSH garantiza eficiencia y confianza, al ofrecer más de 1,200 km de autonomía, un consumo de 4.9L/100 km en modo de conservación de carga y una capacidad de recarga del 30% al 80% en solo 19 minutos, permitiendo que el vehículo se adapte con precisión al ritmo de vida de conductores que combinan ciudad y aventura.

En materia de seguridad, TIGGO 7 CSH se apoya en una estructura compuesta por 60% de acero de alta resistencia, con secciones de 1500 MPa de acero termoformado, diseñadas para absorber impactos y mantener la integridad del habitáculo. El vehículo incluye siete bolsas de aire distribuidas estratégicamente, además del sistema de chasis transparente 540°, que facilita la lectura del entorno en callejones estrechos, caminos irregulares o estacionamientos complejos. El paquete tecnológico se complementa con 16 funciones ADAS, nivel de asistencia L2, monitoreo del entorno, alerta de punto ciego y control crucero adaptativo de rango completo. La batería utiliza tecnología de fosfato de hierro-litio con certificación IP68, protegida por una placa inferior de 780 MPa, y un sistema inteligente capaz de cortar energía en 10 milisegundos en caso de colisión, garantizando seguridad eléctrica incluso en los escenarios más exigentes.

El interior está diseñado para combinar confort con un ambiente tecnológico envolvente. Los asientos deportivos de piel ofrecen soporte en trayectos largos, mientras que el techo panorámico de 1 m² amplifica la sensación de amplitud y conexión con el exterior. La iluminación ambiental de 64 colores permite personalizar el ambiente según el estado de ánimo del conductor, y el sistema de audio profesional Sony de 8 bocinas transforma cualquier viaje en una experiencia inmersiva. La plataforma Snapdragon 8155 eleva la respuesta del sistema multimedia, ofreciendo una interacción ágil, fluida y estable, esencial para quienes demandan tecnología intuitiva en cada desplazamiento.

TIGGO 7 CSH también ha sido pensado para quienes buscan desconectarse en la naturaleza sin renunciar a la comodidad. Su función de descarga externa de 3.3kW permite alimentar proyectores, cafeteras, hornillas eléctricas, iluminación portátil y otros dispositivos durante actividades como picnics nocturnos, proyecciones al aire libre o campamentos de fin de semana. Las imágenes compartidas muestran este enfoque con claridad: el vehículo se convierte en una extensión del espacio de convivencia, permitiendo crear momentos memorables bajo el cielo abierto sin preocuparse por la energía disponible.

Con un equilibrio entre potencia, eficiencia, seguridad y funcionalidades diseñadas para el estilo de vida contemporáneo, TIGGO 7 CSH se posiciona como una opción sólida para quienes buscan un vehículo híbrido confiable, intuitivo y versátil. Su ingeniería está pensada para situaciones reales de uso, y su propuesta integral responde a una necesidad creciente en México: un vehículo que pueda acompañar el ritmo acelerado de la ciudad sin limitar la posibilidad de desconectarse más allá del asfalto. TIGGO 7 CSH llega para convertirse en una nueva expresión de movilidad, una que inspira a recorrer más kilómetros, crear nuevas historias y ampliar la forma en que se vive el camino.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

