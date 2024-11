¡Abre convocatoria del Programa Generación de Líderes Ambientales de la CCA, dirigido a jóvenes de América del Norte!

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) se complace en anunciar el lanzamiento de la segunda edición de su Programa Generación de Líderes Ambientales (PGLA). Esta interesante iniciativa apoya a jóvenes líderes para que tengan acceso a financiamiento inicial y desarrollen las aptitudes necesarias que les permitan lograr un impacto real y significativo en sus comunidades y más allá.

Las personas jóvenes seleccionadas se beneficiarán con un programa de mentoría de un año; tendrán la oportunidad de establecer redes de trabajo en toda la región; recibirán 15,000 dólares canadienses a modo de "capital semilla", y podrán presentar sus soluciones ante los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de América del Norte en el marco de la sesión anual del Consejo de la CCA, a celebrarse en el verano de 2025.

Es hora de actuar

El PGLA invita a equipos de jóvenes líderes del subcontinente a ayudar a las comunidades y contribuir a la preservación de nuestras aguas, suelos y aire compartidos. Este programa de la CCA está dirigido a equipos de personas de entre 18 y 35 años que formen parte de organizaciones lideradas por personas jóvenes (por ejemplo, asociaciones u organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro), así como a equipos de personas jóvenes emprendedoras e innovadoras con interés en crear sus propias empresas.

Algunas palabras de quienes integran la actual generación del PGLA

"La mentoría que el PGLA nos está brindando me ha ayudado mucho a crecer como persona y me ha permitido aprender a manejar el estrés y estar más a gusto cuando salgo de mi zona de confort, especialmente tratándose de aspectos como preparar presentaciones. ¡Hoy me siento mucho más cómodo al hablar en público!" — Alexandre Savard, Encore! Biomatériaux, Canadá.

"El capital semilla que recibimos a través del PGLA ha significado una maravillosa oportunidad para poner en marcha algunas de las más importantes actividades de nuestro proyecto. Gracias a este apoyo logramos implementar una unidad de manejo ambiental, paso que nos permitirá fomentar la restauración y conservación del área donde trabajamos." — Ana Cristina Posadas García, Estrategia para la restauración y conservación del humedal sitio RAMSAR Ciénega de Tamasopo, México.

"Como integrantes del grupo inaugural de jóvenes del PGLA, hemos tenido el privilegio de entrar en contacto con personas y organizaciones que tienen la determinación y el impulso para marcar una diferencia en materia de medio ambiente y cambio climático. Además de que nuestro proyecto ha sido nominado para reconocimientos y premios adicionales, las experiencias derivadas del PGLA han sido un catalizador para forjar otras alianzas y relaciones de colaboración que sin duda beneficiarán nuestra labor y ayudarán a lograr un mayor impacto en la intersección de la justicia y una transición energética equitativa." — McKenna Dunbar y Jake Barnet, Electrivive: herramienta equitativa de desarrollo laboral y profesional para la electrificación de edificios, Estados Unidos.

Brindamos a la juventud los recursos para triunfar y convertirse en líderes

Además de aportar al desarrollo de capacidades de las personas jóvenes de los tres países, esta iniciativa de la CCA promueve el liderazgo de la juventud al ampliar las redes juveniles dedicadas al medio ambiente y proporcionar financiamiento inicial para permitir el florecimiento de soluciones creativas, sobre todo a escala local. Como parte del programa de mentoría de un año de duración, las personas seleccionadas reciben asesoramiento de especialistas para presentar e impulsar sus soluciones, así como orientación sobre diversos elementos de sus proyectos, incluidas cuestiones de desarrollo y gestión, manejo de riesgos, elaboración de presupuestos, divulgación y recaudación de fondos. El PGLA apoya actividades de base comunitaria de gran impacto y perdurables, y contribuye a establecer una sólida red juvenil en toda América del Norte.

El Programa Generación de Líderes Ambientales también ofrece a las personas participantes amplias oportunidades de trabajo en red. Las soluciones seleccionadas se presentan al público durante la sesión del Consejo de la CCA —plataforma ideal para exponer ideas innovadoras en la esfera ministerial—, donde representantes de los equipos autores tienen la oportunidad de interactuar con integrantes del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) y el Grupo de Especialistas en Conocimiento Ecológico Tradicional (GECET) de la CCA, así como con funcionarios de gobierno y especialistas.

Requisitos para participar

Es necesario que las personas participantes demuestren que sus soluciones abordan o responden a problemáticas críticas relacionadas con el apoyo a nuestras comunidades y a la preservación de las aguas, suelos y aire que compartimos en toda América del Norte. Las propuestas, además de ser soluciones prácticas, eficaces y realizables, deben plantear medidas sostenibles en respuesta a una problemática concreta en materia de medio ambiente. También deben ser específicas para cada contexto, teniendo en cuenta las características únicas de la(s) comunidad(es) o región a que se dirijan.

Con apego a los criterios de admisibilidad establecidos, se dará prioridad a las soluciones que establezcan un objetivo claro y cuya repercusión en las comunidades locales y su medio ambiente resulte significativa. Las propuestas se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:

Impacto e involucramiento comunitario (40%)

Viabilidad (25%)

Concordancia con los pilares estratégicos de la CCA y el tema del programa (15%)

Identificación de la problemática (10%)

Innovación (10%)

Asimismo, se dará preferencia a las propuestas presentadas por grupos juveniles diversos que hayan concebido o desarrollado sus soluciones de manera conjunta con las comunidades, sobre todo si incluyen la participación de integrantes de comunidades que tradicionalmente han carecido de acceso a los espacios de toma de decisiones.

Fecha límite para el envío de propuestas: Las propuestas, completamente integradas, deberán subirse a la plataforma en línea a más tardar a las 23:59 horas (tiempo local) del 12 de enero de 2025.

Para conocer más detalles en torno al programa, las directrices y los criterios de selección aplicables, así como para enviar tu solución, haz clic aquí.

Te invitamos, además, a acompañarnos en una sesión informativa sobre el PGLA y su proceso de presentación de propuestas, misma que tendrá lugar, en formato virtual, el 17 de diciembre de 2024, de 13:00 – 14:00 horas (tiempo del este), de 12:00 a 13:00 horas (tiempo del centro) y de 10:00 a 11:00 am (tiempo del pacífico) con interpretación simultánea en español, francés e inglés.

Si deseas mantenerte al día y saber más sobre iniciativas, oportunidades y novedades de la CCA, suscríbete a nuestro boletín informativo y síguenos en redes sociales.

Contacto con los medios

Patrick Tonissen

Titular de Unidad, Comunicaciones

+1 (438) 885-8463

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2565809/Commission_for_Environmental_Cooperation__CEC___Abre_convocatori.jpg

FUENTE Commission for Environmental Cooperation (CEC)