"ABSOLUT-AMENTE DESPECHADX": Absolut y Beefeater se unen a Sala de Despecho para llevar la energía del desamor a la sala de tu casa.

El double pack "Viva su despecho" es una colaboración que invita a transformar cualquier espacio en una experiencia donde el despecho se canta y se vive en compañía.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Absolut y Beefeater anuncian el lanzamiento del double pack edición limitada "Viva su despecho", desarrollado en colaboración con Sala de Despecho, el fenómeno cultural que ha transformado el desamor en una experiencia colectiva.

El kit reinventa la esencia de Sala de Despecho para convertir cualquier reunión en un momento divertido y memorable. Pensado para disfrutarse entre amigos, transforma la convivencia en una experiencia compartida donde la música y la emoción de cantar se vuelven protagonistas.

El despecho ya no se vive en silencio: hoy se canta, se comparte y se convierte en un plan. Bajo esta filosofía, esta colaboración lo traslada hasta la sala de tu casa, donde la música se vive a todo pulmón, las conversaciones se vuelven inolvidables y los momentos se disfrutan en compañía.

El double pack incluye todo lo necesario para vivir la experiencia completa en casa:

Micrófono de Sala de Despecho

Botella de Absolut 750 ml

Botella de Beefeater 750 ml

Recetario con cócteles sugeridos

Con una producción limitada de 16,800 unidades, estará disponible por tiempo limitado a un precio de $689 MXN.

"Esta colaboración busca llevar la experiencia de Sala de Despecho hasta la sala de tu casa, conectando a nuestros consumidores en espacios cotidianos. Con Absolut y Beefeater, transformamos un momento emocional en una experiencia compartida que se vive, se canta y se celebra; donde convertimos cualquier lugar en un momento para disfrutar con buena compañía", mencionó Alejandro Chain, VP de Marketing de Pernod Ricard México.

El kit estará disponible a partir del 20 de abril en las principales tiendas de autoservicio y en ecommerce, con presencia en 23 estados y 63 ciudades.

"En poco tiempo hemos recorrido un gran camino con Sala de Despecho, pero nada se compara con este momento: traer la experiencia de regreso al lugar de origen, la sala de tu casa", afirmó Chris Lee, director creativo de Sala de Despecho.

Acerca de la colaboración

Absolut y Beefeater se unen a Sala de Despecho para transformar el "despecho" en una experiencia compartida, llevando la energía del venue a nuevos espacios y conectando con los consumidores a través de la música, la convivencia y el ritual de cantar.

Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961162/063_SALA_DE_DESPECHO_2026_MARZO_27_FP_18__2.jpg

FUENTE Pernod Ricard