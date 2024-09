Adaptarse al Futuro: La Nueva Demanda Inmobiliaria de los "Slowmads" Digitales en España

- Cecilia Varela Luxury Realty Advisor se Une a las Necesidades del Creciente Mercado Inmobiliario de Lujo en Madrid

- Nómadas Digitales Superan los 35 millones a nivel global y el 49% Proviene de Estados Unidos

MADRID, 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Cecilia Varela, reconocida asesora de bienes raíces de lujo con experiencia en el mercado inmobiliario de alto nivel, anuncia su especialización como Realty Luxury Advisor, enfocada en atender a la creciente demanda de inversores internacionales y de los "Slowmads"con las mejores propiedades de lujo en Madrid. La nueva tendencia de estos profesionales o nómadas digitales que ya son más de 35,000 solo en España, y en su mayoría ejecutivos y empresarios internacionales de Latinoamérica y de Estados Unidos, buscan una estancia prolongada que combine trabajo y vida familiar en una de las ciudades más dinámicas de Europa, Madrid.

El auge de los nómadas digitales, una tendencia global que ha superado los 35 millones de personas, ha encontrado en Madrid un punto de atracción clave. La ciudad ha sido destacada en la lista de "52 Mejores Lugares para Visitar" de The New York Times, consolidándose como un destino predilecto no sólo para turistas, sino también para aquellos que desean establecerse durante meses o incluso más tiempo, conocidos como "Slowmads".

Estudios recientes muestran que la población global de nómadas digitales ha superado los 35 millones, con el 49% proveniente de los Estados Unidos. Sorprendentemente, las mujeres lideran este movimiento. Aunque los nómadas digitales suelen ser representados como hombres, las encuestan revelan que las mujeres, especialmente las madres trabajadoras, están adoptando cada vez más este estilo de vida y una ciudad como Madrid, con su rica cultura y entorno familiar, promete mejorar la experiencia.

Cecilia Varela explica que este perfil de clientes ha evolucionado en los últimos años. "Mis clientes ya no solo buscan propiedades de lujo, sino hogares que ofrezcan un estilo de vida equilibrado donde el trabajo remoto y la vida familiar puedan convivir en perfecta armonía", comenta Varela. "Zonas como Salamanca, Chamberí, Justicia, Recoletos y El Viso están siendo altamente demandadas por sus características arquitectónicas y su oferta cultural y social."

Además, la reciente visa para nómadas digitales lanzada por el gobierno de España en 2023 ha facilitado la llegada de estos profesionales internacionales, permitiendo a muchos establecerse con sus familias en la ciudad. Con beneficios fiscales atractivos y la posibilidad de que sus dependientes también vivan, estudien o trabajen en el país, la visa ha resultado ser un motor clave para la llegada de los "Slowmads".

Un mercado inmobiliario en transformación

Madrid está adaptando su oferta inmobiliaria a esta nueva demanda, con un creciente enfoque en interiores cuidadosamente diseñados, mobiliario de alta gama y amenidades exclusivas. Estos elementos son esenciales para los clientes de lujo, especialmente los provenientes de Estados Unidos y América Latina, que valoran tanto el diseño como la funcionalidad de sus nuevos hogares.

La accesibilidad peatonal, la vibrante comunidad internacional y la asequibilidad en comparación con otras capitales europeas hacen de Madrid un destino cada vez más atractivo para los nómadas digitales de largo plazo.

Cecilia Varela Luxury Realty Advisor se posiciona como una de las principales asesoras inmobiliarias para quienes buscan invertir en propiedades de lujo en la capital española, adaptándose al nuevo paradigma que combina trabajo, familia y estilo de vida en un solo lugar, y la nueva tendencia de profesionales, ofreciendo: asesoramiento personalizado, apoyo en gestión de proyectos, asesoría financiera, maximización de beneficios y compra de propiedades.

