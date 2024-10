'AFUERA HAY MÁS - EL VIAJE DE UN JOVEN CHEF': S.PELLEGRINO ESTRENA SU PRIMER DOCUMENTAL

El documental, disponible en Prime Video a partir del 23 de septiembre, cuenta el encuentro que cambia la vida de Nelson Freitas, ganador del más reciente Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy, bajo la tutoría del chef de renombre mundial Virgilio Martínez.

MILÁN, 8 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su muy esperado primer documental, "Afuera hay más – El viaje de un joven chef", ambientado en la vibrante escena culinaria de Perú. La convincente película sigue la experiencia única de tutoría entre Nelson Freitas, ganador del último Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy, y Virgilio Martínez, chef de Central, número uno en The World's 50 Best Restaurants 2023. "Afuera Hay Más" es la culminación del camino que inició el joven chef Freitas al incorporarse a la S.Pellegrino Young Chef Academy en 2022.

Como parte de su compromiso en fomentar la próxima generación de talentos culinarios y hacer del mundo un lugar mejor a través de la gastronomía, la S.Pellegrino Young Chef Academy creó una experiencia de aprendizaje única para Freitas, tras su victoria como el mejor chef joven del mundo. La iniciativa ejemplifica cómo la Academia conecta a los talentos en ascenso con los chefs más reconocidos del mundo, y ofrece oportunidades de crecimiento sin precedentes.

Donde el Océano Pacífico se encuentra con la costa y los Andes se alzan como telón de fondo, lo que comienza es más que solo capacitación profesional. Es un recorrido por todo el ecosistema gastronómico local creado por Virgilio Martínez, junto con Pía León - Mejor Chef Femenina 2021 y compañera de vida de Virgilio - y Malena Martínez - hermana de Virgilio y cocreadora de Mater, el centro de investigación multidisciplinario que nutre todos los proyectos de Virgilio y Pía. A través del lente de la gastronomía, se invita a Freitas a captar la verdadera esencia de 'Afuera hay más', el lema de Mater. Esta filosofía es una invitación a salir de los confines de la cocina, abrazando temas de inspiración, conocimiento y la búsqueda incesante de la excelencia en un camino hecho de múltiples encuentros. Productores locales, artistas de cerámica, agricultores, biólogos y muchos más, cada uno ofrece una oportunidad única para que Freitas eleve su visión culinaria y se convierta en un mejor chef.

Bajo el ala de Martínez, y trabajando en las cocinas de Central y Kjolle, además de viajar a Mil en Cusco, Freitas aprende cómo llevar los límites creativos más allá e infundir un significado en cada plato. "Afuera hay más" capta la profunda conexión entre mentor y aprendiz. Virgilio Martínez comparte sus pensamientos: "La mentoría es algo más que compartir habilidades en la cocina; se trata de compartir una visión del mundo. Considero un honor y una gran responsabilidad compartir nuestra filosofía y valores con chefs más jóvenes como Nelson. Su dedicación y pasión me recuerdan la importancia de contribuir a los caminos de aprendizaje de las generaciones más jóvenes".

Y para terminar su trayectoria en la mentoría, el joven chef Freitas ha sido contratado por Virgilio Martínez para unirse al personal de su reconocido restaurante, Central. Al final, esta no es solo una historia de dos chefs, sino una celebración del poder transformador, de la exploración de la tutoría y la búsqueda interminable del crecimiento, tanto profesional como personal. Freitas reflexiona sobre el impacto de esta experiencia: "Trabajar con Virgilio Martínez me ayudó a darme cuenta de que hay mucho más que aprender, no solo en la cocina, sino en la vida. Salir de la cocina no solo significa dejar las estufas para explorar otros lugares. Principalmente, significa comprometerse con otras realidades, otras personas, otras culturas y permitirse involucrarse. Significa cambiar la perspectiva de las cosas. Convertirse hoy en parte de su equipo es un sueño hecho realidad. El proyecto S.Pellegrino Young Chef Academy me ha cambiado la vida y me abrió puertas que nunca imaginé. Siempre estaré agradecido por esta oportunidad".

" Afuera hay más: El viaje de un joven chef" estará disponible para streaming a partir del 23 de septiembre en Prime Video en Francia, Italia, España, Perú, Reino Unido y Estados Unidos. La producción es el resultado de una colaboración con YAM112003, una agencia creativa y productora con sede en Milán, Italia, y un socio de confianza de Sanpellegrino.

Acerca de S.Pellegrino Young Chef Academy

Gastronomy tiene el potencial de transformar la sociedad, dando forma a un futuro más inclusivo y sostenible. Pero para hacerlo, se requiere de talento. Por eso S.Pellegrino ha creado S.Pellegrino Young Chef Academy, una plataforma para atraer, conectar y nutrir a la próxima generación de talentos culinarios. Un entorno que los empoderará a través de oportunidades de educación, tutoría y experiencia, así como a través de la reconocida competencia mundial. La Academia abre sus puertas a miembros de más de 70 países diferentes, asegurándose de que el talento no esté limitado por la geografía, el origen étnico o el género. Este es un lugar donde los jóvenes chefs apasionados interactúan con los actores más influyentes de la gastronomía mundial, y donde juntos cultivan una comunidad culinaria inspiradora.

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Estos productos son distribuidos en más de 150 países a través de sucursales y distribuidores en los cinco continentes, y representan la excelencia de la calidad en virtud de sus orígenes e interpretan a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como síntesis de placer, salud y bienestar. Sanpellegrino S.p.A. fue fundada en 1899 y es la empresa líder del sector de las bebidas en Italia con su gama de aguas minerales, aperitivos sin alcohol, bebidas y tés helados. Como uno de los principales productores italianos de agua mineral, siempre se ha comprometido a potenciar este bien primario para el planeta y trabaja con responsabilidad y pasión para garantizar que este recurso tenga un futuro seguro.

