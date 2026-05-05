La colaboración aúna la experiencia global en ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) con las capacidades locales de construcción para respaldar la entrega de proyectos complejos.

SANTIAGO, Chile, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bechtel, líder mundial en ingeniería, adquisiciones, construcción y gestión de proyectos, anunció hoy un acuerdo con Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (EIMISA), empresa chilena líder en construcción y servicios industriales, para respaldar la ejecución de proyectos seleccionados de minería e infraestructura a gran escala en Chile y toda Sudamérica.

Alianza entre Bechtel y EIMISA para desarrollo de proyectos de minería e infraestructura en Chile (PRNewsfoto/Bechtel)

Como resultado de la aceleración de la inversión en proyectos mineros de toda la región, los clientes están dando mayor importancia a la forma en que se entregan los proyectos complejos, buscando una ejecución eficaz y, al mismo tiempo, manteniendo altos estándares de seguridad y calidad.

En virtud de este acuerdo, Bechtel y EIMISA colaborarán en proyectos en los que sus capacidades sean más complementarias, combinando la experiencia de Bechtel en ingeniería, adquisiciones y ejecución de proyectos con la trayectoria comprobada de EIMISA en la construcción con contratación directa en todo Chile.

"La entrega de proyectos complejos a gran escala requiere algo más que capacidad: se necesita el modelo adecuado", manifestó Lucy Martin, Presidenta de la Unidad Global de Negocios de Minería y Metales de Bechtel. "Esta alianza refleja un enfoque deliberado en la ejecución, que combina nuestra capacidad integral de entrega con la arraigada presencia de EIMISA en el sector de la construcción en Chile, para fortalecer nuestra forma de operar en toda la región".

"Este acuerdo se sustenta en una sólida historia de confianza entre nuestras empresas," indicó Darío Barros Izquierdo, Gerente General de EIMISA. "La experiencia global y los recursos técnicos de Bechtel, combinados con nuestro conocimiento local y nuestra capacidad de ejecución, brindan una base sólida para apoyar la creciente cartera de proyectos de alta complejidad en Chile".

Para acceder a más información sobre las capacidades y soluciones de Bechtel Minería y Metales, visite www.bechtel.com.

Acerca de Bechtel:

Bechtel es un socio de confianza en ingeniería, construcción y gestión de proyectos para la industria y el sector público. Nos diferencia la calidad de nuestras personas y nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia, alineando nuestras capacidades con los objetivos de nuestros clientes para generar un impacto positivo y duradero. Desde 1898, hemos ayudado a nuestros clientes a ejecutar más de 25.000 proyectos en 160 países de los siete continentes, que han generado empleo, impulsado el crecimiento económico, mejorado la resiliencia de la infraestructura mundial, ampliado el acceso a la energía, los recursos y los servicios esenciales, y han contribuido a hacer del mundo un lugar más seguro y limpio.

Bechtel presta servicios en los mercados de Energía, Infraestructura, Manufacturas y Tecnología, Minería y Metales, y Energía Nuclear, Seguridad y Ambiente. Nuestros servicios abarcan desde la planificación y la inversión iniciales hasta la puesta en marcha y las operaciones. www.bechtel.com

Acerca de EIMISA:

Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (EIMISA) es un socio estratégico en construcción y montaje industrial en América Latina, con operaciones en Chile y Perú. Nos distinguimos por la calidad de nuestras personas y nuestra ejecución disciplinada, alineando nuestras capacidades con los objetivos de nuestros clientes, para ofrecer resultados confiables y consistentes. Desde 1998, EIMISA ha ejecutado más de 400 proyectos, con una fuerza de trabajo de más de 8.000 personas, dando respaldo a importantes proyectos mineros e industriales, y contribuyendo al desarrollo en la región. Para obtener más información, visite www.eimontajes.com.

Contacto: Mat Ovenden | [email protected]

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FUENTE Bechtel