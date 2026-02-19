Altus Group anuncia la venta de su empresa de tasaciones canadiense a Newmark

Newmark adquiere la empresa de tasaciones canadiense de Altus y adopta ARGUS Intelligence para ampliar los servicios de suscripción a software y datos

TORONTO y NUEVA YORK, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Altus Group Limited ("Altus Group", o "Altus") (TSX: AIF), proveedor líder de inteligencia inmobiliaria comercial ("CRE", por sus siglas en inglés), anunció que llegó a un acuerdo definitivo para vender su empresa de tasaciones canadiense a una filial de Newmark Group, Inc. ("Newmark") (NASDAQ: NMRK). Se espera que esta adquisición se concrete antes del 1 de marzo de 2026, según las condiciones habituales para concretar transacciones. La empresa de tasaciones canadiense de Altus pasará a formar parte de los servicios de valoración y asesoramiento de Newmark. Además, Newmark firmó un contrato de licencia plurianual con Altus Group para obtener acceso mundial a ARGUS Intelligence, entre otras ofertas de software y datos, lo que amplía el software de análisis de rendimiento y las suscripciones de datos de valoración y asesoramiento de Newmark.

Altus Group

"La desinversión de Altus Group refleja nuestros continuos esfuerzos por simplificar el portafolio y centrar nuestra atención en las capacidades analíticas básicas", afirmó Mike Gordon, director ejecutivo de Altus Group. "La empresa de tasaciones canadiense ha desempeñado un papel importante en apoyar a los clientes y establecer a Altus como una fuente confiable de información sobre el mercado. Agradecemos las contribuciones del equipo y estamos seguros de que, como parte de los servicios de asesoría de Newmark a nivel mundial, la empresa seguirá prosperando y generará oportunidades importantes tanto para los clientes como para los empleados, a la vez que seguirá aprovechando ARGUS Intelligence y nuestros servicios de datos".

"La empresa de valoración y asesoramiento a nivel mundial de Newmark se verá reforzada con la incorporación de una empresa canadiense de primer nivel con una reputación excepcional entre clientes institucionales, prestamistas y organizaciones del sector público", declaró Roger Anscher, director administrativo de Newmark. "Esta adquisición constituye un importante complemento para la empresa de intermediación y asesoramiento que Newmark ya tiene en Canadá y refleja nuestro continuo interés por ampliar las fuentes de ingresos recurrentes basadas en el asesoramiento a nivel mundial".

La empresa canadiense de tasación de inmuebles comerciales de Altus Group ha sido una asesoría líder para fondos institucionales, fondo común que invierte en el mercado inmobiliario (REIT, por sus siglas en inglés), prestamistas, promotores, propietarios inmobiliarios y entidades del sector público, con más de 25 años de actividad en Canadá, ocho oficinas, más de 140 profesionales y más de 3.000 clientes.

"Nos complace ampliar nuestros servicios con la incorporación de uno de los grupos más grandes y respetados de tasadores acreditados por el Tasador Acreditado del Instituto Canadiense (AACI, por sus siglas en inglés)", afirmó John D. Busi, presidente de valoración y asesoramiento del grupo de Newmark. "Durante la última década, la demanda de servicios independientes de valoración y análisis ha crecido de forma impresionante y esta adquisición posiciona a Newmark para satisfacer esa demanda a mayor escala, profundidad local y conectividad mundial".

Como parte de la adquisición, Newmark ha designado a Colin Johnston, expresidente del negocio canadiense de tasaciones de Altus y uno de los profesionales más destacados del sector con más de 30 años de experiencia en el CRE, como director de Servicios de Tasación y Asesoramiento en Canadá.

El acuerdo ampliado de software y datos con Newmark incluye el acceso a determinadas ofertas de software y datos de Altus, entre las que se incluyen ARGUS Intelligence con la función adicional Portfolio Manager, Forbury, ARGUS EstateMaster, Reonomy y Altus Data Studio. Altus sigue comprometida con invertir y prestar servicio al mercado canadiense con sus soluciones analíticas y de datos, que han respaldado el éxito del equipo de tasaciones canadienses y son fundamentales para los profesionales del CRE de todo el país.

Acerca de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), junto con sus subsidiarias ("Newmark"), es líder mundial en bienes raíces comerciales e impulsa de manera fluida cada fase del ciclo de vida de la propiedad. La gama completa de productos y servicios de Newmark está diseñada de forma exclusiva para cada cliente, desde propietarios hasta ocupantes, inversores hasta fundadores, y desde empresas emergentes hasta compañías de primera línea. Al combinar el alcance global de la plataforma con inteligencia de mercado tanto en mercados inmobiliarios establecidos como emergentes, Newmark brinda un servicio superior a clientes de todo el espectro de la industria. Para los doce meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, Newmark generó ingresos por 3.100 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 2025, Newmark y sus socios comerciales operaban de manera conjunta desde aproximadamente 170 oficinas con más de 8.500 profesionales en cuatro continentes. Para obtener más información, visite nmrk.com o siga a @newmark.

Acerca de Altus Group

Altus Group es proveedor líder de inteligencia comercial inmobiliaria ("CRE"), respaldado por ARGUS, el software de referencia del sector para la valoración y el análisis del rendimiento. Durante más de dos décadas, Altus ha desempeñado un papel fundamental a la hora de dotar a los profesionales del CRE de los análisis y el asesoramiento confiable que necesitan para tomar decisiones de alto riesgo con confianza. Los líderes mundiales en CRE confían en nuestras soluciones y experiencia líderes en el mercado para impulsar el rendimiento y gestionar el riesgo. Nuestros empleados en todo el mundo están dejando una huella duradera en un sector que está experimentando cambios sin precedentes y contribuyen a dar forma a las ciudades en las que vivimos, trabajamos y construimos comunidades prósperas. Para más información sobre Altus (TSX: AIF), visite www.altusgroup.com.

Información prospectiva de Altus Group

Cierta información contenida en este comunicado de prensa puede constituir "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes aplicables en materia de valores. Toda la información contenida en este comunicado de prensa, salvo las declaraciones sobre hechos actuales e históricos, es información prospectiva (en conjunto, "información prospectiva"). La información prospectiva incluye, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con la empresa, las estrategias y las expectativas de rendimiento futuro de la empresa, así como los beneficios financieros y de otro tipo que se esperan obtener de la venta de la empresa de tasaciones canadiense de Altus y la firma de un nuevo acuerdo a largo plazo con una filial de Newmark. En general, la información prospectiva puede identificarse por palabras tales como: "puede", "hará", "espera", "cree", "anticipa", "estima", "pretende", "planea", "haría", "podría", "debería", "continuar", "meta", "objetivo", "permanecer" y otra terminología similar.

La información prospectiva no es, ni puede ser, una garantía de resultados o acontecimientos futuros. La información prospectiva se basa, entre otras cosas, en opiniones, suposiciones, estimaciones y análisis que, aunque consideramos razonables en la fecha en que se brinda la información prospectiva, están intrínsecamente sujetos a riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que pueden ser desconocidos y que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, los resultados del sector o los acontecimientos difieran considerablemente de los expresados o implícitos en la información prospectiva.

La información prospectiva conlleva riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que nuestros resultados, rendimiento o logros reales, o los resultados del sector, difieran considerablemente de los resultados, rendimiento o logros expresados o implícitos en tal información prospectiva. Estos riesgos incluyen, entre otros: las condiciones del CRE; la situación económica general; nuestros resultados financieros; nuestros objetivos financieros; nuestras operaciones internacionales; adquisiciones, empresas conjuntas e inversiones estratégicas; interrupciones del negocio; información y datos de terceros; ciberseguridad; competencia en el sector; talento profesional; renovaciones de suscripciones; cartera de ventas; concentración de clientes y pérdida de clientes importantes; mejoras de productos y lanzamiento de nuevos productos; estrategia tecnológica; uso de la tecnología; propiedad intelectual; cumplimiento de leyes y normativas; privacidad y protección de datos; inteligencia artificial; nuestra capacidad de influencia y nuestros compromisos financieros; las tasas de interés; la inflación; nuestra marca y reputación; nuestra transición a la nube; los compromisos de precio fijo; las fluctuaciones monetarias; el crédito; las cuestiones fiscales; nuestras obligaciones contractuales; los procedimientos legales; la revisión normativa; los riesgos para la salud y la seguridad; los límites de nuestros seguros; nuestra capacidad para cumplir los requisitos de solvencia necesarios para pagar dividendos; el precio de nuestras acciones; la liquidez y la volatilidad del mercado; los riesgos de ejecución asociados con cualquier programa de devolución de capital (incluidas las ofertas públicas de adquisición en el curso normal de las actividades o las ofertas públicas de adquisición sustanciales), tales como la disponibilidad de acciones para compra, consecuencias fiscales imprevistas, el nivel de participación de accionistas en cualquier oferta pública de adquisición sustancial, el cronograma, el precio, la suspensión o la finalización de cualquier programa, y nuestra capacidad para financiar las recompras y mantener al mismo tiempo nuestro apalancamiento objetivo y el cumplimiento de los convenios financieros; nuestras inversiones de capital; la emisión de acciones ordinarias y deuda adicionales; nuestros controles internos y de divulgación; y cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza ("ESG", por sus siglas en inglés) y el cambio climático, así como las descritas en nuestros documentos anuales presentados públicamente, incluido el Formulario de Información Anual correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 (el cual está disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.ca ).

Los inversores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva como predicción de los resultados reales. La información prospectiva refleja las expectativas y creencias actuales de la dirección con respecto a acontecimientos futuros y resultados operativos y se basa en la información de la que dispone actualmente la dirección. Aunque hemos intentado identificar los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran considerablemente de la información prospectiva contenida en el presente documento, existen otros factores que podrían causar que los resultados no sean los previstos, estimados o esperados. La información prospectiva contenida en el presente documento es válida a la fecha de este comunicado de prensa y, salvo que lo exija la ley aplicable, no nos comprometemos a actualizarla o revisarla para reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias. Además, no asumimos ninguna obligación de comentar los análisis, expectativas o declaraciones realizados por terceros con respecto a Altus Group, nuestros resultados financieros u operativos, o nuestros valores.

Información prospectiva de Newmark

Las declaraciones que aparecen en este documento sobre Newmark que no son hechos históricos son "declaraciones prospectivas" que involucran riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales difieran de aquellos que se encuentran en tales declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden ser respecto de la empresa, los resultados, la posición financiera, la liquidez y las perspectivas de Newmark, las cuales pueden ser declaraciones prospectivas y pueden representar el riesgo de que el impacto real pueda diferir, posiblemente a nivel material, en comparación con lo que se espera actualmente. Salvo que lo exija la ley, Newmark no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para conocer cualquier información sobre los riesgos e incertidumbres adicionales, que podrían causar que los resultados reales difieran de aquellos que se encuentran en las declaraciones prospectivas, consulte las presentaciones de Newmark ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la nota especial sobre información prospectiva establecidos en estas presentaciones y cualquier actualización de dichos factores de riesgo y la nota especial sobre información prospectiva que se encuentran en los informes posteriores en el Formulario 10-K, Formulario 10-Q o Formulario 8-K.

