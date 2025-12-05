Newmark designa a Peter Trollope, reconocido ejecutivo inmobiliario a nivel mundial para dirigir Occupier Solutions

Mejora de las capacidades de asesoramiento estratégico para clientes corporativos

NUEVA YORK, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark" o "la empresa"), empresa líder en asesoramiento inmobiliario comercial y prestación de servicios a grandes inversores institucionales, corporaciones mundiales, otros propietarios y ocupantes, anuncia que la empresa ha contratado a Peter Trollope como director global de Occupier Solutions. Trollope, ejecutivo inmobiliario reconocido a nivel mundial que ha dirigido estrategias inmobiliarias complejas para algunas de las empresas más grandes del mundo, supervisará el crecimiento y la evolución continuos del negocio integrado Occupier Solutions de Newmark, que presta servicios a sus clientes mediante consultoría estratégica global, estrategia del lugar de trabajo y experiencia humana, representación de inquilinos, gestión de transacciones, gestión de programas y proyectos, administración de arrendamientos y gestión de instalaciones.

"Nuestro objetivo es ser el proveedor de servicios integrales de referencia para los ocupantes corporativos y consideramos que hay un margen considerable para hacer crecer la parte de nuestro negocio dedicada a los servicios para ocupantes bajo el liderazgo de Peter", declaró Barry Gosin, director ejecutivo. "Los líderes inmobiliarios corporativos están dando prioridad a la eficiencia, la cultura y la gestión de riesgos, además de los costos; nuestra ventaja será la rapidez, la transparencia y los resultados impulsados por la tecnología moderna, la ejecución disciplinada y un enfoque incesante en el valor para el cliente".

Trollope cuenta con experiencia mundial que abarca Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, y ha asesorado a clientes de la lista Fortune 500 de todos los sectores en iniciativas fundamentales para los negocios, incluidas la reinvención del lugar de trabajo, la integración de fusiones y adquisiciones y la optimización de carteras. Antes de unirse a Newmark, ocupó el cargo de director global de Asesoría en Gestión de Proyectos en CBRE Group, en el que dirigió un negocio anual de 1.000 millones de dólares con más de 5.000 profesionales.

"La perspectiva mundial de Peter, su disciplina operativa y su trayectoria en la obtención de resultados para los clientes lo convierten en la persona idónea para ampliar nuestro negocio de soluciones para ocupantes y profundizar el valor que ofrecemos a clientes corporativos de todo el mundo", afirmó Lou Alvarado, director operativo. "Peter es un líder que mejora todos los aspectos de un negocio (el personal, los procesos y el desempeño) y será fundamental para avanzar hacia nuestro objetivo de generar más de 2.000 millones de dólares en ingresos procedentes de servicios de gestión, comisiones por servicios y otros conceptos para 2029".

La designación de Trollope refleja la estrategia más amplia de Newmark de invertir en los mejores talentos y ofrecer un asesoramiento de gran impacto mediante una integración perfecta entre el sector inmobiliario, las personas y la tecnología. Trollope trabajará en estrecha colaboración con Elizabeth Hart, presidenta de Arrendamientos para Norteamérica, con el fin de promover una mayor colaboración entre los negocios de Arrendamientos y Servicios de Gestión de Newmark, a la vez que impulsará la planificación estratégica, los resultados para los clientes y garantizará un servicio al cliente coherente a gran escala.

"Newmark cuenta con el impulso, el liderazgo y la confianza de los clientes necesarios para diseñar los servicios que pueden ofrecer a los ocupantes", comentó Trollope. "El sector busca un socio que se mueva más rápido, integre la tecnología de forma más nativa y mida el éxito en función de los resultados. Esa es la vara de excelencia de Newmark".

Acerca de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), junto a sus filiales ("Newmark"), es líder mundial en el sector inmobiliario comercial e impulsa de manera fluida todas las fases del ciclo de vida de las propiedades. La amplia variedad de servicios y productos de Newmark se adapta de forma única a cada cliente, desde propietarios hasta ocupantes, inversores, fundadores, empresas emergentes y empresas de primer orden. Al combinar el alcance mundial de la plataforma con la inteligencia de mercado tanto en mercados inmobiliarios consolidados como emergentes, Newmark ofrece un servicio superior a clientes de todo el espectro del sector. Para los doce meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, Newmark generó ingresos por más de 3.100 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 2025, Newmark y sus socios comerciales operaban de forma conjunta desde aproximadamente 170 oficinas con más de 8.500 profesionales en cuatro continentes. Para más información, visite nmrk.com o siga a @newmark.

Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Newmark

Las declaraciones en el presente comunicado respecto de Newmark que no sean hechos históricos son "declaraciones prospectivas" que implican riesgos e incertidumbres, lo que podría provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en estas declaraciones prospectivas. Entre ellas se incluyen declaraciones sobre el negocio, los resultados, la situación financiera, la liquidez y las perspectivas de la empresa, que pueden constituir declaraciones prospectivas y están sujetas al riesgo de que el impacto real difiera, posiblemente de manera considerable, de lo que se espera actualmente. Salvo que lo exija la ley, Newmark no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas. Para un análisis adicional sobre los riesgos e incertidumbres adicionales que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Newmark ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la Nota especial sobre información prospectiva que se recogen en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo y de la Nota especial sobre información prospectiva que se recogen en informes posteriores en los formularios 10-K, formulario 10-Q o formulario 8-K.

