Appian es nombrado líder en el Cuadrante™ Mágico inaugural de Gartner® para Tecnologías de Orquestación y Automatización de Negocios (BOAT)

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), la plataforma líder para la automatización de procesos de IA ha anunciado hoy que ha sido nombrada líder en el Cuadrante™ Mágico de Gartner® 2025 para Tecnologías de Orquestación y Automatización de Negocios (BOAT por sus siglas en inglés).

En nuestra opinión, este nuevo mercado señala un cambio hacia una automatización empresarial más unificada. Las organizaciones se están alejando de los proveedores separados para LCAP, RPA, BPA e iPaaS en favor de una única plataforma con capacidades nativas para cada uno.

Según Gartner, "las plataformas tecnológicas de automatización y orquestación empresarial unifican la orquestación de procesos, la conectividad y las características de los agentes para permitir la automatización en toda la empresa".

Las plataformas BOAT están diseñadas para ayudar a las organizaciones a orquestar flujos de trabajo complejos en sistemas, datos y personas, eliminando silos e impulsando un impacto comercial medible. Appian cree que este reconocimiento de Líder valida su visión de la orquestación de procesos de extremo a extremo impulsada por datos e IA.

"Al implementar potentes agentes de IA dentro de los procesos, las organizaciones pueden orquestar datos, IA y procesos en una única plataforma de nivel empresarial. Este enfoque combina la estructura de los procesos con la flexibilidad de los agentes de IA, lo que ofrece mayores niveles de automatización", dijo Sanat Joshi, vicepresidente ejecutivo de productos y soluciones de Appian.

Appian fue reconocida por Gartner como una plataforma integral BOAT (Business Operations Automation Technology). Con agentes de IA que se integran directamente en los procesos empresariales existentes, creemos que las organizaciones pueden utilizar Appian para automatizar trabajos más complejos y de múltiples pasos. Además, con el tejido de datos unificado de Appian, que conecta datos entre distintas fuentes, las organizaciones obtienen observabilidad en tiempo real y resultados medibles a escala.

Acceda a una copia gratuita del informe y obtenga más información sobre la evaluación de Gartner aquí.

Acerca de Appian

Appian es The Process Company. Ofrecemos una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos para reducir costos, mejorar la experiencia del cliente y obtener una ventaja estratégica. Comprometidos con el éxito del cliente, prestamos servicio a muchas de las empresas más grandes del mundo en todos los sectores. Para obtener más información, visite appian.es. [Nasdaq: APPN]

Síguenos Appian Iberia: LinkedIn, X (Twitter)

Gartner, Cuadrante Mágico para Tecnologías de Orquestación y Automatización de Negocios, XX de octubre de 2025, Siakat Ray, Art Villa, et al.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. El documento de Gartner está disponible a petición de Appian.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814741/Gartner_BOAT_MQ_ES__2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/5604260/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg

FUENTE Appian