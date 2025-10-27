Appian als Leader im ersten Gartner® Magic Quadrant™ for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) eingestuft

BERLIN, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), die führende Plattform für KI-gestützte Prozessautomatisierung, wird im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) als „Leader" eingestuft.

Unserer Ansicht nach signalisiert dieser neue Markt eine Verlagerung hin zu einer einheitlicheren Unternehmensautomatisierung. Unternehmen wenden sich von separaten Anbietern für LCAP, RPA, BPA und iPaaS ab und bevorzugen stattdessen eine einzige Plattform mit nativen Funktionen für alle Bereiche.

Laut Gartner „vereinen Plattformen für Business Orchestration and Automation Technology Prozessorchestrierung, Konnektivität und agentenbasierte Funktionen, um eine unternehmensweite Automatisierung zu ermöglichen."

BOAT-Plattformen sollen Unternehmen dabei helfen, komplexe Workflows über Systeme, Daten und Mitarbeitende hinweg zu orchestrieren, Silos zu beseitigen und messbare wirtschaftliche Effekte zu erzielen. Appian betrachtet die Auszeichnung als Leader als Bestätigung seiner Vision für eine durch Daten und KI gestützte End-to-End-Prozessorchestrierung.

„Durch den Einsatz leistungsstarker KI-Agenten innerhalb von Prozessen können Unternehmen Daten, KI und Prozesse auf einer einzigen Unternehmensplattform orchestrieren. Dieser Ansatz kombiniert die Struktur von Prozessen mit der Flexibilität von KI-Agenten und sorgt so für ein höheres Maß an Automatisierung", erläutert Sanat Joshi, Executive Vice President, Product and Solutions bei Appian.

Appian wurde von Gartner als umfassende BOAT-Plattform anerkannt. Unserer Ansicht nach können Unternehmen Appian zur Automatisierung komplexerer, mehrstufiger Arbeitsabläufe nutzen – mit KI-Agenten, die sich direkt in bestehende Geschäftsprozesse einbetten lassen. Darüber hinaus erhalten Unternehmen mit der einheitlichen Data Fabric von Appian, die Daten aus verschiedenen Quellen miteinander verbindet, Echtzeit-Transparenz und messbare Ergebnisse in großem Maßstab.

Ein kostenloses Exemplar des Berichts und weitere Informationen zur Bewertung von Gartner finden Sie https://ap.pn/42XH4bF.

Über Appian

Appian ist The Process Company. Wir bieten eine Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse besser zu gestalten, um Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu optimieren und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mit unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden arbeiten wir mit vielen der größten Unternehmen weltweit aus verschiedensten Branchen zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

