Aprovecha la preventa de los nuevos Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 y elige el mejor para ti

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Luego de la presentación en el Galaxy Unpacked de Londres, Samsung anuncia el inicio de la preventa en México de los nuevos Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, dispositivos que incorporan las más recientes innovaciones en salud y bienestar para ofrecer una experiencia más inteligente y personalizada.

Del 22 de julio al 20 de agosto, los usuarios podrán apartar la nueva línea de wearables a través de Samsung.com/mx. Durante este periodo disfrutarán de 20X Samsung Rewards del 22 al 26 de julio y 10X Samsung Rewards del 27 de julio al 20 de agosto, además de 5% de descuento al comprar iniciando sesión con una Samsung Account y hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes.

También, estará disponible Galaxy Canje, el programa que permite obtener un ahorro adicional al entregar un dispositivo elegible como parte del pago. Además, quienes compren en la página oficial de Samsung México recibirán una correa (strap) 1 de regalo al adquirir cualquiera de las versiones disponibles de Galaxy Watch9 o Galaxy Watch Ultra2, mientras que las compras realizadas durante Live Commerce contarán con un 10% de descuento adicional 2.

Serie Galaxy Watch Ultra2 Galaxy Watch9

Los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 reúnen lo último en innovación de Samsung para ofrecer experiencias de bienestar para cada tipo de persona, desde el entrenamiento de alto rendimiento hasta el cuidado diario de la salud:

El Galaxy Watch Ultra2 está diseñado para quienes buscan superar sus límites en actividades al aire libre y deportes de alto desempeño. Su batería de mayor capacidad y cuerpo de titanio lo convierten en un aliado para afrontar cualquier desafío, mientras que la nueva función Nutrition Alert ofrece orientación personalizada sobre cuándo y cuánto hidratarse para ayudar a alcanzar los objetivos deportivos.





Por su parte, el Galaxy Watch9 está pensado para aquellos que desean incorporar el bienestar a su rutina diaria. Gracias a las nuevas funciones de salud impulsadas por Galaxy AI y Samsung Health, ofrece información personalizada sobre el sueño, la salud cardiovascular, la recuperación y la condición física, para ayudar a los usuarios a comprender mejor su salud y desarrollar hábitos más saludables.

Disponibilidad

Galaxy Watch Ultra2 está disponible en un tamaño de 47 mm y en dos acabados: Plata Titanio y Gris Titanio. Por su parte, Galaxy Watch9 llega en tamaños de 40 mm y 44 mm. La versión de 40 mm puede elegirse en colores Crema o Grafito, mientras que la de 44 mm está disponible en Grafito o Plata.

La nueva familia Galaxy Watch llega con precios desde $6,999 MXN para el Galaxy Watch9 de 40 mm, $7,499 MXN para la versión de 44 mm y $12,999 MXN para el Galaxy Watch Ultra2.

Para conocer más sobre la preventa de los nuevos Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, visita Samsung.com/mx o Samsung Newsroom México.

1Ambos beneficios no son acumulables.

2 Ambos beneficios no son acumulables.

FUENTE Samsung Mexico