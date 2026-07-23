Pionero y líder: Samsung domina la categoría de teléfonos plegables en México

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hace siete años, Samsung presentó el primer Galaxy Z Fold y dio inicio a una nueva categoría dentro de la industria móvil. Lo que comenzó como una apuesta por reinventar el diseño del smartphone hoy representa una nueva forma de interactuar con la tecnología, donde el diseño, la productividad y la inteligencia artificial han ampliado las posibilidades.

Con el paso del tiempo, los smartphones plegables han evolucionado más allá de la innovación en diseño para convertirse en dispositivos que se adaptan a las necesidades de un número cada vez mayor de usuarios. Hoy, la conversación ya no gira únicamente en torno a si un smartphone puede plegarse. El foco está en el valor que este formato aporta para trabajar, crear, comunicarse y realizar múltiples tareas desde un solo dispositivo.

Desde el lanzamiento de la serie Galaxy Z en 2019, Samsung ha impulsado el desarrollo de esta categoría mediante avances continuos en diseño, resistencia, experiencia de pantalla, fotografía, software y herramientas de inteligencia artificial. Han sido siete años y ocho generaciones de innovación, en los que la compañía ha perfeccionado la experiencia de uso de los dispositivos plegables y los ha consolidado como una propuesta cada vez más relevante dentro del segmento premium.

"Cuando presentamos el primer Galaxy Z Fold, nuestro objetivo era abrir el camino hacia una nueva experiencia móvil. Siete años después, vemos cómo los smartphones plegables han evolucionado para responder a las necesidades reales de los usuarios. Hoy, innovación, productividad e inteligencia artificial convergen en un solo dispositivo", señaló Thomas Yun, Presidente de Samsung México.

Una categoría que consolida su presencia en México

Desde la llegada del primer Galaxy Z Fold en 2019, Samsung ha mantenido el liderazgo en el mercado de smartphones plegables en México. Actualmente, medio millón de usuarios activos utilizan un Galaxy Fold en el país. Esta cifra refleja la consolidación de una categoría que continúa ganando relevancia dentro del segmento premium. Además, año con año Samsung ha registrado un crecimiento en las ventas de dispositivos plegables en México, en línea con la expansión del mercado.

En lo que va de 2026, el segmento de smartphones plegables registra un crecimiento DOBLE digito tanto en unidades como en valor, una señal del interés de las personas por dispositivos que ofrecen experiencias diferenciadas dentro del segmento premium. Al mismo tiempo, Samsung ha incrementado las ventas de smartphones plegables en México año tras año desde el lanzamiento de la primera generación de Galaxy Z Fold. Posicionándose como líder indiscutible en la venta de smartphones plegables en México.

Actualmente, Samsung impulsa esta categoría con una nueva generación de dispositivos diseñada para responder a distintos estilos de vida y necesidades. La línea está conformada por el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra, enfocado en productividad y creación de contenido; y el totalmente nuevo Galaxy Z Fold8, un nuevo formato que ofrece una experiencia versátil para trabajar y disfrutar del entretenimiento en un formato 4:3 abierto y 16:10 cerrado; y Galaxy Z Flip8, pensado para quienes buscan un diseño compacto, portátil y potenciado por Galaxy AI.

Esta diversidad demuestra que no existe un único perfil de usuario para los smartphones plegables. Mientras algunos priorizan el diseño y la portabilidad, otros buscan herramientas que faciliten la productividad o una experiencia multimedia más completa. En todos los casos, el formato plegable amplía las posibilidades de uso dentro del ecosistema Galaxy.

Una nueva generación diseñada para cada necesidad

Después de ocho generaciones de innovación, la nueva familia Galaxy Z incorpora mejoras en prácticamente todos los aspectos de los dispositivos, desde la pantalla y las cámaras hasta la productividad, la inteligencia artificial y la resistencia.

En el apartado visual, los nuevos Galaxy Z integran las mejores pantallas en teléfonos plegables con la tecnología Dynamic AMOLED 2X que cuenta con hasta 3,000 nits de brillo, para una experiencia más inmersiva tanto en interiores como en exteriores. Lo que se complementa con una nueva bisagra rediseñada para ser más delgada, ligera y resistente, brindando mayor confianza en cada apertura y cierre del dispositivo.

La fotografía también da un paso adelante con una de las mejores cámaras en teléfonos plegables. El nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora una cámara principal de 200 MP con Zoom de Calidad Óptica 2X, mientras que el totalmente nuevo Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 integran sensores principales de 50 MP junto con tecnologías como OIS Panorámico, que ayudan a obtener imágenes y videos más nítidos y estables en distintas condiciones.

La autonomía continúa siendo otro de los puntos fuertes de esta generación. Con una de las mejores baterías en teléfonos plegables, Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece hasta 26 horas de reproducción de video, mientras que Galaxy Z Fold8 incorpora una batería de 4,800 mAh los dos modelos cuentan con un procesador Snapdragon 8 Gen 5 para Galaxy. Por su parte, Galaxy Z Flip8 combina un procesador Exynos 2600 optimizado para ofrecer un rendimiento eficiente durante toda la jornada.

Samsung también perfeccionó el diseño de sus plegables para hacerlos más resistentes y cómodos de usar. Galaxy Z Fold8 Ultra es el plegable Ultra más delgado y ligero de la compañía, con 4.1 mm de grosor y 215 gramos de peso. Galaxy Z Fold8 es el Fold más ligero hasta ahora, con 201 gramos, mientras que Galaxy Z Flip8 mantiene un formato compacto con apenas 6.1 mm de grosor abierto y 180 gramos.

Todos estos teléfonos plegables integran Galaxy AI, la inteligencia artificial de Samsung que transforma la experiencia móvil con herramientas inteligentes para productividad, creatividad y comunicación.

¿Qué teléfono plegable Galaxy es ideal para ti?

Después de ocho generaciones de innovación y con estos lanzamientos, Samsung consolida el portafolio de teléfonos plegables más completo del mercado. La familia Galaxy Z ha evolucionado para ofrecer distintos formatos que responden a diferentes estilos de vida, para demostrar que no existe un solo plegable ideal, sino uno pensado para cada tipo de usuario.

Para quienes buscan el mejor plegable para trabajar, el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra representa la experiencia más completa de la familia. Su pantalla expandible de 8.0 pulgadas, con hasta 3,000 nits de brillo, ofrece un amplio espacio de trabajo para realizar varias tareas simultáneamente, crear contenido y aprovechar al máximo las herramientas de Galaxy AI.

Quienes quieren un plegable para ver y crear contenidos, existe el totalmente nuevo Galaxy Z Fold8 está diseñado para quienes combinan trabajo y entretenimiento en un mismo dispositivo. Su nuevo formato optimizado, con una relación 4:3 al abrirse y 16:9 al cerrarse, permite cambiar de forma natural entre productividad, redes sociales, videos y multitarea, para una experiencia versátil durante el día a día.

Finalmente, Galaxy Z Flip8 es la opción ideal para quienes quieren el plegable más pequeño y portable sin renunciar a una experiencia premium. Su pantalla externa FlexWindow Super AMOLED de 4.1 pulgadas facilita acceder rápidamente a las funciones más importantes, mientras que su pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas ofrece una experiencia completa cuando se despliega.

Siete años después del lanzamiento del primer Galaxy Z Fold, los smartphones plegables representan una categoría en constante evolución. Para Samsung, el futuro se basa seguir desarrollando dispositivos capaces de responder a nuevas formas de trabajar, crear, comunicarse y disfrutar del contenido. El objetivo es ofrecer experiencias cada vez más útiles, intuitivas y personalizadas mediante la integración de hardware, software e inteligencia artificial.

FUENTE Samsung Mexico