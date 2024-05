Aramco firma un acuerdo con Pasqal para implementar la primera computadora cuántica en el Reino de Arabia Saudí

DHAHRAN, Arabia Saudí, 22 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, ha firmado un acuerdo con Pasqal, líder mundial en computación cuántica de átomos neutros, para instalar la primera computadora cuántica en el Reino de Arabia Saudí.

El acuerdo hará que Pasqal instale, mantenga y opere una computadora cuántica de 200 qubits, cuya implementación está programada en la segunda mitad de 2025.

Ahmad Al-Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco, dijo: "Aramco está encantada de asociarse con Pasqal para llevar al Reino capacidades de computación cuántica de vanguardia y alto rendimiento. En un panorama digital en rápida evolución, creemos que es crucial aprovechar las oportunidades que presentan las tecnologías nuevas e impactantes y nuestro objetivo es ser pioneros en el uso de la computación cuántica en el sector energético. Nuestro acuerdo con Pasqal nos permite aprovechar la experiencia de un actor líder en este campo, a medida que continuamos incorporando soluciones de vanguardia en nuestro negocio. También es una prueba más de nuestra contribución al crecimiento de la economía digital en Arabia Saudí".

Georges-Olivier Reymond, director ejecutivo y cofundador de Pasqal, dijo: "La era de la computación cuántica ya llegó. Ya no se limita a la teoría, sino que está pasando a aplicaciones del mundo real, lo que permite a las organizaciones resolver problemas previamente intratables a escala. Desde el lanzamiento de Pasqal en 2019, hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia algoritmos concretos de computación cuántica que se pueden aplicar de inmediato a los casos de uso de los clientes. Mediante este acuerdo, estaremos a la vanguardia de la aceleración en la adopción comercial de esta tecnología transformadora en Arabia Saudí. Esta no es una computadora cuántica común; será la herramienta más poderosa implementada para usos industriales, desbloqueando una nueva era de innovación para las empresas y la sociedad".

La computadora cuántica utilizará inicialmente un enfoque llamado "modo analógico". Dentro del año siguiente, el sistema se actualizará a un "modo analógico-digital" híbrido más avanzado, que es más potente y tiene la capacidad de resolver problemas aún más complejos.

Pasqal y Aramco tienen la intención de aprovechar la computadora cuántica para identificar nuevos casos de uso, y tienen una visión ambiciosa para establecer una potencia para la investigación cuántica dentro de Arabia Saudita. Esto implicaría instituciones académicas líderes con el objetivo de fomentar avances en el desarrollo de algoritmos cuánticos, un paso crucial para desbloquear el verdadero potencial de la computación cuántica.

El acuerdo también acelera la actividad de Pasqal en Arabia Saudita, habiendo establecido una oficina en el Reino en 2023, y sigue a la firma de un Memorando de Entendimiento entre las empresas en 2022 para colaborar en capacidades y aplicaciones de computación cuántica en el sector energético. En 2023, Wa'ed Ventures de Aramco también participó en la ronda de recaudación de fondos de la Serie B de Pasqal.

Acerca de Aramco

Aramco es una empresa global integrada de energía y productos químicos. Nos impulsa nuestra creencia fundamental de que la energía es una oportunidad. Desde la producción de aproximadamente uno de cada ocho barriles del suministro mundial de petróleo hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, nuestro equipo global se dedica a crear impacto en todo lo que hacemos. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles. Estas acciones ayudan a promover la estabilidad y el crecimiento a largo plazo en todo el mundo. www.aramco.com

Acerca de PASQAL

Pasqal es una empresa líder en computación cuántica que construye procesadores cuánticos a partir de átomos neutros ordenados en matrices 2D y 3D para brindar una ventaja cuántica práctica a sus clientes y abordar problemas del mundo real. Pasqal fue fundada en 2019, fuera del Institut d'Optique, por Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, el profesor Dr. Alain Aspect – Premio Nobel de Física, 2022, el Dr. Antoine Browaeys y el Dr. Thierry Lahaye. Pasqal ha obtenido más de 140 millones de euros en financiación hasta la fecha. Para obtener más información sobre Pasqal, visite www.pasqal.com.

