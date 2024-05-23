沙特阿美與 Pasqal 簽署協議，在沙地阿拉伯部署首部量子電腦

沙特阿拉伯達蘭2024年5月23日 /美通社/ -- 世界領先的能源化工一體化公司沙特阿美與中性原子量子計算領域全球領軍企業 Pasqal 簽署協議，在沙特阿拉伯安裝首部量子電腦。

根據協議，Pasqal 將安裝、維護和運行一部 200 量子位元的量子電腦，計劃於 2025 年下半年投入使用。

沙特阿美技術與創新常務副總裁艾哈邁德•霍懷特表示：「沙特阿美很高興能與 Pasqal 合作，為沙特帶來尖端的高性能量子計算能力。在快速發展的數字環境中，我們認為抓住具有影響力的新型技術帶來的機遇至關重要，我們旨在開創量子計算在能源領域應用的先河。通過合作，我們能夠利用該領域領先企業的專業知識，繼續將最先進的解決方案融入我們的業務中。這也進一步證明了我們對沙特阿拉伯數字經濟增長起到推動作用。

Pasqal 首席執行官兼聯合創始人 Georges-Olivier Reymond 表示：「量子計算時代已經到來。它不再局限於理論，正轉嚮實際應用，賦予組織大規模解決以往複雜問題的能力。自 2019 Pasqal 創立以來，我們已將工作重點聚焦於在立即適用於客戶案例的具體量子計算算法上。通過該協議，我們將站在最前沿，加速這一變革性技術在沙特阿拉伯的商業應用。這不僅僅是一部普通的量子電腦；它將成為工業領域中的強大工具，為企業和社會開啓創新時代。"

量子電腦最初將使用「模擬模式」。次年，該系統將升級為更高階的混合「模擬-數碼模式」，這種模式功能更強大，能夠解決更複雜的問題。

Pasqal 與沙特阿美計畫利用量子電腦來識別新的案例，並希望將沙特阿拉伯打造成量子研究強國。這項合作將聯手領先的學術機構，旨在促進量子算法開發的突破，這是釋放量子計算真正潛力的關鍵一步。

協議還加快了 Pasqal 在沙特阿拉伯的業務發展。 Pasqal於 2023 年在沙特設立辦事處，根據 2022年簽署的一份諒解備忘錄，雙方計畫在能源領域的量子計算能力和應用方面開展合作。2023 年， 沙特阿美旗下的風險投資公司 Wa'ed Ventures 參與了 Pasqal 的 B 輪融資。

關於 沙特阿美

沙特阿美是全球一體化能源和化工品企業。我們堅信，機遇蘊於能源。從生産世界上約八分之一的原油到開發新型能源技術，公司團隊遍佈全球，竭誠致力於為世界創造積極影響。我們專註資源的可靠、可持續發展和有效利用，促進世界經濟的穩定與長期增長。請訪問我們的網站 www.aramco.com獲取更多信息。

關於 PASQAL

作為一家領先的量子計算公司，Pasqal 利用二維和三維陣列中的有序中性原子構建量子處理器，為客戶帶來實用的量子優勢，解決實際的問題。Pasqal 於 2019 年成立，由 Georges-Olivier Reymond、Christophe Jurczak、2022 年諾貝爾物理學獎獲得者 Alain Aspect 博士、Antoine Browaeys 博士和 Thierry Lahaye 博士在光學研究所（Institut d'Optique）的基礎上創立。 迄今為止，Pasqal 已獲得超過 1.4 億歐元的融資。請訪問我們的網站www.pasqal.com， 獲取更多信息。

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