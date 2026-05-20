Aramco y Pasqal lanzan la primera computadora cuántica de Arabia Saudita y la primera plataforma comercial de computación cuántica como servicio en Medio Oriente

DHAHRAN, Arabia Saudita, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Aramco, una de las principales empresas de energía y productos químicos del mundo, en colaboración con Pasqal, líder mundial en computación cuántica de átomos neutros, inauguró de forma oficial la primera computadora cuántica del Reino de Arabia Saudita.

Ahmad O. Al Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco y Wasiq Bokhari, director ejecutivo de Pasqal en el lanzamiento de la primera computadora cuántica de Arabia Saudita y la primera plataforma comercial de computación cuántica como servicio (QCaaS) de Medio Oriente

Además, Aramco y Pasqal presentaron la primera plataforma comercial de computación cuántica como servicio (QCaaS) en Medio Oriente en una nueva etapa para crear experiencia regional y acelerar el desarrollo de aplicaciones cuánticas en los sectores de energía, materiales e industriales.

Esto constituye un hito importante en el avance tecnológico de la región, QCaaS permite el acceso remoto a la nube para clientes potenciales de todo el mundo. Ubicada en el centro de datos de Aramco en Dhahran, la computadora ofrece a los clientes acceso inmediato y de baja latencia al hardware cuántico mediante una plataforma segura en la nube para abordar complejos desafíos industriales.

Ahmad O. Al Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco, comentó: "Este hito cuántico pertenece a nuestros investigadores, ingenieros y científicos sauditas. Al invertir en capacitación e investigación conjuntas, estamos construyendo una experiencia cuántica de primer nivel aquí mismo en el Reino, una experiencia que impulsará la próxima generación de soluciones energéticas, acelerará el desarrollo de combustibles con bajas emisiones de carbono y mejorará la optimización de los yacimientos y la cadena de suministro. Hagamos que este logro sea el catalizador de una economía impulsada por la innovación, la creación de empleos de alto impacto y preparados para el futuro para nuestros jóvenes y el avance de Saudi Vision 2030".

Wasiq Bokhari, director ejecutivo de Pasqal, declaró: "Aramco no solo está esperando la computación cuántica, sino que está ayudando a darle forma como líder mundial. Esta inauguración es una prueba de que los desafíos industriales más exigentes del mundo se están abordando ahora con los procesadores cuánticos, el software y las soluciones específicas de Pasqal. Para Pasqal, implementar nuestro sistema para su uso en las operaciones críticas de Aramco, a la vez que queda a disposición de las empresas y la comunidad investigadora de la región, forma parte de nuestra misión fundamental: hacer posible hoy mismo una computación cuántica práctica y segura a gran escala".

Pasqal ha estado diseñando y construyendo hardware de alto rendimiento y software listo para la nube desde 2019, para abordar desafíos complejos en optimización, simulación e inteligencia artificial. Tras su implementación inicial en noviembre de 2025, la unidad de procesamiento cuántico (QPU) de Pasqal funciona con tecnología de átomos neutros y controla 200 qubits programables. La inauguración de hoy formaliza su ingreso a la operación activa en una creciente cartera de casos de uso industrial y permite a las empresas explorar y desarrollar soluciones cuánticas mejoradas para los desafíos industriales del mundo real.

Según los términos de la asociación, Aramco avanzará en un plan de casos de uso en una QPU lista para la producción como cliente fundamental y acelera el desarrollo de soluciones híbridas cuánticas para sus programas en energía, materiales y operaciones industriales. Otras organizaciones externas, como instituciones de investigación, universidades y empresas, pueden utilizar la plataforma en la nube de Pasqal para acceder a una de las pocas computadoras cuánticas del mundo.

La sección de capital de riesgo nacional de Aramco, Wa'ed Ventures, invirtió inicialmente en Pasqal en enero de 2023 para reforzar los esfuerzos por localizar tecnologías cuánticas avanzadas y acelerar el desarrollo del ecosistema cuántico regional. Desde entonces, Aramco y Pasqal han creado un programa cuántico estructurado dirigido a desafíos operativos de alto valor en múltiples flujos de trabajo, en los que los enfoques híbridos cuánticos desbloquean capacidades más allá de la computación clásica. Estos flujos de trabajo de Aramco incluyen optimización de logística portuaria, optimización del almacenamiento de CO₂, colocación de pozos, programación de plataformas, creación de la fuerza laboral cuántica del Reino y disponibilidad de la computación cuántica en toda la región. @aramco

Acerca de Aramco

Como una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, nuestro equipo global se dedica a crear impacto en todo lo que hacemos, desde proporcionar suministros cruciales de petróleo hasta desarrollar nuevas tecnologías energéticas. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles, y ayudamos a promover el crecimiento y la productividad en todo el mundo. https://www.aramco.com

Acerca de Pasqal

Pasqal es líder mundial en ofrecer soluciones prácticas de computación cuántica a escala con tecnología de átomos neutros y software especializado para las industrias, la ciencia y los gobiernos. Desde su fundación en 2019, Pasqal ha aprovechado la investigación ganadora del Premio Nobel para construir sistemas cuánticos de alto rendimiento y software listo para la nube diseñado para abordar desafíos complejos en optimización, simulación e inteligencia artificial.

Con sede en Francia, Pasqal emplea a más de 275 personas y presta servicios a más de 25 clientes y socios, incluidos Aramco, CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (Pasqal forma parte de IBM Quantum Network) y Sumitomo.

Con el respaldo de más de 500 millones de dólares en financiamiento total de los principales inversores internacionales, Pasqal busca cotizar en Nasdaq en asociación con Bleichroeder Acquisition Corp. II (Nasdaq: BBCQ) y acelera la adopción de la computación cuántica escalable y de alto rendimiento en todo el mundo.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2982367/Aramco_Pasqal_QCaaS.jpg

FUENTE Aramco