Aramco y Pasqal hacen historia con la primera computadora cuántica de Arabia Saudita

Las empresas anuncian la primera computadora cuántica dedicada a aplicaciones industriales en Medio Oriente

El hito tecnológico acelerará el desarrollo de aplicaciones cuánticas en los sectores de energía, materiales e industriales

La implementación se basa en las capacidades digitales avanzadas de Aramco, con el potencial de ampliar aún más las operaciones y desbloquear valor adicional

Pasqal refuerza su posición como líder mundial con la entrega de la primera computadora cuántica de átomos neutros en la región

DHAHRAN, Arabia Saudita, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, en colaboración con Pasqal, líder mundial en computación cuántica de átomos neutros, ha logrado un gran avance para el panorama tecnológico de Medio Oriente con la implementación exitosa de la primera computadora cuántica de Arabia Saudita y la primera computadora cuántica de la región dedicada a aplicaciones industriales.

La implementación de la computadora cuántica de Pasqal con tecnología de átomos neutros en el centro de datos de Aramco, en Dhahran, constituye un avance fundamental en crear experiencia regional y acelerar el desarrollo de aplicaciones cuánticas en los sectores de energía, materiales e industriales en el Reino de Arabia Saudita y en Medio Oriente en general.

Esta medida se alinea con la estrategia de Aramco de aprovechar las tecnologías digitales avanzadas para mejorar la eficiencia operativa, acelerar la innovación y generar valor a largo plazo. Además, esta tecnología refleja la misión de Pasqal a nivel mundial de ofrecer soluciones cuánticas prácticas y listas para la industria a sectores estratégicos de todo el mundo.

Ahmad O. Al-Khowaiter, vicepresidente ejecutivo de Tecnología e Innovación de Aramco, declaró: "Aramco es un líder tecnológico establecido, que continúa innovando mediante el desarrollo y la implementación de soluciones digitales avanzadas con beneficios tangibles. Estamos implementando IA y otras tecnologías a escala para mejorar aún más nuestras operaciones, maximizar la eficiencia y desbloquear valor en toda nuestra empresa. Nuestra alianza con Pasqal es una progresión natural. Nos complace ser pioneros en las capacidades cuánticas de próxima generación y aprovechar las importantes oportunidades que presenta esta nueva frontera en la informática".

Loïc Henriet, director ejecutivo de Pasqal, afirmó: "Este es un hito histórico con Aramco. Implementar nuestra computadora cuántica más poderosa hasta el momento es una parte de la historia y un hito para el futuro cuántico de Medio Oriente. Pasqal continúa su expansión, con el suministro energía cuántica práctica a la industria".

Wa'ed Ventures, parte del programa de capital de riesgo de Aramco, invirtió inicialmente en Pasqal en enero de 2023, por lo que fue uno de los primeros inversores estratégicos de la empresa. Desde entonces, Wa'ed Ventures ha apoyado de manera activa los esfuerzos de Pasqal por localizar sus tecnologías y operaciones en Arabia Saudita, lo que le ha permitido a la empresa establecer una fuerte presencia en el Reino y contribuir al desarrollo de un ecosistema cuántico regional.

El sistema de Pasqal, instalado en el centro de datos de Aramco, puede controlar 200 qubits dispuestos en matrices bidimensionales programables y ofrece la plataforma adecuada para explorar algoritmos cuánticos avanzados y casos de uso del mundo real relevantes para operaciones industriales.

Además, como parte de la alianza, Pasqal ofrecerá programas de capacitación y oportunidades de investigación conjunta para ingenieros y científicos saudíes, lo que fortalecerá el ecosistema cuántico del Reino y apoyará el desarrollo de talento de alta tecnología.

Acerca de Aramco

Como una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, nuestro equipo global se dedica a crear impacto en todo lo que hacemos, desde proporcionar suministros cruciales de petróleo hasta desarrollar nuevas tecnologías energéticas. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles, y ayudamos a promover el crecimiento y la productividad en todo el mundo. https://www.aramco.com

Acerca de Pasqal

Pasqal es una empresa líder en computación cuántica que construye procesadores cuánticos a partir de átomos neutros ordenados en matrices 2D para brindar una ventaja cuántica práctica a sus clientes y abordar problemas del mundo real. Pasqal fue fundada en 2019, fuera del Institut d'Optique, por Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, el profesor Dr. Alain Aspect, Premio Nobel de Física, 2022, el Dr. Antoine Browaeys y el Dr. Thierry Lahaye. Pasqal ha obtenido más de 140 millones de euros en financiación hasta la fecha. Para más información sobre nosotros, visite www.pasqal.com.

Descargo de responsabilidad

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas y proyecciones actuales de la compañía relacionadas con sus gastos e inversiones de capital, proyectos importantes, desempeño ascendente y descendente, incluso en relación con sus pares. Estas declaraciones pueden incluir, entre otras, cualquier afirmación precedida, seguida o que incluya palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "meta", "intención", "puede", "anticipar", "estimar", "plan", "proyecto", "puede tener", "probable", "debería", "podría" y otras palabras y términos de significado similar o negativo de estos. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes fuera del control de la empresa que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de la empresa sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros esperados expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas, incluidos los siguientes factores: oferta mundial, demanda y fluctuaciones de precios de petróleo, gas y productos petroquímicos; condiciones económicas globales; competencia en las industrias en las que opera Saudi Aramco; preocupaciones sobre el cambio climático, condiciones climáticas e impactos relacionados en la demanda global de hidrocarburos y productos a base de hidrocarburos; riesgos relacionados con la capacidad de Saudi Aramco para cumplir con éxito sus objetivos de ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), incluido el incumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2050; condiciones que afectan el transporte de productos; riesgos operativos y peligros comunes en las industrias de petróleo y gas, refinería y petroquímica; la naturaleza cíclica de las industrias de petróleo y gas, refinería y petroquímica; inestabilidad y disturbios políticos y sociales y conflictos armados reales o potenciales en la región Mena y otras áreas; catástrofes naturales y pandemias o epidemias de salud pública; la gestión del crecimiento de Saudi Aramco; la gestión de las subsidiarias, operaciones conjuntas, empresas conjuntas, asociadas y entidades de la empresa en las que tiene una participación minoritaria; la exposición de Saudi Aramco a la inflación, el riesgo de tipo de interés y el riesgo de tipo de cambio; los riesgos relacionados con operar en una industria regulada y los cambios en las regulaciones petroleras, de gas, ambientales o de otro tipo que afectan a las industrias en las que opera Saudi Aramco; procedimientos legales, asuntos comerciales internacionales y otras disputas o acuerdos; y otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, como se establece en los últimos informes periódicos de la empresa presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Para obtener información adicional sobre los riesgos e incertidumbres potenciales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los resultados previstos, consulte los últimos informes periódicos de la empresa presentados ante la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones con respecto a las estrategias comerciales presentes y futuras de la compañía y el entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en el comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las declaraciones prospectivas, se aplica solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no pretende dar ninguna garantía en cuanto a los resultados futuros. La compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión del comunicado de prensa, incluidos los datos financieros o las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que lo exija la ley o regulación aplicable. Ninguna persona debe interpretar el comunicado de prensa como un consejo financiero, fiscal o de inversión. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

