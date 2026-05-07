Ascent Global Logistics obtiene el reconocimiento como "proveedor a nivel de socio" de John Deere por undécimo año consecutivo

BELLEVILLE, Michigan, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ascent Global Logistics ("Ascent") ha ganado el reconocimiento como proveedor a nivel de socio para 2025 en el Programa John Deere Achieving Excellence, lo que marca el undécimo año consecutivo en que la empresa ha recibido esta calificación de proveedor superior. El estado de nivel de socio es la calificación de proveedor más alta de Deere & Company. La empresa con sede en Belleville, MI, fue seleccionada para este galardón en reconocimiento a su dedicación a ofrecer productos y servicios de excelente calidad, así como a su compromiso con la mejora continua. Los empleados de la empresa aceptaron el reconocimiento durante las ceremonias formales celebradas el 16 de abril de 2026 en la sede mundial de Deere & Company en Moline, Illinois.

Daryl Knight, director comercial y Greg Netter, vicepresidente sénior de Cuentas Estratégicas, aceptan el premio de proveedor a nivel de socio en nombre de Ascent Global Logistics durante la ceremonia del programa John Deere Achieving Excellence en la sede central de Deere & Company el 16 de abril de 2026.

Ascent respalda la producción norteamericana de John Deere con una logística de entrada crítica en el tiempo, que incluye expedición terrestre, carga aérea, mensajería a bordo y flete aéreo. La empresa obtuvo varios galardones a lo largo de su relación de larga data con John Deere, incluido un premio a la Innovación de Proveedores (2015), Proveedor del Año (2016), estatus de Salón de la Fama en 2019 y 2024 y reconocimiento en el Proceso de Oportunidades de Reducción de Costos de John Deere (JD CROP) en 2022.

"Es un honor increíble recibir nuestro undécimo premio consecutivo de proveedor a nivel de socio de John Deere", declaró Daryl Knight, director comercial de Ascent Global Logistics. "Agradecemos la relación, pero aún más por lo que realmente representa este reconocimiento: nuestra gente y su pasión por deleitar a nuestros clientes todos los días. Este premio es algo que el equipo unido de Ascent ha ganado, un envío a la vez, y estamos profundamente comprometidos con esta parte crítica de las cadenas de suministro de nuestros clientes".

Los proveedores que participan en el programa Achieving Excellence son evaluados anualmente en varias categorías clave de desempeño, incluidas calidad, entrega, alineación de procesos, creación de valor y relación. John Deere Supply Management creó el programa en 1991 para ofrecer un proceso de evaluación y retroalimentación de proveedores que promueva la mejora continua.

Acerca de Ascent Global Logistics

Ascent Global Logistics, con sede en Belleville, Michigan, es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones logísticas rápidas y de tiempo crítico, así como de otros servicios de transporte directo. La empresa conecta a los clientes con su extensa red de transportistas y su aerolínea propia mediante su mercado de carga digital patentado PEAK™, que proporciona una sólida capacidad de transporte y precios transparentes, respaldados por expertos en logística las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El experimentado equipo de Ascent resuelve las necesidades logísticas más desafiantes de los clientes al proporcionar un servicio líder en la industria y una satisfacción de primer nivel. Para más información, visite www.ascentlogistics.com.

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FUENTE Ascent Global Logistics