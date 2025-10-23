Rob Walpole fue designado director ejecutivo de Ascent Global Logistics, con incorporaciones de liderazgo ejecutivo centradas en el crecimiento mundial y el éxito del cliente

BELLEVILLE, Michigan, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Ascent Global Logistics ("Ascent"), proveedor líder de soluciones de logística y cadena de suministro aceleradas y habilitadas por tecnología, anunció varias designaciones de ejecutivos clave que refuerzan el plan de la empresa para acelerar el crecimiento y la expansión en los servicios de la cadena de suministro y el sector logístico de tiempo crítico. Las incorporaciones incluyen a Rob Walpole como director ejecutivo, Daryl Knight como director comercial y Enrique Valera Holthus como director general para México.

Rob Walpole se unió a Ascent en octubre de 2025, para aportar experiencia de liderazgo en la cadena de suministro mundial y una sólida formación en la ampliación de empresas a nivel mundial en el sector de la cadena de suministro. Más recientemente, Walpole se desempeñó como director ejecutivo de Custom Goods Logistics, empresa de almacenamiento de cumplimiento y valor agregado con sede en California y anteriormente ocupó altos cargos ejecutivos en Delta Cargo, DP World y DB Schenker, en las que dirigió las principales divisiones mundiales de logística y cadena de suministro.

Daryl Knight se unió a Ascent en junio de 2025 y supervisa la estrategia comercial y de ventas mundiales de la empresa, lo que impulsa el crecimiento de su cartera de logística de tiempo crítico. Con más de 20 años de experiencia en ProTrans, Purolator y DHL Supply Chain, Knight es reconocido por su liderazgo centrado en el cliente y su profunda experiencia en transporte acelerado y de tiempo crítico. En Ascent, liderará los esfuerzos de crecimiento en nuestros mercados finales objetivo de movilidad, industria y fabricación, aeroespacial y aviación, ciencias de la vida y alta tecnología. Knight sigue centrado en ampliar la presencia de Ascent en sectores de alto valor y en ofrecer un valor medible a los clientes de todo el mundo.

Enrique Valera Holthus se unió a Ascent en octubre de 2025, para aportar una amplia experiencia de liderazgo en logística y operaciones de la cadena de suministro en toda América Latina. La experiencia de Valera en escalar organizaciones, fortalecer redes transfronterizas e impulsar el crecimiento respalda la expansión de Ascent y su liderazgo duradero en México, donde la empresa opera desde 2011. Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de TIBA México y pasó un largo período en DB Schenker, donde ocupó cargos de alto nivel, incluido el de director ejecutivo de Schenker México y director general de Schenker Argentina. Liderará la estrategia de Ascent para avanzar en sus operaciones de envío e importación y exportación de carga de camiones, lo que reforzará su posición como proveedor principal de soluciones logísticas de tiempo crítico en México.

"Ascent se ha forjado una gran reputación por poner a los clientes en primer lugar, con el apoyo de personas y tecnología excepcionales en el complejo mercado de logística de tiempo crítico", afirmó Rob Walpole, director ejecutivo de Ascent Global Logistics. "Me complace contar con la oportunidad de aprovechar esa capacidad en nuestros mercados principales y acelerar el crecimiento en nuevas regiones y sectores industriales. Continuaremos la inversión en nuestra gente y en nuestro mercado patentado PEAK™ para fortalecer la posición competitiva de Ascent a nivel mundial".

Acerca de Ascent Global Logistics

Ascent Global Logistics, con sede en Belleville, Michigan, es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones logísticas rápidas y de tiempo crítico, así como de otros servicios de transporte directo. La empresa conecta a los clientes con su extensa red de transportistas y su aerolínea propia mediante su mercado de carga digital patentado PEAK™, que proporciona una sólida capacidad de transporte y precios transparentes, respaldados por expertos en logística las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El experimentado equipo de Ascent resuelve las necesidades logísticas más desafiantes de los clientes al proporcionar un servicio líder en la industria y una satisfacción de primer nivel. Para más información, visite www.ascentlogistics.com.

