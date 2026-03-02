Así pueden crear oficinas inteligentes las soluciones de climatización de Samsung en América Latina y México

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En un entorno corporativo cada vez más competitivo, la eficiencia energética y el bienestar de los colaboradores se han convertido en prioridades estratégicas. Por ello, la digitalización de los espacios de trabajo ha impulsado el crecimiento de los smart buildings en América Latina y México. En este contexto, las soluciones de climatización de Samsung permiten dar el siguiente paso, al crear oficinas inteligentes que optimizan recursos, reducen costos y mejoran la experiencia diaria.

El mercado de los edificios inteligentes es hoy uno de los de mayor crecimiento en América Latina. Según datos de Grand View Research, en 2025 el mercado regional de edificios inteligentes alcanzó cerca de 7.2 mil millones de dólares en ingresos, con una proyección de crecimiento anual superior al 19% hacia 2033. Un aumento que en buena medida se debe a que las empresas buscan mayor eficiencia operativa, sostenibilidad energética y mejores experiencias para ocupantes y gestores.

La clave: climatización inteligente

Un aspecto central para su creación es la integración entre sistemas HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) y plataformas inteligentes de gestión de edificios, pues sensores de presencia, inteligencia artificial y conectividad trabajan en conjunto para reducir el consumo de energía mientras, al tiempo que la calidad del aire y la comodidad térmica de forma automatizada.

Samsung en este rubro ha expandido su presencia con soluciones corporativas de climatización conectadas a SmartThings Pro, una plataforma de IoT empresarial que integra gestión remota de HVAC, diagnósticos en tiempo real, automatización y optimización energética en un único panel de control.

A nivel global, la empresa ha demostrado el potencial de estas soluciones. En Corea del Sur, SmartThings Pro fue implementado en el complejo residencial Episode Yongsan 241, lo que permite la gestión centralizada de múltiples edificios, visualización en mapas 3D y optimización energética integrada con paneles solares; innovaciones centrales para apoyar al concepto de residencias con emisiones netas cero.

Las soluciones también están presentes en el edificio corporativo Factorial Seongsu, en Seúl, donde ayudaron a automatizar de salas de reuniones, controlar de forma inteligente sistemas prediales y alcanzaron un energético basado en IA, para una mayor eficiencia operativa y productividad en oficinas inteligentes.

¿Cómo funcionan los edificios inteligentes?

Al igual que en un hogar conectado, donde se puede tener el control de todos los dispositivos inteligentes en una plataforma, estas soluciones para smart buildings pueden utilizar plataformas como SmartThings Pro con el fin de centralizar datos, automatizar y diagnosticar para operaciones más ágiles y eficientes.

Esta plataforma de Samsung va más allá del control del aire acondicionado, también puede monitorear la iluminación y sensores, para crear un ecosistema corporativo integrado. Así, se puede reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento.

El monitoreo se complementa con algoritmos de IA, que aprenden los patrones de uso de la oficina para ajustar la temperatura y apagar dispositivos en áreas subutilizadas. Esto es de gran utilizad en entornos corporativos híbridos, donde se requiere tecnología que conecte clima, energía y operaciones en un único sistema.

La adopción en América Latina y en México avanza de manera constante, y el potencial es claro: con casos de éxito a nivel global, Samsung muestra que las oficinas inteligentes están más cerca de lo que se piensa, al ser el siguiente paso natural para las organizaciones que buscan innovar y crecer de forma sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923910/SmartThings_Pro_InfoComm_2024_dl1_1024x573_e1772476802668.jpg

FUENTE Samsung Mexico