Samsung colabora con 'El Diablo Viste a la Moda 2' para impulsar su nueva campaña de Bespoke AI Laundry Combo

La icónica película se une al cuidado revolucionario de Bespoke AI en una campaña global, con activaciones digitales en Piccadilly Circus, Londres

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció una campaña colaborativa [1] con la esperada película "El Diablo Viste a la Moda 2", que fusiona el mundo de la alta costura con la más reciente tecnología de lavado con AI de la compañía. En el video de la campaña, lanzado recientemente, una icónica prenda roja se encuentra con la Bespoke AI Laundry Combo, mostrando un resultado que redefine el cuidado de los tejidos.

La alta costura se combina con la innovación en el lavado

El video de la campaña lleva la innovación en lavado con AI de Samsung al mundo de la alta moda. Una icónica prenda roja, símbolo de un estilo impecable, toma el protagonismo al encontrarse con la Bespoke AI Laundry Combo, mostrando cómo la tecnología avanzada de Samsung ofrece un cuidado excepcional incluso para las telas más delicadas.

La nueva Bespoke AI Laundry Combo [2] está equipada con AI Wash & Dry+ [3], una función que reconoce automáticamente el tipo de tejido en cargas pequeñas y optimiza el rendimiento del lavado en consecuencia. Al identificar las características de cada carga, ajusta el nivel de agua, la velocidad de centrifugado y la duración de los ciclos de lavado y secado para ofrecer resultados óptimos y garantizar el cuidado adecuado en cada uso.

Además de la campaña digital, Samsung lanzó una activación de publicidad exterior digital (DOOH, por sus siglas en inglés) a gran escala en Piccadilly Circus, Londres, uno de los espacios publicitarios más emblemáticos del mundo. La campaña también se extenderá a otros mercados, incluyendo Corea, donde los consumidores podrán vivir la experiencia a través de pantallas digitales en zonas de alto tráfico en Seúl, como Myeongdong y la estación de Gangnam.

"Esta colaboración con 'El Diablo Viste a la Moda 2' celebra la intersección entre la moda y la tecnología", señaló Sang Jik Lee, vicepresidente ejecutivo y jefe del equipo de Ventas y Marketing de la unidad de Digital Appliances (DA) de Samsung Electronics. "Así como la película establece nuevos estándares de estilo, la Bespoke AI Laundry Combo de Samsung marca un nuevo referente en el cuidado inteligente de las prendas".

"El Diablo Viste a la Moda 2", de 20th Century Studios, ya está en cines.

Sobre"EL Diablo Viste a la Moda 2"

Veinte años después de sus icónicas interpretaciones como Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las glamurosas calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en "El Diablo Viste a la Moda 2" de 20th Century

Studios, la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a una generación. La película es dirigida por David Frankel, escrita por Aline Brosh McKenna, producida por Wendy Finerman, y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.

"El Diablo Viste a la Moda 2" se estrenó en cines el 1 de mayo de 2026.

1 La campaña es válida para regiones globales, a excepción de Estados Unidos y Canadá.

2 La disponibilidad y las funciones pueden variar según el modelo, la región y el país. (Modelo aplicable: WD90H)

3 El reconocimiento de tejidos utiliza un algoritmo de IA para detectar 5 tipos de telas (algodón, prendas delicadas, toallas, mezclilla y ropa de exterior) en cargas de hasta 3 kg. Un sensor de turbidez opera para todos los pesos. Las mezclas de tejidos pueden reducir la precisión de la detección. Los resultados reales pueden variar según el uso individual. Para prevenir el desgaste, se recomienda lavar y secar juntos los tejidos de características similares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972521/Bespoke_AI__El_Diablo_Viste_a_la_Moda.jpg

FUENTE Samsung Mexico