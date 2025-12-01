Así se vivió la final de la Copa Odyssey con los monitores Odyssey OLED G9 y Odyssey G7

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con un apasionante enfrentamiento, la segunda Copa Odyssey alcanzó su punto culminante con una final digna de los mejores escenarios de EA Sports FC 26. Divine (@divinecs7) y Shuart9 (@Shuart9) protagonizaron un encuentro épico potenciado por la tecnología de los monitores Odyssey OLED G9 y Odyssey G7, donde la velocidad y la precisión marcaron la diferencia.

Los grandes finalistas obtuvieron su boleto a la final en un torneo previo que se realizó en la presentación oficial de los nuevos monitores Odyssey de Samsung. En esta ocasión el gran enfrentamiento se realizó en el en el exclusivo Gaming Loft de Xbox en un evento que reunió a gamers, influencers e invitados especiales.

En un vertiginoso primer partido, Shuart9 protagonizó una remontada espectacular tras ir perdiendo 3-1, para cerrar el encuentro con un global de 5-3 a su favor. En el segundo enfrentamiento, Divine sacó la casta y se impuso 3-2, aunque la diferencia no alcanzó para remontar el marcador global; por lo que Shuart9 se coronó como ganador de la Copa Odyssey.

El segundo lugar de Divine fue reconocido con un Odyssey G7 de 40", junto con tres monitores adicionales para su comunidad. Por su parte, Shuart9 se llevó el espectacular Odyssey OLED G9 de 49", además de cuatro extra para obsequiar a los seguidores que lo apoyaron durante el torneo.

"Nos enorgullece muchísimo ser un promotor de los nuevos talentos en gaming", afirmó Ana Lira, directora de la División de Monitores en Samsung México, durante la premiación a los tres primeros lugares.

Grandes monitores para acción inmersiva

Todas las emociones de la gran final se potenciaron con los avances de la línea gaming de los monitores de Samsung. Comenzando con el nuevo Odyssey G7, que está disponible en dos tamaños: 37" 4K UHD (3,840 x 2,160) con relación 16:9, único en el mercado y 5" más grande que los monitores regulares de 32"; y el primer 40" Wide UHD (WUHD) de Samsung, con resolución 5K2K (5,120 x 2,160) en formato 21:9.

Estos monitores cuentan con certificación VESA DisplayHDR 600 y brillo de 350 nits, ofreciendo excelente contraste y colores vivos tanto para juegos como para contenidos multimedia.

Además, el Odyssey G7 de 37" ofrece una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, mientras que el modelo de 40" eleva la frecuencia hasta 180 Hz, manteniendo el mismo tiempo de respuesta. Así, la acción de las partidas se capturó en tiempo real con un mínimo retraso, con lo que los gamers disfrutaron de una experiencia de juego ultrasuave.

También estuvo en el evento el monitor Odyssey OLED G9, que envolvió a los visitantes con su impresionante pantalla curva de 49". Al mostrar los juegos la pantalla OLED, mejorada con el Procesador Neo Quantum Pro, mostró blancos más brillantes, negros más profundos y un contraste de color casi infinito.

Toda la acción de los juegos se vio a la perfección gracias a su impresionante tiempo de respuesta de 0.03 ms y frecuencia de actualización de 240 Hz, con lo que el monitor reaccionó a cada movimiento gracias a su pantalla ultrarrápida.

Si quieres conocer más sobre toda la línea de monitores gamer de Samsung, visita https://www.samsung.com/mx/monitors/gaming/.

