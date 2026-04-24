Samsung lanza la edición 2026 de Solve for Tomorrow en México

El programa educativo de Responsabilidad Social de Samsung ha impactado a más de 35 mil estudiantes en 25 estados de México

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de seguir generando un impacto positivo en las comunidades, Samsung lanza la edición 2026 de Solve for Tomorrow, su programa de Responsabilidad Social que fomenta la creación de soluciones innovadoras a problemáticas sociales a través de la educación STEM.

Desde 2014, Solve for Tomorrow ha impactado a más de 35 mil estudiantes en 25 de estados de la República Mexicana, al impulsar su participación en el desarrollo de soluciones innovadoras.

A través de más de 11 mil proyectos basados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, el programa ha fortalecido el compromiso social y ambiental de estudiantes de nivel secundaria y medio superior, a través de una conexión con los problemas de sus comunidades.

"A través de Solve For Tomorrow apoyamos a los estudiantes a transformar su creatividad en soluciones reales que generan impacto en sus comunidades. Nos mueve el compromiso de formar generaciones con las habilidades, visión y determinación necesaria para enfrentar y redefinir los retos a los que se enfrentan", afirmó Lorena De Lima, Senior Manager de Responsabilidad Social de Samsung Electronics México.

La 13.ª edición de Solve for Tomorrow

El registro para la edición 2026 de Solve for Tomorrow estará abierto del 14 de abril al 13 de julio en SolveForTomorrow.mx, dirigido a estudiantes del último año de secundaria y de todos los grados de nivel medio superior, así como a sus docentes pertenecientes a instituciones públicas en todo el país.

Los equipos deberán estar conformados por un mínimo de dos y un máximo de cinco estudiantes, acompañados por un(a) docente asesor(a). Para promover la inclusión, se fomentará que los equipos integren una composición diversa de género.

Los proyectos participantes deberán abarcar alguna de las siguientes categorías:

Sostenibilidad Ambiental : proyectos que fomenten el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales o promuevan prácticas ecológicas.

: proyectos que fomenten el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales o promuevan prácticas ecológicas. Deportes : proyectos que utilicen el deporte como herramienta para la inclusión, educación, promoción de la salud física y el desarrollo social.

: proyectos que utilicen el deporte como herramienta para la inclusión, educación, promoción de la salud física y el desarrollo social. Salud y Bienestar : proyectos que promuevan el bienestar, la prevención y aborden las necesidades físicas y/o mentales, entre otras mejoras en la calidad de vida de la comunidad.

: proyectos que promuevan el bienestar, la prevención y aborden las necesidades físicas y/o mentales, entre otras mejoras en la calidad de vida de la comunidad. Apoyo a la Comunidad Local: proyectos que generen beneficios sociales, culturales o económicos en la vida cotidiana de la población local.

Una vez más, Socialab México se sumará al programa para fortalecer las capacidades de estudiantes y docentes, así como el desarrollo de sus proyectos, mediante la metodología de Design Thinking. Todos los equipos participantes podrán acceder a esta capacitación a través de una incubación en línea.

Del 2 al 15 de octubre, un comité integrado por empleados voluntarios de Samsung seleccionará los 50 mejores proyectos, que avanzarán a la siguiente etapa. En noviembre se darán a conocer los cinco equipos finalistas, que serán seleccionado por un jurado externo a Samsung integrado por personas destacadas en el ámbito de la educación, emprendimiento y el área de STEM en México. Los finalistas recibirán un viaje todo pagado a la Ciudad de México para asistir a la ceremonia de premiación de Solve for Tomorrow 2026.

Los equipos finalistas también serán acreedores a vales canjeables por productos Samsung de hasta $100,000 MXN para el primer lugar, así como a capacitaciones y mentorías que les permitirán seguir fortaleciendo sus proyectos y continuar impulsando el cambio en sus comunidades.

Para más información sobre Samsung Solve for Tomorrow y su convocatoria, visita SolveForTomorrow.mx.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964793/Samsung_lanza_la_edicio_n_2026_de_Solve_for_Tomorrow_e_n_Me_xico.jpg

FUENTE Samsung Mexico