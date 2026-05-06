ATA celebra 30 años de impacto con el lanzamiento de Omni Connect, para transformar la coordinación de la cadena de suministro

GARDEN CITY, Nueva York, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ATA conmemora su trigésimo aniversario, un hito que refleja tres décadas de colaboración y ejecución en las cadenas de suministro globales en apoyo a fabricantes, proveedores y socios logísticos.

Dada la creciente fragmentación e interdependencia de las cadenas de suministro, ATA presenta Omni Connect, una plataforma de coordinación de redes de proveedores diseñada para unificar y optimizar los ecosistemas de múltiples niveles.

Omni Connect de ATA: descripción general de la plataforma de cadena de suministro digital para la coordinación de redes de proveedores y la ejecución integral Speed Speed

Perspectiva de liderazgo: una visión para las cadenas de suministro modernas

"Durante 30 años, ATA ha cimentado su negocio sobre una idea simple: las cadenas de suministro no logran el éxito solo mediante el transporte; lo hacen mediante el control, la coordinación y la confianza. Hoy en día, las empresas gestionan redes más fragmentadas y un mayor riesgo en todos los niveles que a menudo no pueden ver por completo, y ahí es donde las interrupciones se vuelven costosas. Omni Connect es nuestra respuesta a ese desafío. Aporta coordinación, responsabilidad y alineación en tiempo real en todos los ecosistemas de proveedores, con el respaldo de la disciplina operativa de primer nivel que caracteriza a ATA. Si bien continuamos evolucionando mediante la tecnología, nuestro compromiso con nuestros clientes, socios y equipo permanece constante. Tras treinta años de camino, esto es solo el comienzo" — Matt Goker, director ejecutivo de ATA

De la fragmentación a la ejecución coordinada

Este cambio refleja cómo ATA ha abordado las cadenas de suministro durante tres décadas.

Las cadenas de suministro modernas están bajo presión no porque las empresas carezcan de datos, sino porque las redes de proveedores están fragmentadas.

Aproximadamente el 65 % de los fabricantes carecen de visibilidad más allá de los proveedores de Nivel 1, mientras que solo cerca del 30 % cuenta con visibilidad en múltiples niveles. Más del 50 % de las interrupciones se originan en redes de Nivel 2 y Nivel 3. Las empresas pueden perder hasta el 8 % de los ingresos anuales debido a interrupciones en la cadena de suministro, mientras que la incorporación manual de proveedores puede tardar de 30 a 45 días y costar hasta 35.000 dólares por proveedor.

Este es el costo oculto de la fragmentación. Este fenómeno se intensifica con el tiempo debido a la falta de actualizaciones, respuestas tardías y sistemas desconectados que obligan a los equipos a tomar decisiones reactivas.

La mayoría de las organizaciones intentan mejorar el rendimiento paso a paso. Optimizan el flete y obtienen ahorros incrementales. Refinan el inventario y desbloquean la eficiencia marginal. Incorporan a los proveedores de uno en uno y mejoran lentamente la coordinación.

Pero el modelo sigue siendo lineal y, finalmente, llega a su límite.

Omni Connect redefine ese modelo.

En lugar de gestionar funciones aisladas, Omni Connect vincula a proveedores, fabricantes y socios logísticos en una red única y una fuente de información sincronizada, donde los pedidos, las reservas, los envíos y las acciones de los proveedores se alinean en tiempo real en cada nivel.

Omni Connect: plataforma unificada de coordinación de redes de proveedores

Los equipos operan desde un sistema que integra el control del ciclo de vida completo de los pedidos, los flujos de trabajo de reservas y adquisiciones, y la ejecución de envíos. Todo esto se potencia mediante una visibilidad a nivel de pieza que permite a las organizaciones rastrear componentes individuales entre proveedores, fábricas y entregas para lograr una planificación y una producción más precisas.

Este entorno cuenta con el respaldo de una plataforma de colaboración integrada en la que proveedores y compradores pueden comunicarse, informar sobre el estado de los proyectos y tomar medidas, lo que elimina las fricciones y garantiza una transparencia total. Se realiza un seguimiento de cada acción, actualización y decisión, para crear un registro de auditoría completo que fortalece la rendición de cuentas y el control operativo en toda la red.

A diferencia de las soluciones que solo ofrecen software, Omni Connect combina una potente plataforma de coordinación con la experiencia de los especialistas en operaciones de primer nivel de ATA. Este modelo híbrido agiliza la incorporación de proveedores, permite una participación estructurada de los mismos y garantiza la continuidad de las operaciones diarias, al tiempo que respalda la escalabilidad de la red a largo plazo.

Omni Connect se potencia, además, mediante la sincronización de datos en tiempo real con sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) y plataformas empresariales, gracias a una arquitectura centrada en la integración. Sobre esta base, los análisis predictivos identifican riesgos de manera temprana, mientras que las recomendaciones prescriptivas y los flujos de trabajo automatizados permiten que los equipos actúen de inmediato antes de que las interrupciones se agraven.

A medida que se conectan más proveedores, operadores y datos, el sistema se fortalece. La visibilidad se profundiza, los conocimientos mejoran y la ejecución se acelera.

El valor se multiplica en toda la red a medida que aumenta la escala de adopción.

Esto marca la transición de los ahorros progresivos hacia un rendimiento exponencial, donde cada nueva conexión incrementa la inteligencia, la coordinación y la resiliencia de toda la cadena de suministro.

Este enfoque ya ofrece resultados en entornos complejos y del mundo real.

Caso práctico: ejecución en el mundo real con Omni Connect

Una organización de fabricación a nivel mundial y uno de los mayores fabricantes de maquinaria agrícola del mundo, ambos con operaciones en múltiples plantas y redes transfronterizas complejas, enfrentaban una ejecución fragmentada de su cadena de suministro. La coordinación entre proveedores, intermediarios, transportistas y agentes de aduanas dependía en gran medida de correos electrónicos y llamadas, lo que limitaba la visibilidad y dificultaba el seguimiento de los indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés). En proyectos piloto por fases que utilizaron datos reales de producción, Omni Connect unificó los pedidos, los proveedores y los envíos en un único entorno operativo, lo que permitió demostrar una visibilidad integral y una ejecución coordinada en toda la red.

La plataforma ofrecía funciones esenciales, como la gestión de pedidos, la visibilidad a nivel de pieza, la incorporación de proveedores y el seguimiento de envíos en tiempo real, lo que redujo la dependencia de los procesos manuales y los flujos de trabajo inconexos. Los proveedores, transportistas y socios se incorporaron mediante procesos simplificados que aceleraron la adopción al tiempo que redujeron el tiempo y el costo. A medida que avanzaba la incorporación, la visibilidad se extendió más allá del Nivel 1 a los proveedores de Nivel 2 y Nivel 3, mientras que la comunicación, la documentación y los hitos se trasladaron a un sistema, lo que permitió decisiones más rápidas y una detección más temprana de problemas. Los comentarios de los clientes fueron sumamente positivos y destacaron la interfaz intuitiva, la fuente única de información, la mejora en los informes y la colaboración, así como una gran confianza para expandir el sistema a más proveedores y casos de uso. El resultado es una ejecución proactiva, una mayor coordinación entre los socios y un control total sobre el rendimiento de la cadena de suministro.

Omni Connect – su impacto de un vistazo:

El impacto puede variar según el alcance de la implementación, la madurez de la red y el entorno operativo.

Incorporación de proveedores un 80 % más rápida (de 30-45 días a 1-2 semanas)

Reducción del 90 % en los costos de incorporación (un estimado de 35.000 a 2.400 dólares)

Fuente única de información para pedidos, envíos y proveedores

Visibilidad de varios niveles más allá del Nivel 1

Reducción de hasta un 60 % en las interrupciones

Reducción de más del 50 % en procesos manuales y correos electrónicos

Mitigación de hasta un 8 % en la pérdida de ingresos

Reducción del 10 al 15 % en los costos de flete mediante la optimización

Rendimiento de entrega puntual superior al 99 %

Aumento de hasta el 5 % en los márgenes brutos

Reducción del 20 % en los costos de mantenimiento de inventario

Reducción del 50 % en eventos de desabastecimiento y paros de línea

De cara al futuro

El lanzamiento de Omni Connect refleja la inversión continua de ATA en el progreso de la ejecución de la cadena de suministro mundial y su compromiso con los clientes y socios en todo el mundo.

ATA mantiene su enfoque en ampliar los límites de la orquestación de redes de proveedores, al combinar la tecnología con la experiencia humana que ha definido su éxito durante tres décadas.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=qhvtTogo9lk

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2972580/ATA_Logo.jpg

FUENTE ATA