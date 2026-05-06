सप्लाई चेन समन्वय में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए ATA ने Omni Connect के लॉन्च के साथ अपने 30 वर्षों के प्रभाव का समारोह मनाया

गार्डन सिटी, न्यूयॉर्क, 6 मई, 2026 /PRNewswire/ -- निर्माताओं, सप्लायरों और लॉजिस्टिक्स भागीदारों का समर्थन करते और वैश्विक सप्लाई चेनों में तीन दशकों की साझेदारी और निष्पादन को दर्शाते हुए ATA ने अपना 30वीं वर्षगांठ मनाई।

जैसे-जैसे सप्लाई चेनें अधिक विखंडित और परस्पर निर्भर होती जा रही हैं, ATA द्वारा Omni Connect, एक बहु-स्तरीय सप्लाई चेन इकोसिस्टम को एकीकृत और अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया सप्लायर नेटवर्क समन्वय प्लेटफॉर्म, को प्रस्तुत किया जा रहा है।

Omni Connect by ATA: Digital Supply Chain Platform Overview for Supplier Network Orchestration and End-to-End Execution Speed Speed

नेतृत्व का परिप्रेक्ष्य: आधुनिक सप्लाई चेनों के लिए एक दृष्टिकोण

"30 वर्षों से, ATA ने एक सरल विचार के आधार पर अपना व्यवसाय तैयार किया है: सप्लाई चेनें केवल आवागमन के आधार पर ही सफल नहीं होतीं, बल्कि नियंत्रण, समन्वय और विश्वास के आधार पर भी सफल होती हैं। आजकल कंपनियां अधिक विखंडित नेटवर्क और विभिन्न स्तरों पर बढ़ते जोखिम को मैनेज कर रही हैं, जिन्हें वे अक्सर पूरी तरह से देख नहीं पाती हैं, और यहीं पर व्यवधान महंगे हो जाते हैं। Omni Connect इसी चुनौती का हमारा उत्तर है। यह ATA की विशेषता वाले उच्च स्तरीय परिचालन अनुशासन द्वारा समर्थित संपूर्ण सप्लायर इकोसिस्टम में वास्तविक समय में समन्वय, जवाबदेही और संरेखण लाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा अनवरत विकास होने के बावज़ूद हमारे ग्राहकों, भागीदारों और टीम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल बनी रहती है। तीस वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तो केवल शुरुआत ही हुई है।" — Matt Goker, ATA के CEO

विखंडन से समन्वित निष्पादन तक

यह बदलाव दर्शाता है कि ATA ने तीन दशकों से सप्लाई चेनों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है।

कंपनियों के पास डेटा की कमी की बजाय सप्लायर नेटवर्कों का खंडित होने के कारण आधुनिक सप्लाई चेनों पर दबाव है।

लगभग 65% निर्माताओं के पास टियर 1 सप्लायरों से आगे की दृश्यता का अभाव है, जबकि केवल लगभग 30% के पास बहु-स्तरीय दृश्यता है। 50% से अधिक व्यवधान टियर 2 और टियर 3 नेटवर्कों में उत्पन्न होते हैं। सप्लाई चेन में व्यवधानों के कारण बिज़नेसों को वार्षिक राजस्व का 8% तक की क्षति हो सकती है, जबकि सप्लायरों को मैन्युअल रूप से जोड़ने में 30 से 45 दिन लग सकते हैं और $35,000 प्रति सप्लायर तक का खर्च आ सकता है।

यह विखंडन की छिपी हुई कीमत है। यह समस्या समय के साथ-साथ अपडेट छूट जाने, प्रतिक्रियाओं में देरी होने और सिस्टमों के बीच तालमेल की कमी के कारण उत्पन्न होती है, जो टीमों को प्रतिक्रियात्मक निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है।

अधिकांश संगठन चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करते हैं। वे माल ढुलाई को अनुकूलित करते हुए धीरे-धीरे बचत प्राप्त करते हैं। वे इन्वेंट्री में सुधार करते हुए सीमांत दक्षता को बढ़ाते हैं। वे एक-एक करके सप्लायरों को शामिल करते हुए धीरे-धीरे समन्वय में सुधार करते हैं।

लेकिन मॉडल लिनीयर ही रहता है, और अंततः यह अपनी सीमा तक पहुँच जाता है।

Omni Connect उस मॉडल को पुनर्परिभाषित करता है।

अलग-अलग कार्यों को मैनेज करने के बजाय, Omni Connect सप्लायरों, निर्माताओं और लॉजिस्टिक्स भागीदारों को एक सिंगल, सिंक्रनाइज़्ड नेटवर्क और सत्य के स्रोत से जोड़ता है, जहां ऑर्डर, बुकिंग, शिपमेंट और सप्लायर की कार्यवाहियाँ प्रत्येक स्तर पर वास्तविक समय में संरेखित होती हैं।

Omni Connect: एकीकृत सप्लायर नेटवर्क समन्वय प्लेटफ़ॉर्म

टीमें एक ही सिस्टम से काम करती हैं जो संगठनों को अधिक सटीक योजना और उत्पादन संरेखण के लिए सप्लायरों, कारखानों और डिलीवरी में व्यक्तिगत घटकों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करते हुए संपूर्ण ऑर्डर जीवनचक्र नियंत्रण, बुकिंग और खरीद कार्यप्रवाहों, और शिपमेंट निष्पादन को जोड़ने के साथ-साथ पार्ट-लेवल विज़िबिलिटी द्वारा इसे और बेहतर बनाता है।

यह वातावरण एक अंतर्निर्मित सहयोग परत द्वारा समर्थित है जहां बाधाओं को दूर और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकने के लिए सप्लायर और खरीदार संवाद कर सकते हैं, प्रगति की जानकारी देने के साथ-साथ कार्यवाही कर सकते हैं। प्रत्येक कार्यवाही, अपडेट और निर्णय पर नज़र रखी जाती है, जिससे पूरे नेटवर्क में जवाबदेही और परिचालन नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक संपूर्ण ऑडिट ट्रेल तैयार होता है।

केवल सॉफ्टवेयर आधारित समाधानों के विपरीत, Omni Connect एक शक्तिशाली सप्लाई चेन समन्वय प्लेटफॉर्म को ATA के विश्व स्तरीय, विशेषज्ञ संचालन सेवाओं के साथ एकीकृत करता है। यह हाइब्रिड मॉडल सप्लायरों को जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, संरचित सप्लायर जुड़ाव को सक्षम बनाता है, और दीर्घकालिक नेटवर्क स्केलेबिलिटी का समर्थन करते हुए दिन-प्रतिदिन के संचालन में निरंतरता सुनिश्चित करता है।

एकीकरण-प्रथम आर्किटेक्चर के माध्यम से Omni Connect सभी ERP सिस्टमों और एंटरप्राइज़ प्लेटफार्मों में वास्तविक समय डेटा सिंक्रनाइज़ेशन द्वारा भी संचालित किया जाता है। इस आधार के अतिरिक्त, पूर्वानुमान संबंधी जानकारियाँ शीघ्र ही जोखिमों की पहचान कर लेती हैं, जबकि निर्देशात्मक अनुशंसाएँ और स्वचालित कार्यप्रवाह टीमों को व्यवधानों के बढ़ने से पहले तत्काल कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं।

जैसे-जैसे अधिक सप्लायर, वाहक और डेटा आपस में जुड़ते हैं, सिस्टम मजबूत होता जाता है। दृश्यता बढ़ती है, अंतर्दृष्टि में सुधार होता है और क्रियान्वयन में तेजी आती है।

उपयोग बढ़ने के साथ-साथ नेटवर्क में भी इसका मूल्य बढ़ता जाता है।

यह क्रमिक बचत से घातीय प्रदर्शन की ओर बदलाव का प्रतीक है, जहां प्रत्येक नया कनेक्शन पूरी सप्लाई चेन की इंटेलिजेंस, समन्वय और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है।

यह दृष्टिकोण पहले से ही जटिल, वास्तविक दुनिया के वातावरण में परिणाम दे रहा है।

केस स्टडी: Omni Connect के साथ वास्तविक-विश्व में क्रियान्वयन

एक वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग संगठन और विश्व के सबसे बड़े कृषि मशीनरी निर्माताओं में से एक, दोनों विखंडित सप्लाई चेन निष्पादन का सामना करते हुए कई संयंत्रों और जटिल सीमा पार नेटवर्क में काम कर रहे थे। काफी हद तक सप्लायरों, अग्रेषणकर्ताओं, वाहकों और सीमा शुल्क ब्रोकरों के बीच समन्वय ईमेल और कॉल पर निर्भर था, जिससे पारदर्शिता सीमित तथा KPI को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। लाइव उत्पादन डेटा का उपयोग करते हुए चरणबद्ध पायलट परियोजनाओं में, Omni Connect ने नेटवर्क में संपूर्ण दृश्यता और समन्वित निष्पादन का प्रदर्शन करते हुए ऑर्डर, सप्लायरों और शिपमेंट को एक ही परिचालन वातावरण में एकीकृत किया है।

मैनुअल प्रक्रियाओं और असंबद्ध कार्यप्रवाहों पर निर्भरता कम करते हुए, इस प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर मैनेजमेंट, पार्ट-लेवल विजिबिलिटी, सप्लायर ऑनबोर्डिंग और रियल-टाइम शिपमेंट ट्रैकिंग सहित मुख्य क्षमताएं प्रदान कीं हैं। सप्लायरों, वाहकों और भागीदारों को सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से शामिल किया गया, जिससे अपनाने की प्रक्रिया में तेजी आने के साथ-साथ समय तथा लागत में कमी आई है। जैसे-जैसे ऑनबोर्डिंग आगे बढ़ी, दृश्यता टियर 1 से आगे बढ़कर टियर 2 और टियर 3 सप्लायरों तक विस्तारित हुई, जबकि तेजी से निर्णय लेने और समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता करने के लिए संचार, दस्तावेज़ीकरण और उपलब्धियां एक ही प्रणाली में स्थानांतरित हो गए। ग्राहकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही, जिसमें सहज इंटरफेस, जानकारी का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत, बेहतर रिपोर्टिंग और सहयोग, और अतिरिक्त सप्लायरों और उपयोग के मामलों में विस्तार करने की प्रबल संभावना पर प्रकाश डाला गया। इसका परिणाम सक्रिय क्रियान्वयन, साझेदारों के बीच बेहतर तालमेल और सप्लाई चेन प्रदर्शन पर पूर्ण नियंत्रण है।

Omni Connect – प्रभाव का संक्षिप्त विवरण:

कार्यान्वयन के दायरे, नेटवर्क की परिपक्वता और परिचालन वातावरण के आधार पर प्रभाव भिन्न हो सकता है।

सप्लायरों को शामिल करने की प्रक्रिया 80% तेज़ (30-45 दिन → 1-2 सप्ताह)

भर्ती लागत में 90% की कमी (अनुमानित $35,000 → $2,400)

ऑर्डर, शिपमेंट और सप्लायरों से संबंधित सभी जानकारियों का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत

टियर 1 से परे बहु-स्तरीय दृश्यता

व्यवधानों में 60% तक की कमी

मैनुअल प्रक्रियाओं और ईमेल में 50%+ तक की कमी

राजस्व हानि में 8% तक की कमी

अनुकूलन के माध्यम से माल ढुलाई लागत में 10-15% की कमी

99%+ समय पर डिलीवरी का प्रदर्शन

ग्रॉस मार्जिन में 5% तक की वृद्धि

इन्वेंट्री रखने की लागत में 20% की कमी

स्टॉक की कमी और उत्पादन में रुकावट की घटनाओं में 50% की कमी

भविष्य पर नज़र

Omni Connect का शुभारंभ वैश्विक सप्लाई चेन निष्पादन को आगे बढ़ाने में ATA के अनवरत निवेश और पूरे विश्व में ग्राहकों और भागीदारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

टेक्नोलॉजी को तीन दशकों से इसकी सफलता को परिभाषित मानवीय विशेषज्ञता के साथ मिलाते हुए, ATA सप्लायर नेटवर्क का ध्यान समन्वय की सीमाओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

वीडियो - https://www.youtube.com/watch?v=qhvtTogo9lk

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2972424/ATA_Logo.jpg