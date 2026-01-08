Redefiniendo el futuro de las finanzas y el deporte a través de un compromiso compartido con la AFA

Hong Kong, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En un gesto histórico que celebra la ambición, la disciplina y el triunfo colectivo, ATFX, bróker líder mundial de CFDs en línea, se ha asociado de manera oficial con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como patrocinador regional. Bajo el lema de ATFX "Road to Goals", esta alianza celebra la preparación, la precisión y la resiliencia mediante la fusión del deporte y las finanzas.

Unión estratégica de ATFX y la AFA

ATFX se asocia de manera oficial con la Asociación del Fútbol Argentino como patrocinador regional

Los equipos de fútbol profesional y los traders exitosos comparten los mismos cimientos, basados en la estrategia, la disciplina y la toma informada de decisiones. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, ATFX se enorgullece de acompañar a la AFA en esta búsqueda compartida de la excelencia. Con el respaldo de tres títulos mundiales y de leyendas como Lionel Messi, el legado de la AFA se alinea estrechamente con la misión de ATFX de empoderar a los traders de todo el mundo. Juntas, ambas organizaciones impulsan el éxito a largo plazo.

La educación, en el centro

La educación se encuentra en el centro mismo de la misión de ATFX . Al vincular la estrategia futbolística con los principios del trading, la colaboración hace que la educación financiera sea más atractiva y accesible. Así como los jugadores se adaptan bajo presión, los traders aprenden a navegar la volatilidad del mercado. ATFX posiciona la educación como la herramienta que ayuda a las personas a superar sus desafíos particulares y acercarse, así, a sus objetivos personales.

"Escogimos a la Asociación del Fútbol Argentino como socio porque representa la máxima expresión de la disciplina estratégica y la influencia global", declaró Joe Li, presidente de ATFX. "Esta colaboración impulsa nuestro compromiso con el crecimiento global y el empoderamiento de la comunidad a través de la educación. Al conectar la estrategia futbolística con la navegación en el mercado, ATFX garantiza que los usuarios nunca persigan sus objetivos financieros por sí solos".

"Este nuevo patrocinio de la mano de ATFX es un paso clave en el continuo crecimiento global de la marca AFA", añadió Leandro Petersen, director comercial y de marketing de AFA. "Desde 2021, la AFA ha establecido oficinas comerciales en todo el mundo, identificando oportunidades estratégicas y forjando vínculos sólidos con comunidades globales. Nuestra expansión a mercados de Asia y América ha sido un pilar fundamental de nuestra visión estratégica desde 2018; el anuncio de ATFX como patrocinador global hoy consolida aún más esta trayectoria de éxito".

"Nuestra misión es seguir ofreciendo un valor excepcional a nuestros socios, consolidando al mismo tiempo nuestra presencia en regiones clave. Nos complace que ATFX haya elegido a la Selección Argentina y a nuestros jugadores como embajadores de su marca durante este emocionante camino hacia 2026. Juntos, la AFA y ATFX desarrollarán campañas de marketing únicas para potenciar la sinergia y el alcance global de ambas marcas. Confiamos plenamente en que esta alianza será un éxito rotundo", concluyó Petersen.

Una asociación construida sobre ambiciones mutuas

Esta colaboración marca un hito en la conexión entre las finanzas y el deporte para impulsar logros globales. Ambas organizaciones se comprometen a construir nuevas vías para el progreso y la resiliencia. Sigue a ATFX para conocer las últimas actualizaciones de este camino, tanto dentro como fuera de la cancha.

Sobre ATFX

ATFX es un bróker fintech líder a nivel mundial con presencia local en 24 ubicaciones y posee 9 licencias de autoridades regulatorias internacionales, incluyendo la FCA del Reino Unido, ASIC de Australia y CySEC de Chipre, entre otras. Con un fuerte compromiso con la satisfacción del cliente, la tecnología innovadora y el estricto cumplimiento regulatorio, ATFX ofrece experiencias de trading excepcionales a clientes en todo el mundo.

Para más información, visite el sitio web de ATFX: https://www.atfx.com

Sobre la AFA

Fundada en 1893, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es el organismo rector del fútbol en Argentina y una de las federaciones de fútbol más antiguas del mundo. Con sede en Buenos Aires, la AFA supervisa todos los aspectos del deporte, incluida la organización de las ligas nacionales como la Primera División, la Primera Nacional y las divisiones inferiores, así como las competiciones de copa nacionales como la Copa Argentina y la Supercopa Argentina.

Para más información, visite afa.com.ar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857424/ATFX_Fifa_World_Cup_AFA_PR_2560x1440_ES.jpg

