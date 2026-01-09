ATFX تتعاون رسميًا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كراعٍ إقليمي

إعادة تعريف مستقبل التمويل والرياضة من خلال الالتزام المشترك مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)

هونغ كونغ, 9 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في خطوة بارزة تحتفي بالطموح والانضباط والانتصار الجماعي، أعلنت ATFX، الشركة الوسيطة الرائدة عالميًا في تقديم خدمات تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) عبر الإنترنت، عن شراكتها الرسمية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) كراعٍ إقليمي. وانطلاقًا من شعار ATFX بعنوان "الطريق إلى الأهداف"، تحتفي هذه الشراكة بقيم الاستعداد والدقة والمرونة، من خلال المزج بين عالمي الرياضة والتمويل.

التنسيق الاستراتيجي بين ATFX والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)

تشترك فرق كرة القدم المحترفة والمتداولون الناجحون في الأسس ذاتها، إذ يرتكز كلاهما على التخطيط الاستراتيجي، والانضباط، واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة. وإزاء اقتراب موعد كأس العالم، تقف ATFX بكل فخر جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، في سعي مشترك نحو التميُّز وتحقيق أعلى مستويات الأداء. وبإرث حافل بثلاثة ألقاب في كأس العالم، وبكوكبة من الأساطير أمثال Diego Maradona وLionel Messi، إلى جانب نجوم بارزين مثل Rodrigo de Paul وEnzo Fernández، يتقاطع تاريخ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) مع رسالة ATFX الهادفة إلى تمكين المتداولين حول العالم. معًا، تدعم المؤسستان تحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.

التعليم في قلب رؤية الشركة

يُشكِّل التعليم حجر الأساس في رسالة ATFX. ومن خلال الربط بين استراتيجيات كرة القدم ومبادئ التداول، تُسهم الشراكة في جعل التعليم المالي أكثر تفاعلية وسهولة في الوصول. وكما يتكيّف اللاعبون تحت وطأة الضغط، يتعلّم المتداولون كيفية التعامل بمرونة مع تقلبات الأسواق. تعتبر ATFX التعليم الركيزة التي تمكّن الأفراد من مواجهة التحديات والتقدّم بثقة نحو تحقيق أهدافهم.

"لقد وقع اختيارنا على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كشريك لأنهم يجسّدون أعلى مستويات الانضباط الاستراتيجي والقدرة على التأثير على الصعيد العالمي"، حسبما صرَّح Joe Li، رئيس ATFX. "تثري هذه الشراكة التزامنا بالنمو العالمي وتمكين المجتمعات من خلال التعليم. ومن خلال ربط استراتيجيات كرة القدم بإدارة الأسواق المالية، تضمن ATFX ألا يسعى المستخدمون لتحقيق أهدافهم المالية بمفردهم أبدًا".

"تشكِّل هذه الرعاية الجديدة مع ATFX خطوة أساسية في استمرار النمو العالمي لعلامة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)"، حسبما أضاف Leandro Petersen، المدير التجاري والتسويقي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA). "ومنذ عام 2021، أقام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) مكاتب تجارية حول العالم، محددًا الفرص الاستراتيجية وباحثًا عن بناء علاقات قوية ومتينة داخل المجتمعات العالمية. لقد شكّل توسّعنا في أسواق آسيا والأمريكتين ركيزة أساسية في رؤيتنا الاستراتيجية منذ عام 2018؛ وإعلان ATFX اليوم كراعٍ عالمي يؤكد نجاح هذا المسار ويعزّزه.

تتمثل رسالتنا في مواصلة تقديم قيمة استثنائية لشركائنا، مع تعزيز حضورنا في المناطق الاستراتيجية الرئيسة. يسرُّنا اختيار ATFX للمنتخب الوطني الأرجنتيني ولاعبينا كسفراء للعلامة التجارية خلال هذه الرحلة المثيرة نحو عام 2026. معًا، سيعمل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) وATFX على تطوير حملات تسويقية فريدة لتعزيز التآزر والوصول العالمي لكلتا العلامتين التجاريتين. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستكون ناجحة بكل المقاييس".

شراكة قائمة على الطموح المشترك

تُمثل هذه الشراكة خطوة بارزة في ربط عالمَي التمويل والرياضة لإلهام الإنجازات العالمية. تلتزم المنظمتان بفتح آفاق جديدة للتقدّم والمرونة. تابع ATFX للحصول على أحدث المستجدات حول هذه الرحلة، داخل الملعب وخارجه.

نبذة عن شركة ATFX

ATFX هي شركة وسيطة متخصصة في التكنولوجيا المالية عالمية ورائدة تتمتع بحضور محلي في 24 موقعًا حول العالم وتحمل 9 تراخيص من سلطات تنظيمية، بما في ذلك سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا (FSCA)، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA)، وهيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا (SERC). بفضل التزامها القوي برضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، تقدم ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)

تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) عام 1893، ويُعد الهيئة الحاكمة لكرة القدم في الأرجنتين، وواحدًا من أقدم الاتحادات الكروية في العالم. ويتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) من بوينس آيرس مقرًا له، ويشرف على جميع جوانب الرياضة، بما في ذلك تنظيم البطولات المحلية مثل الدوري الممتاز، والدوري الوطني الأول، والدرجات الأدنى، بالإضافة إلى بطولات الكأس الوطنية مثل كأس الأرجنتين والسوبر كوبا الأرجنتينية.

