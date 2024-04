Atlas: Harmony in Diversity, el Pabellón de China en la 60ª Bienal de Venecia

HANGZHOU, China, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El Pabellón de China en la 60ª Exposición Internacional de Arte (La Biennale di Venezia), organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China, abarca el tema "Atlas: Harmony in Diversity", comisariado por Wang Xiaosong y Jiang Jun. Está estructurado en dos secciones: "集(Collect)", que muestra archivos de imágenes procedentes de "A Comprehensive Collection of Ancient Chinese Paintings" y "传(Translate)", que destacan obras de siete artistas contemporáneos chinos: Che Jianquan, Jiao Xingtao, Qiu Zhenzhong, Shi Hui, Wang Shaoqiang, Wang Zhenghong y Zhu Jinshi.

Tema del Pabellón-Atlas de China: Armonía en la diversidad

El Pabellón de China adopta como tema "Atlas: Armonía en la diversidad", con un enfoque en los conceptos de reunión, intercambio e integración, con el objetivo de transmitir los valores de abrazar la inclusión, la coexistencia en unidad y la belleza compartida con la diversidad de la cultura tradicional china. En particular, "atlas" simboliza la convergencia de diversas identidades, razas, creencias, ideas, propósitos, antecedentes y culturas en todo el mundo, fomentando oportunidades para el diálogo, la comunicación y el entendimiento mutuo.

En "Collect", los archivos digitales de 100 pinturas chinas dispersas en el extranjero se mostrarán en gabinetes de archivos y en pantallas LED. Estas obras forman parte de "Una Colección Integral de Pinturas Chinas Antiguas", un proyecto que abarca 19 años y que comprende 12.405 piezas/conjuntos de tesoros de pintura china antigua, más de 3.000 de los cuales se encuentran en instituciones fuera de China, lo que representa una cuarta parte del total de obras registradas.

Mientras tanto, "Translate" presenta a siete artistas contemporáneos chinos que participan en nuevas creaciones inspiradas en la "Colección integral de pinturas chinas antiguas", que explora varios elementos de la pintura tradicional china, que abarcan arquitectura, paisajes, figuras y flora y fauna. Esto no solo refleja la fusión cultural de los literatos chinos tradicionales, sino que también enfatiza la herencia que une la tradición y el arte contemporáneo.

Entre "Collect" y "Translate", la exposición se inspira en "Mnemosyne Atlas" del historiador de arte alemán del siglo XX Aby Warburg, utilizando documentación de imágenes para compilar placas temáticas para cada obra de arte. Busca forjar una conexión entre la pintura tradicional china y el arte contemporáneo a través de la yuxtaposición de imágenes diversas, al tiempo que resuena con la historia de la imagen global, creando un doble vínculo entre chino y extranjero, pasado y presente.

La exposición está programada del 20 de abril al 24 de noviembre de 2024 (con una vista previa del 17 al 19 de abril) en el Arsenale de Venecia, Italia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393701/China_Pavilion_International_Art_Exhibition.jpg

FUENTE Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China