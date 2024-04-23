杭州2024年4月23日 /美通社/ -- 第60屆威尼斯國際藝術雙年展中國國家館「集——美美與共」，由中華人民共和國文化和旅遊部主辦，策展人王小松和姜俊共同策劃，以「集」為主題，強調世界各地不同人種、信仰、身份、觀念、目的、背景、文化等的融合。展覽分為兩個板塊：「集」板塊呈現了海外分散的100件中國古代繪畫作品的數字文獻。這些文獻均收錄於歷時19年的「中國歷代繪畫大系」項目，展示了從實體到數字的「集」過程。「傳」板塊邀請了7位當代藝術家車建全、焦興濤、邱振中、施慧、王紹強、汪正虹，朱金石，以回應「大系」數字檔案的方式創作了7組藝術作品。展覽借鑒了德國藝術史家阿比•瓦爾堡的《記憶女神圖集》，試圖通過多元圖像的並置，將中國歷代繪畫與當代藝術聯系起來，形成了中和外、古和今的雙向聯動。展覽旨在啟發人們對「共生」的思考，試圖實現話語範式的轉變——從「差異」到「共生」。

第60屆威尼斯國際藝術雙年展中國國家館可以在2024年4月20日參觀，並將一直開放到2024年11月24日。