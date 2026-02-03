ATLAS OCEAN VOYAGES NOMBRA A NICOLAS CALVO COMO DIRECTOR REGIONAL DE VENTAS PARA AMÉRICA LATINA

Puede descargar las imágenes aquí.

FORT LAUDERDALE, Florida, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Ocean Voyages se complace en anunciar el nombramiento de Nicolas "Nico" Calvo como Director Regional de Ventas para América Latina. Calvo tendrá su sede en Bogotá, Colombia, y apoyará la creciente presencia de Atlas Ocean Voyages y las relaciones con los socios en todo el mercado latinoamericano.

Calvo cuenta con una sólida experiencia en ventas de cruceros y hospitalidad de lujo, y recientemente trabajó en The Ritz-Carlton Yacht Collection, donde desempeñó un papel clave en las iniciativas de ventas a bordo y al consumidor de 2023 a 2025. Su experiencia previa también incluye roles en Hilton, lo que fortalece aún más su experiencia en la participación de huéspedes de alto nivel y la gestión de relaciones.

Graduado de la Universidad Internacional de Florida, Calvo tiene una Maestría en Ciencias en Administración Hotelera, donde obtuvo honores de la Lista del Decano. Habla inglés, español y portugués con fluidez, lo que lo posiciona bien para apoyar la diversa red de socios comerciales de Atlas Ocean Voyages en toda la región.

Kristian C. Anderson, vicepresidente ejecutivo de ventas globales de Atlas Ocean Voyages, declaró: "Un aspecto clave de nuestra estrategia Trade First es garantizar que nuestros socios de viaje reciban el mayor nivel de apoyo posible. A medida que ampliamos nuestro alcance, el papel de Nico en el mercado latinoamericano ayudará a mantener el nivel de compromiso y los recursos que nuestros socios merecen. Con el reciente anuncio de Atlas Adventurer, el primer yate de vela de expedición de lujo del mundo, este es el momento perfecto para la cita de Nico en esta importante región. Nico desempeñó un papel crucial en la implementación exitosa de nuestro programa de ventas a bordo, y su compromiso con la excelencia beneficiará enormemente a nuestros socios a medida que Atlas Ocean Voyages continúe creciendo ".

En su nuevo cargo, Calvo se centrará en fortalecer las relaciones comerciales, ampliar el conocimiento de la marca y apoyar las iniciativas de ventas en toda América Latina a medida que Atlas Ocean Voyages continúe su crecimiento global.

Para obtener información o reservaciones, comuníquese con su asesor de viajes preferido o llame al 1-844-44-ATLAS. Descubra más en www.AtlasOceanVoyages.com. Siga a Atlas en Facebook e Instagram: www.facebook.com/AtlasOceanVoyages y www.instagram.com/AtlasOceanVoyages.

Acerca de Atlas Ocean Voyages

Atlas Ocean Voyages es la marca de cruceros de expedición de lujo de Mystic Invest Holding, que ofrece exploración durante todo el año a bordo de su flota de clase mundial: World Navigator, World Traveller y World Voyager. Atlas Adventurer, una innovadora clase de velero de expedición de lujo, debutará en 2028. Estos lujosos barcos están diseñados por expertos para explorar algunos de los destinos más remotos y cautivadores del mundo, a la vez que ofrecen una excepcional hospitalidad boutique. Los huéspedes pueden esperar un ambiente de elegancia refinada a bordo, complementado con aventuras inmersivas en tierra que permiten conexiones profundas con diversas culturas y comunidades. Atlas Ocean Voyages crea experiencias transformadoras que resuenan en los viajeros, conectándolos de manera significativa con personas, lugares y culturas de todo el mundo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2862436/Atlas_Ocean_Voyages_Vertical_Full_Color_RGB_Logo.jpg

FUENTE Atlas Ocean Voyages