AZZO adquiere Qubits Energy para ofrecer energía escalable y gestión de energía para centros de datos y otras instalaciones de misión crítica

Mejora las capacidades escalables de EPMS, fortalece la oferta de centros de datos a hiperescala y establece una base estratégica para el crecimiento de América Latina.

El acuerdo amplía la capacidad de AZZO para ofrecer EPMS estandarizados en carteras de misión crítica en múltiples sitios

Qubits Energy aporta una experiencia comprobada en la implementación de sistemas de energía para centros de datos de hiperescala y proveedores de colocación

La integración con la plataforma EnergyX® de AZZO crea una solución unificada para la supervisión, control y optimización de la energía

La adquisición mejora las capacidades de automatización a través de la ingeniería y la implementación habilitadas por IA

AZZO adquiere una presencia operativa inmediata en América Latina a través de la presencia de Qubits Energy en Colombia

El negocio combinado está posicionado para respaldar el rápido crecimiento mundial en los mercados de centros de datos e infraestructura digital

La transacción fortalece la posición de AZZO en la infraestructura de misión crítica, en la que la confiabilidad y la escalabilidad son esenciales

NASHVILLE, Tennessee, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AZZO, una empresa líder en tecnología y servicios energéticos, anunció hoy la adquisición de Qubits Energy, especialista en sistemas de administración de energía eléctrica (EPMS, por sus siglas en inglés), automatización avanzada y soluciones de administración de energía para centros de datos y otras instalaciones de misión crítica.

La adquisición amplía la capacidad de AZZO para ofrecer sistemas de gestión de energía estandarizados y de alto rendimiento en los centros de datos globales y las carteras de infraestructura crítica, a la vez que establece una posición estratégica en América Latina.

Qubits Energy, con sede en Nashville, Tennessee, se ha ganado una sólida reputación por ofrecer EPMS en entornos grandes y distribuidos. Su enfoque guiado por la ingeniería permite una rápida implementación, consistencia en todos los sitios y alta confiabilidad operativa.

Al integrar las capacidades de Qubits Energy en su plataforma EnergyX®, AZZO ofrecerá una arquitectura unificada para la supervisión, control y automatización en entornos energéticos complejos. Esta integración mejora la capacidad de AZZO de apoyar a los clientes que operan a escala, específicamente en sectores de alto crecimiento, como los centros de datos.

Qubits Energy ofrece relaciones establecidas con propietarios de centros de datos a gran escala y los principales proveedores de colocación, lo que respalda entornos en los que el tiempo de actividad, la escalabilidad y la velocidad de implementación son fundamentales. Estas capacidades complementan la plataforma EnergyX® y los servicios del ciclo de vida de AZZO para colocar a la organización combinada en la posición de ofrecer sistemas de gestión de energía consistentes en todas las carteras del mundo, respaldar la rápida expansión de la infraestructura del centro de datos en América del Norte y mejorar la eficiencia operativa y la confiabilidad a escala.

La adquisición también proporciona a AZZO una presencia operativa establecida en Colombia, lo que crea una base para el crecimiento en toda América Latina, una región que experimenta una creciente demanda de infraestructura digital y resiliencia energética. Esta presencia permite capacidades locales de ingeniería y entrega, respalda a los clientes del mundo que se expanden a los mercados de LATAM y permite la implementación escalable de soluciones EnergyX® en los centros de datos emergentes.

James DiLiberto, director ejecutivo de AZZO, comentó:

"El crecimiento de los centros de datos se está acelerando en todo el mundo, lo que impulsa la demanda de soluciones de gestión de la energía estandarizadas y escalables. Qubits Energy ha demostrado la capacidad de entregar estos sistemas en entornos complejos y con múltiples sitios. Al combinar su experiencia con la plataforma EnergyX® de AZZO y los servicios del ciclo de vida, podemos ofrecer una solución unificada para respaldar la próxima generación de infraestructura de misión crítica".

Ivan Ospina, director ejecutivo de Qubits Energy, agregó:

"Unirnos a AZZO nos permite expandir nuestro alcance y ofrecer nuestras capacidades de EPMS y automatización a escala mundial. Juntos, estamos bien posicionados para proporcionar sistemas de energía inteligentes y estandarizados a algunos de los entornos de centros de datos más exigentes del mundo".

El equipo y las soluciones de Qubits Energy se integrarán a AZZO de inmediato. AZZO planea acelerar la inversión en automatización impulsada por IA y servicios de misión crítica dentro de su plataforma EnergyX®.

Acerca de AZZO

AZZO es una empresa de tecnología y servicios energéticos que ayuda a los clientes a gestionar ecosistemas energéticos complejos. Con más de 20 años de experiencia, AZZO se especializa en microrredes y gestión de energía para infraestructuras críticas. Su plataforma EnergyX® proporciona visibilidad, control y análisis en tiempo real para ofrecer resiliencia energética, economía mejorada y flexibilidad operativa. Para más información, visite www.azzo.com.

Acerca de Qubits Energy

Qubits Energy ofrece sistemas estandarizados de gestión de energía eléctrica (EPMS) para instalaciones de misión crítica, con un enfoque en entornos de centros de datos de múltiples sitios. Su enfoque dirigido por la ingeniería y sus capacidades de automatización permiten implementaciones consistentes y de alto rendimiento en carteras globales. Para más información, visite www.qubitsenergy.com.

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FUENTE AZZO