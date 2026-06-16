BAPTIST HEALTH INTERNATIONAL CAYMAN ISLANDS VUELVE A OBTENER LA ACREDITACIÓN DE LA JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

El Gold Seal of Approval® reafirma el compromiso de la organización con la imagenología de diagnóstico de alta calidad y la atención centrada en el paciente en el área del Caribe.

MIAMI y GEORGE TOWN, Islas Caimán, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Baptist Health International Cayman Islands, parte de Baptist Health South Florida, ha obtenido su tercera acreditación de la Joint Commission International (JCI), lo que reafirma su compromiso con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y atención al paciente.

La acreditación constituye un reconocimiento al Centro de Imágenes por Tomografía por Emisión de Positrones (TEP) y Tomografía Computarizada (TC), que ofrece servicios de diagnóstico por imágenes avanzados a pacientes de las Islas Caimán y de todo el Caribe, así como contribuye a mejorar el acceso a atención de calidad cerca del hogar.

El centro recibió el Gold Seal of Approval® de la JCI luego de un riguroso proceso de evaluación que analizó el cumplimiento de una amplia variedad de estándares de atención médica, como seguridad del paciente, calificaciones y competencias del personal, procesos de mejoramiento de la calidad, educación del paciente y preparación para emergencias. En 2020, Baptist Health International Cayman Islands obtuvo por primera vez la acreditación de la Joint Commission International y ahora celebra su tercer ciclo de acreditación consecutivo, lo que pone de manifiesto su compromiso constante con la excelencia clínica y el mejoramiento continuo.

"El hecho de mantener la acreditación de la Joint Commission International por tercer ciclo consecutivo refleja nuestro compromiso inquebrantable de proporcionar a los pacientes de las Islas Caimán y todo el Caribe acceso a servicios de diagnóstico por imágenes de primer nivel cerca de casa", expresó Rogelio E. Ribas, M.D., vicepresidente corporativo de Baptist Health International. "Nos enorgullece seguir promoviendo la excelencia en el ámbito de la atención médica en la región a través de la innovación y la atención centrada en el paciente".

El Centro de Imagenología está equipado con tecnología de tomografía por emisión de positrones (TEP) y tomografía computarizada (TC), y ofrece servicios de diagnóstico por imágenes de última generación con el objetivo de facilitar la detección temprana, el diagnóstico y el control del cáncer, enfermedades cardiovasculares y gran cantidad de otras afecciones médicas. Todas las imágenes son interpretadas por radiólogos certificados de Baptist Health radicados en los Estados Unidos, lo que permite ofrecer a los pacientes acceso a información especializada y a recursos de los programas clínicos de Baptist Health reconocidos a nivel internacional. Desde su apertura en 2019, el centro ha contribuido a reducir la necesidad de que los pacientes del Caribe deban viajar al extranjero para recibir servicios de imágenes especializados, ya que amplía el acceso a atención diagnóstica avanzada para acercarla más a los hogares.

La acreditación de la Joint Commission International es reconocida a nivel mundial como un referente de calidad de la atención médica y la seguridad del paciente. La designación refleja el compromiso de la organización con el mantenimiento de los más altos estándares de atención médica y mejoramiento continuo.

Acerca de Baptist Health International

Baptist Health International es uno de los programas hospitalarios internacionales más grandes de Estados Unidos, y recibe más de 14,000 visitas de pacientes internacionales al año en los centros de Baptist Health, desde los Cayos de Florida hasta el condado de Palm Beach. Baptist Health International se dedica a prestar servicios integrales y de alta calidad a médicos internacionales y sus pacientes, incluidas admisiones hospitalarias, exámenes médicos ambulatorios, consultas médicas y segundas opiniones médicas de manera virtual, así como servicios de conserjería. Para obtener más información, visite https://baptisthealth.net/international-services . Para conocer más detalles sobre las colaboraciones y los servicios de asesoría de Baptist Health International, visite https://baptisthealth.net/international-services/international-healthcare-professionals/international-collaborations o envíe un correo electrónico a [email protected]

Acerca de Baptist Health South Florida

Baptist Health South Florida es la organización de atención médica más grande de la región, con 12 hospitales, más de 29,000 empleados, 4,500 médicos y 200 centros de atención ambulatoria, centros de atención de urgencia y consultorios médicos en los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach. Baptist Health cuenta con institutos prestigiosos a nivel internacional especializados en el tratamiento del cáncer, el cuidado del cerebro y la columna vertebral, el cuidado cardiovascular y atención ortopédica. Además, incluye Baptist Health Medical Group, Baptist Health Quality Network y Baptist Health PineApp, una plataforma de salud virtual. Baptist Health South Florida es una filial académica y clínica de la Facultad de Medicina Herbert Wertheim de la Universidad Internacional de Florida. Baptist Health, una organización sin fines de lucro respaldada por filántropos y comprometida con su misión benéfica de excelencia médica basada en la fe, ha sido reconocida por Fortune como una de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos y es el sistema de salud más premiado del sur de Florida por U.S. News & World Report. Para obtener más información, visite BaptistHealth.net/Newsroom y conéctese con nosotros en Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, TikTok y LinkedIn.

Acerca de la Joint Commission International

La Joint Commission International (JCI) se dedica a mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica en la comunidad internacional a través de acreditación, educación, servicios de asesoramiento y programas de certificación. La JCI es reconocida a nivel mundial como una entidad líder en calidad de la atención médica y seguridad del paciente. Para obtener más información, visite Joint Commission International.

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FUENTE Baptist Health International