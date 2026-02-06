Bladex acompaña a CAFSA en el cierre de su primer crédito sindicado por US$75 millones para impulsar el acceso al financiamiento vehicular en Costa Rica

PANAMA CITY , 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX), banco líder en financiamiento del comercio exterior de América Latina, anunció el cierre exitoso de un financiamiento sindicado por US$75 millones a favor de Grupo Financiero CAFSA, empresa especializada en soluciones de crédito y leasing vehicular en Costa Rica. El monto de la facilidad podrá ampliarse hasta $125 mm en los próximos 2 años.

La transacción fue sobre-demandada 1.64 veces y contó con la participación de diez bancos internacionales, seis de los cuales establecieron nuevas relaciones con CAFSA. Bladex actuó como banco estructurador y líder del sindicato, reafirmando su experiencia en operaciones a la medida y su rol como socio financiero estratégico para compañías líderes de la región.

La facilidad, con un plazo de cinco años, permitirá fortalecer el crecimiento del negocio de CAFSA y ampliar el acceso de los costarricenses a oportunidades para el financiamiento y arrendamiento de vehículos nuevos y usados.

"Esta transacción refleja nuestro compromiso de acompañar a empresas sólidas que generan impacto real en la economía y en la vida de las personas. A través de este financiamiento, apoyamos el acceso al crédito para la movilidad en Costa Rica y contribuimos al desarrollo de un sector clave para el país," señaló Warren Bonilla, Head Comercial para Centroamérica y el Caribe de Bladex.

CAFSA está representada por Grupo Purdy, empresa líder en soluciones de movilidad de Costa Rica, con 69 años de trayectoria, cuya visión es facilitar y conectar la vida de las personas, creando un nuevo mundo de movilidad confiable y sostenible.

Grupo Purdy cuenta con la exclusividad en la distribución de 12 marcas de vehículos, entre ellas Toyota, que además mantiene una participación accionaria del 25% en la compañía, lo que respalda la solidez de su modelo de negocio y su proyección de largo plazo.

"Esta operación constituye el primer crédito sindicado en la historia de CAFSA, brazo financiero de Grupo Purdy, lo que representa un hito para la empresa. Esta transacción fortalece nuestra capacidad de financiamiento, nos permite diversificar nuestra oferta y continuar brindando acceso a soluciones de movilidad a miles de costarricenses", afirmó Carlos Castro, gerente general de CAFSA.

De esta forma, Bladex continúa consolidando su plataforma de sindicaciones en América Latina, fortaleciendo su propósito de impulsar el crecimiento empresarial y el acceso al financiamiento en mercados clave.

Sobre Bladex

Bladex, es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, que inició sus operaciones en 1979 para promover el comercio exterior y la integración regional. El Banco, con sede en Panamá, tiene también oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, así como una licencia de representación en Perú, para brindar servicios y apoyar regionalmente a su base de clientes, que incluye entidades financieras y corporaciones. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos de América (NYSE: BLX), desde 1992, y sus accionistas incluyen bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, bancos comerciales, e inversores institucionales y privados a través de la oferta pública de sus acciones.

Sobre CAFSA

En CAFSA, brazo financiero de Grupo Purdy, somos expertos en el financiamiento y arrendamiento de vehículos personales, empresariales y de trabajo distribuidos por Grupo Purdy (Purdy Motor y Automotriz), ya que contamos con más de 40 años de experiencia en el mercado costarricense. Brindamos a nuestros clientes un servicio integral, pues en conjunto con Grupo Purdy administramos y cubrimos todas las necesidades que representan tener un vehículo.

