Bladex estructura crédito sindicado por USD 230 millones para Banco Guayaquil, conectando capital internacional con el desarrollo de Ecuador

Bladex actuó como Global Coordinator y Joint Lead Arranger & Bookrunner en una operación sindicada que reunió a 17 entidades financieras internacionales.

La transacción, originalmente planteada en USD 150 millones, alcanzó una demanda de USD 263 millones, reflejando la confianza de la banca global en la región.

La operación reafirma el rol de Bladex como puente estratégico entre los mercados de capitales internacionales y las instituciones financieras de América Latina.

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) junto a Banco Aliado que actuó como Joint Lead Arranger & Bookrunner anunció el cierre exitoso de un crédito sindicado por USD 230 millones a favor de Banco Guayaquil, una de las principales instituciones financieras de Ecuador. La operación, estructurada por Bladex, consolida su posición como articulador clave del financiamiento internacional hacia América Latina.

De izquierda a derecha: Julio Mackliff- Vicepresidente Ejecutivo de Banco Guayaquil; Jorge Salas - CEO de Bladex; Guillermo Lasso Alcívar - CEO de Banco Guayaquil y Gustavo Eisenmann - CEO de Banco Aliado.

La transacción tuvo como punto de arranque el Banco Guayaquil Day, celebrado en abril en la ciudad de Nueva York, donde Bladex facilitó el encuentro entre la institución ecuatoriana y representantes de la banca internacional. La notable recepción del mercado con una demanda que superó en un 1.75x el monto inicial es un reflejo de la solidez de la estructuración y del apetito del capital global por oportunidades en la región.

"Esta operación representa un hito tanto para Banco Guayaquil como para Bladex. Como Global Coordinator y Joint Lead Arranger & Bookrunner, nos enorgullece haber estructurado un financiamiento que inició con US$150 millones y que, gracias a una demanda de 1.75 veces, se amplió a US$230 millones, con potencial de crecimiento adicional.

Más allá de su tamaño, el mayor crédito sindicado en la historia de Banco Guayaquil y el más grande liderado por Bladex en Ecuador. También es importante resaltar la velocidad de ejecución: desde el bank meeting hasta el primer desembolso transcurrieron apenas 20 días, lo que evidencia la solidez de la estructura, la coordinación entre las partes y el apetito por oportunidades bien estructuradas en la región". señaló. Jorge Salas, CEO de Bladex

Los recursos movilizados por Bladex a través de esta estructura sindicada serán destinados al financiamiento de clientes de Banco Guayaquil en sectores clave como comercio exterior, capital de trabajo, inversión y proyectos con enfoque sostenible, contribuyendo al dinamismo productivo del Ecuador.

La estructuración de este crédito sindicado permite canalizar el financiamiento de múltiples instituciones internacionales incluyendo aquellas sin líneas directas con el país o el banco prestatario hacia una única operación coordinada. Bladex, con su propósito de facilitar el comercio y el financiamiento en América Latina, actúa como el eslabón que conecta la oferta de capital global con la demanda de fondeo regional.

"Cuando el capital global encuentra el vehículo adecuado, se convierte en crecimiento real y en motor de desarrollo para las empresas y el país. En Banco Guayaquil conectamos esa confianza internacional con oportunidades concretas, consolidándonos como un puente confiable para canalizar inversión hacia el desarrollo productivo del Ecuador."

Guillermo Lasso Alcívar, CEO de Banco Guayaquil

"Este tipo de estructuras crediticias permite canalizar financiamiento de múltiples instituciones, incluyendo aquellas sin líneas directas con el país o el banco, diversificando las fuentes de fondeo y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las necesidades de las empresas clientes de Banco Guayaquil."

Julio Mackliff, Vicepresidente Ejecutivo de Banco Guayaquil

Con esta operación, Bladex reafirma su rol estratégico como banco de referencia para la estructuración de financiamiento internacional en América Latina, conectando el capital global con el crecimiento sostenible de sus clientes en la región.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional constituido en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe, con el propósito de fomentar el financiamiento del comercio y la integración económica regional. El Banco tiene su sede en Panamá y mantiene presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, desde donde ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones de la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de una década. Su estructura accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales, bancos latinoamericanos e inversionistas institucionales y privados.

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Felipe Suárez - VPS, Estructuración y Sindicación de Créditos

Correo electrónico: [email protected]

Tel.: +507-210-8500

Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá.

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FUENTE Bladex