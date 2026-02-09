Bladex alcanza el hito de 100 créditos sindicados y consolida su liderazgo en financiamiento estructurado en Latinoamérica

Bladex alcanzó el hito de 100 créditos sindicados en Latinoamérica, movilizando más de US$18.000 millones en 17 países con la participación de más de 130 bancos, para financiar proyectos estratégicos en energía, infraestructura, agroindustria y otros sectores clave, consolidando su rol como puente entre los mercados financieros globales y el desarrollo regional

CIUDAD DE PANAMÁ, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX), anunció que ha alcanzado el hito de 100 créditos sindicados co-liderados en Latinoamérica, un logro que reafirma su posición como banco regional especializado en financiamiento estructurado y como puente estratégico entre los mercados financieros globales y el desarrollo económico de la región.

A través de estas operaciones, Bladex ha movilizado más de US$18.000 millones en 17 países, canalizando recursos hacia proyectos productivos, infraestructura crítica y sectores estratégicos que impulsan el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad regional. Este recorrido refleja años de trabajo continuo, confianza del mercado y una estrategia enfocada en acompañar el progreso de Latinoamérica mediante soluciones financieras de alto valor agregado.

"Alcanzar 100 sindicados no es solo una cifra; es la evidencia de la confianza que clientes e inversionistas han depositado en Bladex durante décadas", afirmó Felipe Suárez, Vicepresidente Senior de Estructuración y Préstamos Sindicados de Bladex. "Cada operación representa infraestructura que transforma países, proyectos que fortalecen la seguridad energética y oportunidades reales para las empresas de Latinoamérica. Nuestro rol es conectar el talento y las necesidades de la región con el capital internacional, con agilidad, rigor técnico y profundo conocimiento local."

Los créditos sindicados estructurados por Bladex han impactado a más de 20 sectores económicos, entre ellos energía, petróleo y gas, infraestructura, telecomunicaciones, transporte, agroindustria, sector financiero, industria y distribución. En estas operaciones han participado más de 130 bancos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, conformando una red financiera global que ha permitido conectar proyectos locales con los principales mercados de capital del mundo.

La institución cuenta con una posición de capital sólida para continuar expandiendo su actividad sindicada. La reciente emisión de US$200 millones en notas Tier 1 (AT1), sobresuscrita más de tres veces por inversionistas globales, elevó su índice de adecuación de capital al 15,8% y su Tier 1 de Basilea III al 18,1%, fortaleciendo su capacidad para aprovechar oportunidades estratégicas en los próximos años. Bladex mantiene además un perfil crediticio de alta calidad, con 97% de su exposición clasificada en Etapa 1 y niveles de morosidad cercanos a 0,2%, reflejo de su estricta disciplina de riesgo.

El banco presentará su visión estratégica hacia 2030 en su próximo Investor Day programado para el 24 de marzo de 2026, donde compartirá su hoja de ruta para seguir acompañando el crecimiento de Latinoamérica.

Para Bladex, alcanzar los 100 sindicados representa mucho más que un número. Es progreso, bienestar, infraestructura que transforma países y proyectos que fortalecen la seguridad energética y la conectividad regional. Detrás de cada cifra hay trabajo en equipo, confianza y un compromiso real con el desarrollo. Con este hito, el banco reafirma su misión de actuar como catalizador del crecimiento latinoamericano, ofreciendo estructuras ágiles, soluciones a la medida y acceso a los mercados financieros internacionales para acompañar a sus clientes en los desafíos del futuro.

Sobre Bladex

Bladex, es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, que inició sus operaciones en 1979 para promover el comercio exterior y la integración regional. El Banco, con sede en Panamá, tiene también oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, así como una licencia de representación en Perú, para brindar servicios y apoyar regionalmente a su base de clientes, que incluye entidades financieras y corporaciones. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos de América (NYSE: BLX), desde 1992, y sus accionistas incluyen bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, bancos comerciales, e inversores institucionales y privados a través de la oferta pública de sus acciones.

