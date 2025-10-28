BLADEX ANUNCIA PAGO DE DIVIDENDO DEL TERCER TRIMESTRE 2025

PANAMÁ, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"), anunció en el día de hoy que su Junta Directiva aprobó un dividendo efectivo trimestral de US$0.625 por acción común correspondiente al tercer trimestre de 2025.

El dividendo en efectivo será pagado el 25 de noviembre de 2025 a los accionistas comunes registrados del Banco al 10 de noviembre de 2025.

Al 30 de septiembre de 2025, Bladex tenía 37,231,065.88 acciones en circulación.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, además de su Licencia de Representación en Perú, para promover el desarrollo regional y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Carlos Daniel Raad - VPE, Relaciones con Inversionistas

Dirección electrónica: [email protected] / [email protected]. Tel.: (+507) 366-4925 ext. 7925

Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este

Panamá, República de Panamá

