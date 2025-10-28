Bladex cierra préstamo sindicado como Joint Lead Arranger por US$700 millones para YPF destinado a financiar sus exportaciones

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX), banco líder en financiamiento del comercio exterior de América Latina, anunció hoy el cierre exitoso de un préstamo sindicado por US$700 millones a YPF, destinado a apoyar el desarrollo de sus exportaciones.

El financiamiento, estructurado como un "Pre-Export Facility" a tres años, estará destinado a prefinanciar exportaciones y capital de trabajo. La transacción fue co-liderada con otras tres entidades financieras internacionales, sobresuscrita y contó con la participación de bancos americanos y asiáticos, evidenciando el fuerte respaldo y confianza del mercado en la compañía y en el potencial del sector energético argentino.

"Este sindicado refleja la confianza de Bladex en el potencial de Argentina y en la relevancia estratégica del proyecto Vaca Muerta liderado por YPF. Con esta operación reafirmamos nuestro compromiso de financiar iniciativas que impulsan el desarrollo económico de los países en la región." señaló Carlos de Alvear, Head de América del Sur y México de Bladex.

Ubicada en la Cuenca Neuquina, Argentina, Vaca Muerta es considerada la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo. Su desarrollo representa una oportunidad estratégica para que el país consolide su autosuficiencia energética y se convierta en un exportador clave para la región y el mundo.

Además de su impacto económico, se proyecta que el desarrollo de Vaca Muerta genere miles de millones de dólares en exportaciones anuales y contribuya con la creación de más de 50,000 empleos directos e indirectos para 2030, impulsando la economía argentina y fortaleciendo su posición en el mercado energético global.

En línea con su estrategia regional, Bladex consolida su posición de liderazgo como socio financiero de referencia para compañías energéticas líderes y actores estratégicos de la región. A través de este tipo de operaciones, el Banco reafirma su compromiso con impulsar inversiones clave que fortalecen la seguridad energética y generan impacto económico real en América Latina, impulsando exportaciones, inversión y empleo de largo plazo.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe para promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y oficinas representativas en Argentina, Brasil, Colombia, México y una agencia de representación en Estados Unidos, el banco ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados.

