Bladex concreta financiamiento para Arrendamás junto con i-Structure para impulsar crecimiento y ampliar el acceso al crédito para empresas mexicanas

La operación por MXN 300 millones fortalecerá el financiamiento productivo para pequeñas y medianas empresas en México, contribuyendo a su estabilidad, crecimiento y generación de empleo

CIUDAD DE PANAMÁ, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) participó como fondeador por MXN 300 millones a favor de Arrendamás, mediante una bursatilización privada estructurada por i-Structure, la cual está orientada a fortalecer su capacidad de otorgar créditos productivos y soluciones de arrendamiento financiero a pequeñas y medianas empresas (PYMES) en México.

Bladex actuó como banco fondeador del financiamiento, diseñado, estructurado y asesorado por i-Structure, firma mexicana de banca de inversión líder en bursatilizaciones de cartera, con un plazo de hasta seis años y medio. La estructura contempla la participación de Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Arrendamiento y Soluciones de Activos, S.A.P.I. de C.V., en conjunto, Arrendamás, como originadores y administradores primarios de los activos.

Arrendamás es una entidad financiera mexicana especializada en la provisión de créditos productivos y arrendamientos para PYMES y personas físicas con actividad empresarial, sectores clave para el desarrollo económico del país.

La operación fue estructurada bajo un esquema de bursatilización privada que optimiza las fuentes de fondeo y fortalece la capacidad operativa de la empresa, permitiéndole ampliar su alcance y atender a un mayor número de empresas en distintas regiones de México.

Para Alberto Martínez, CEO de Arrendamás, "esta operación refleja la confianza de nuestros acreedores en la solidez de nuestra institución y en nuestro modelo de negocio. Nos permitirá ampliar nuestro alcance comercial y generar nuevos financiamientos para acompañar el crecimiento de un número cada vez mayor de pequeñas y medianas empresas en todo México. Agradecemos la confianza de Bladex como banco fondeador y de i-Structure como agente estructurador en esta transacción, que fortalece nuestra capacidad de seguir ofreciendo soluciones financieras accesibles y responsables".

Por su parte, Jorge Salas, CEO de Bladex, destacó que "este crédito estructurado demuestra nuestra capacidad para desarrollar soluciones financieras flexibles y eficientes que fortalecen el ecosistema financiero regional. Nos enorgullece trabajar junto a i-Structure para acompañar a Arrendamás en su misión de impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, un segmento que genera empleo, dinamiza las economías locales y contribuye al bienestar de millones de personas".

Victor Gonzalez, fundador y CEO de i-Structure, señaló que "en i-Structure nos dedicamos desde hace 16 años a diseñar y estructurar soluciones financieras innovadoras que respondan a las necesidades reales de fondeo de las empresas. Esta operación con Arrendamás refleja cómo la ingeniería financiera y la estructuración especializada pueden conectar de manera eficiente el capital con la economía productiva, ampliando el acceso al financiamiento para las PYMES y acompañando a nuestros clientes como socios estratégicos en su crecimiento y desarrollo de largo plazo".

El financiamiento fue desembolsado en dos disposiciones: la primera el 15 de diciembre de 2025 y la segunda el 27 de febrero de 2026.

Este tipo de transacciones evidencia la importancia de la articulación entre entidades financieras, estructuradores especializados y actores del mercado de capitales para canalizar recursos hacia la economía real. Colaboraciones como la de Bladex e i-Structure permiten ofrecer soluciones eficientes de financiamiento, diversificar fuentes de fondeo y ampliar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, consolidando un ecosistema financiero más dinámico, inclusivo y capaz de impulsar el crecimiento sostenible en América Latina.

Sobre Bladex

Bladex, es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, que inició sus operaciones en 1979 para promover el comercio exterior y la integración regional. El Banco, con sede en Panamá, tiene también oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, así como una licencia de representación en Perú, para brindar servicios y apoyar regionalmente a su base de clientes, que incluye entidades financieras y corporaciones. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos de América (NYSE: BLX), desde 1992, y sus accionistas incluyen bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, bancos comerciales, e inversores institucionales y privados a través de la oferta pública de sus acciones. Para mayor información www.bladex.com.

Sobre i-Structure

i-Structure es una boutique de banca de inversión fundada en 2009, líder en el mercado mexicano de financiamiento estructurado. Ha estructurado 75 transacciones por un monto total superior a Ps$39,450 MM, beneficiando a 23 empresas. Todas sus bursatilizaciones cuentan con al menos una calificación mxAAA. Además, se destaca al estar integrado verticalmente con Linq, un administrador maestro de bursatilizaciones respaldadas por cartera financiera. Su enfoque en la excelencia y calidad les ha permitido posicionarse como un referente en el mercado, brindando soluciones financieras de alto nivel.

Contacto:

Mauricio Celis – Vicepresidente de Comercio Exterior

Tel: +(507) 210-8500

www.bladex.com

@bladexlatam

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FUENTE Bladex