Bladex concreta una nueva emisión de deuda en el mercado de capitales mexicano

PANAMÁ, República de Panamá, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) comunicó la exitosa colocación de una nueva emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures) en el mercado de deuda pública de México, por un monto total de MXN 4,265 millones.

Los instrumentos fueron colocados a un plazo de tres años, bajo un esquema de tasa variable, con un rendimiento referenciado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un día hábil (TIIE de Fondeo), más un diferencial de 60 puntos base. La transacción registró un nivel de demanda significativamente superior al monto objetivo, reflejando el interés sostenido de administradoras de activos, fondos de pensiones e instituciones financieras.

En relación con la operación, Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex, señaló:

"Esta colocación constituye una nueva validación del posicionamiento de Bladex en el mercado mexicano y del respaldo que los inversionistas continúan otorgando a nuestra estrategia financiera. El resultado de la operación pone de manifiesto la consistencia de nuestro perfil crediticio y el rigor con el que se ejecutan nuestras decisiones de fondeo. Agradecemos a los intermediarios colocadores por su adecuada estructuración y ejecución de la transacción."

Por su parte, Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, indicó:

"México ocupa un lugar central dentro de la estrategia regional de Bladex. La sólida recepción de esta emisión es indicativa de la trayectoria de crecimiento y consolidación del Banco, así como de su capacidad para operar con disciplina financiera y generar valor de manera sostenida. Los recursos captados serán destinados al financiamiento de iniciativas estratégicas en México y en mercados estratégicos de América Latina y el Caribe".

La emisión obtuvo las máximas calificaciones crediticias a nivel local, con "mxAAA" por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V., y "AAA (mex)" asignada por Fitch México, S.A. de C.V.

Participaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.

Bladex es un banco multinacional constituido en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe, con el propósito de fomentar el financiamiento del comercio y la integración económica regional. El Banco tiene su sede en Panamá y mantiene presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, desde donde ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones de la región. Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de una década. Su estructura accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales, bancos latinoamericanos e inversionistas institucionales y privados

Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Peter Stanziola - VPS, Tesorería y Mercados de Capitales

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FUENTE Bladex