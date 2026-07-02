Bladex estructura un crédito puente de hasta US$300 millones para financiar una adquisición estratégica en el sector energético argentino

CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) actuó como "Sole Lead Arranger" en un "Bridge Loan Facility" de hasta US$300 millones, con un compromiso inicial de US$150 millones, para San Benito Upstream S.A.U. ("San Benito"), compañía relacionada con Pecom Servicios Energía S.A.U. ("PECOM") y parte del grupo de empresas presidido por Luis Pérez Companc, destinado a financiar la adquisición de un bloque convencional en Argentina.

El crédito brinda a San Benito la flexibilidad financiera necesaria para ejecutar esta adquisición estratégica, apoyando los planes de crecimiento que lidera PECOM en el sector de exploración y producción de hidrocarburos en Argentina. Asimismo, actúa como un financiamiento puente hacia la estructuración del financiamiento definitivo que permitirá concretar la adquisición de los activos mencionados.

La transacción fue estructurada en un plazo récord, reflejando la fortaleza de la relación entre las partes, la agilidad de los equipos involucrados y la capacidad de Bladex para ofrecer soluciones financieras a la medida con rapidez y precisión.

"Felicitamos a San Benito, PECOM y a todos los asesores involucrados por hacer posible esta transacción. Nos complace apoyar a San Benito y PECOM en la ejecución de esta adquisición estratégica, fortaleciendo una relación de largo plazo con el Grupo Pérez Companc. Esta operación refleja nuestra estrategia de acompañar a clientes consolidados en sectores resilientes, como el de petróleo y gas, mediante soluciones financieras estructuradas que brindan flexibilidad, manteniendo al mismo tiempo un enfoque disciplinado en la gestión del riesgo. El sector energético argentino continúa ofreciendo oportunidades atractivas y estamos bien posicionados para acompañar a nuestros clientes en la ejecución de inversiones que requieren rapidez, sirviendo como puente hacia un financiamiento de largo plazo.", señaló Carlos de Alvear, Vicepresidente Senior para la Región de Sudamérica y México.

Acerca de Bladex

Originalmente establecido por los bancos centrales de la región, inició operaciones en 1979 y hoy brinda soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones en toda la región. Con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992, y entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados.

Acerca de San Benito Upstream S.A.U.

San Benito es una compañía relacionada a PECOM y parte del grupo de empresas presidido por Luis Pérez Companc. San Benito está enfocado en la adquisición de activos convencionales de petróleo y gas en Argentina, acompañando a PECOM en transacciones estratégicas del segmento upstream. San Benito es titular del 49% de la concesión "Manantiales Behr" (Cuenca del Golfo San Jorge, Provincia de Chubut), adquirida en conjunto con PECOM en febrero de 2026, y suscribió un acuerdo para adquirir participaciones adicionales en cuatro concesiones de hidrocarburos ubicadas en las cuencas Neuquina y Cuyana (provincias de Mendoza y La Pampa), en el marco de la expansión del grupo en el sector de petróleo y gas de Argentina.

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Tomás Adler

Vicepresidente Senior - Representante Cono Sur

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FUENTE Bladex