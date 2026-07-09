Bladex co-lidera paquete de financiamiento para la adquisición de Banistmo

CIUDAD DE PANAMÁ, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció hoy el cierre exitoso de un paquete de financiamiento en favor de Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC) próximamente Grupo Financiero BSC, para financiar la adquisición de Banistmo. La operación fue co-estructurada por Bladex y Banco Santander, una de las más relevantes del sector bancario panameño en los últimos años.

Bladex y Banco Santander otorgaron un underwriting equivalente al 100% del paquete de financiamiento, correspondiendo a Bladex el 50% del monto total.

La estructura financiera incluyó dos operaciones: un préstamo sindicado con un plazo de cinco años otorgado a nivel de Grupo Financiero BSC, empresa holding de las operaciones del Grupo en Centroamérica; y un préstamo puente con un plazo de un año, otorgado a Banco La Hipotecaria, como comprador.

El préstamo sindicado registró una sobredemanda de 1.3 veces, con la participación de 13 instituciones financieras regionales, entre ellas Bladex y Banco Santander. El Bridge Loan fue suscrito exclusivamente por ambas entidades.

Banistmo ocupa una posición estratégica dentro del sistema financiero panameño como el tercer banco privado más grande del país, con más de 50 años de operación.

Esta transacción representa el segundo financiamiento liderado por Bladex para Grupo Financiero BSC tras haber co-estructurado en 2020 el financiamiento destinado a la adquisición de las operaciones de Scotiabank en El Salvador, reafirmando la relación de largo plazo con el Grupo, así como la confianza depositada en Bladex para acompañar su estrategia de crecimiento en la región.

"Nos complace acompañar una vez más a Grupo Fiananciero BSC en esta nueva etapa de crecimiento. El éxito de esta transacción refleja la solidez de su estrategia y la capacidad de reunir a instituciones financieras de primer nivel en torno a una visión compartida. Como banco con sede en Panamá, valoramos la oportunidad de poner nuestra experiencia regional, agilidad de ejecución y amplia red de relaciones al servicio de nuestros clientes, facilitando soluciones financieras que respaldan sus objetivos de crecimiento y contribuyen al fortalecimiento del sector financiero en Panama y en la región", señaló Samuel Canineu, Chief Commercial Officer de Bladex.

"La confianza de Bladex, Banco Santander y de las instituciones financieras que participaron en esta operación constituye un importante respaldo a la visión y solidez de Grupo Financiero BSC. Este financiamiento nos permite acompañar una de las transacciones más relevantes del sector financiero de la región y reafirma nuestro compromiso de seguir construyendo instituciones financieras sólidas que generen valor sostenible para nuestros clientes, nuestros accionistas y los países donde operamos.", señaló Ferdinando Voto, Presidente de la Junta Directiva de Grupo Financiero BSC.

Acerca de Bladex

Originalmente establecido por los bancos centrales de la región, inició operaciones en 1979 y hoy brinda soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones en toda la región. Con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992, y entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados.

Acerca de Grupo Financiero BSC

Grupo Financiero BSC es un grupo financiero regional con sólida presencia en diversos países de América Latina. Opera como plataforma financiera de crecimiento regional a través de subsidiarias especializadas en banca, seguros, financiamiento corporativo e hipotecario, con un modelo de negocio orientado al crecimiento sostenible, la transformación digital y la inclusión financiera.

El grupo articula sus capacidades bajo estándares comunes y una visión de largo plazo, acompañando las decisiones de crecimiento de personas, empresas e instituciones en la región por medio de las operaciones de Banco Cuscatlán (El Salvador, Honduras y Guatemala), SISA Seguros (El Salvador, Guatemala y próximamente Honduras), Niu (El Salvador) y Banistmo (Panamá).

Contacto:

Felipe Suarez

SVP Head of Loan Structuring & Sindications,

Tel: +(507) 210-8500

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FUENTE Bladex