CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex; (NYSE: BLX o el "Banco"), institución multinacional con sede en Panamá, fundada por los bancos centrales de 23 países de América Latina y el Caribe para promover el comercio exterior y la integración económica en la región, celebró hoy su Investor Day 2026, titulado "Our 2030 Vision".

Bladex presenta su estrategia 2030 para impulsar crecimiento sostenible y mayores retornos en su Investor Day Bladex presenta su estrategia 2030 para impulsar crecimiento sostenible y mayores retornos en su Investor Day Speed Speed

Durante el evento virtual, el Presidente de la Junta Directiva, Miguel Heras; el Director Ejecutivo, Jorge Salas; la Vicepresidenta Ejecutiva y CFO, Annette Van Hoorde; junto con miembros de la alta gerencia, revisaron la exitosa ejecución del plan estratégico 2022–2026 y presentaron la hoja de ruta del Banco hacia 2030: escalar su franquicia regional de comercio exterior hacia una plataforma bancaria más diversificada y cada vez más transaccional, manteniendo su perfil conservador de riesgo y disciplina de grado de inversión.

El Presidente de la Junta, Miguel Heras, destacó la transformación de la institución desde 2019, cuando la Junta Directiva y la administración alinearon esfuerzos para modernizar el modelo operativo, preservando al mismo tiempo una sólida cultura de disciplina de riesgo.

"El resultado más importante de los últimos cuatro años no es solo nuestro desempeño financiero, sino la transformación de la institución. Fortalecimos nuestra cultura, mejoramos la gobernanza y desarrollamos capacidades para consolidar a Bladex como un verdadero banco de comercio para América Latina. Esta transformación ha impulsado resultados récord, un perfil de fondeo más sólido y mayores ingresos por comisiones, posicionando al Banco para ejecutar su estrategia 2030. Nuestra estrategia está basada en ejecución, no en aspiraciones", señaló Heras.

Resultados alcanzados antes de lo previsto

El Presidente Ejecutivo, Jorge Salas, revisó los resultados del plan 2022–2026, destacando que Bladex cumplió o superó sus principales objetivos financieros y estratégicos antes de lo previsto, manteniendo su ADN de bajo riesgo.

Entre 2021 y 2025, la cartera comercial creció 71%, el margen de crédito se expandió en 86 puntos básicos, la cobertura de reservas se fortaleció, el ratio de eficiencia mejoró de 38.3% a 26.7%, y el retorno sobre el patrimonio (ROE) más que se duplicó. Asimismo, la transformación del Banco se reflejó en una mayor valoración en el mercado, incluyendo la triplicación del precio de la acción, un retorno acumulado para los accionistas de 243% —superior a benchmarks comparables— y un incremento significativo en el volumen promedio diario de negociación.

"La siguiente fase de Bladex se enfoca en capturar más valor de los flujos de clientes que ya financiamos. Al incorporar servicios transaccionales de forma gradual y disciplinada, podremos mejorar nuestra estructura de fondeo, ampliar la generación de comisiones y fortalecer la resiliencia de nuestros ingresos, sin cambiar la naturaleza central de nuestro modelo", señaló Salas.

Estrategia 2030 enfocada en crecimiento disciplinado, optimización del fondeo y expansión de comisiones

De cara al futuro, el plan estratégico 2030 de Bladex se sustenta en tres pilares: crecimiento disciplinado, reducción del costo de fondeo y mayor contribución de ingresos no financieros. Esta nueva etapa se apoya en las fortalezas actuales del Banco y en la oportunidad de profundizar relaciones y aumentar la participación en las operaciones de sus clientes.

Un componente central será el despliegue progresivo de servicios transaccionales, que permitirán a Bladex capturar una mayor proporción de depósitos, pagos y oportunidades de comisiones asociadas a los flujos de comercio que ya financia. Asimismo, la administración destacó el enfoque continuo en una mayor monetización de clientes, optimización de precios, estrategias de cross-selling y mayor penetración en sus cuatro verticales principales: financiamiento estructurado de comercio, cartas de crédito, sindicaciones y financiamiento de proyectos e infraestructura.

La función de Tesorería jugará un rol creciente en la generación de ingresos y eficiencia de fondeo, mediante el desarrollo de capacidades en divisas y derivados, así como soluciones de financiamiento en moneda local y multimoneda, que permitirán mejorar la eficiencia del fondeo y habilitar financiamiento en moneda local sin exposición cambiaria.

Para respaldar la ejecución de la agenda 2030, Bladex continuará fortaleciendo sus habilitadores clave en excelencia comercial, uso de datos, modernización de plataformas y adopción selectiva de inteligencia artificial, manteniendo al mismo tiempo disciplina en la inversión y eficiencia operativa.

Evolución estratégica y nueva identidad

En línea con esta nueva etapa, Bladex presentó su nueva identidad de marca, reflejo de la transformación que está impulsando la institución.

La nueva imagen, más moderna y alineada con lo que el Banco es hoy y con lo que está construyendo, acompaña su evolución hacia una plataforma más diversificada y transaccional, alineada con su estrategia de crecimiento y su rol como puente entre América Latina y los mercados financieros globales.

En ese camino, Bladex reafirma su propósito de impulsar el desarrollo de la región, uniendo, conectando e impulsando oportunidades para sus clientes y para América Latina.

Escalando el negocio sin perder la disciplina de riesgo

La administración enfatizó que el plan 2030 representa una evolución en la complejidad del negocio, pero no un cambio en la filosofía de riesgo del Banco. A medida que el modelo se vuelve más transaccional, se espera un aumento en riesgos no financieros, particularmente en áreas como operaciones, tecnología, cumplimiento y prevención de delitos financieros.

Bladex está abordando estos desafíos mediante controles más estrictos, mayor monitoreo y el fortalecimiento continuo de sus capacidades en gobernanza, infraestructura, analítica y talento especializado.

Los riesgos financieros se mantienen estables, sustentados en la disciplina de originación, un portafolio de corto plazo en dólares, enfoque en clientes de alta calidad y sólidos niveles de capital y liquidez.

Perspectiva financiera hacia 2030

La CFO, Annette Van Hoorde, presentó una hoja de ruta financiera clara hacia 2030, basada en un perfil de ingresos más diversificado y eficiente en el uso de capital, sustentado en el crecimiento disciplinado de la cartera, mayor contribución de ingresos no financieros y optimización del fondeo.

"Esto no se trata solo de crecer el balance. Es una mejora estructural en la calidad, composición y escalabilidad de los ingresos. Estamos fortaleciendo la economía del negocio mediante una mejor mezcla de ingresos, una base de fondeo más sólida y crecimiento disciplinado, lo que permitirá generar retornos sostenibles sin aumentar el riesgo", señaló Van Hoorde.

Para 2030, el Banco proyecta alcanzar una cartera comercial entre US$18.000 y US$20.000 millones, un margen de interés neto cercano a 2.30% y aproximadamente US$125 millones en ingresos no financieros. Asimismo, estima un ratio de eficiencia entre 25% y 27%, un ROE ajustado entre 16% y 17% y un ratio de capital Tier 1 entre 15% y 16%.

Para 2030, el Banco proyecta alcanzar:

Cartera comercial entre US$18.000 y US$20.000 millones

Margen de interés neto cercano a 2.30%

Ingresos no financieros de aproximadamente US$125 millones

Ratio de eficiencia entre 25% y 27%

ROE ajustado entre 16% y 17%

El Banco prevé reinvertir una parte significativa de sus utilidades para respaldar el crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la generación de valor para los accionistas mediante dividendos, con un payout cercano al 40% en el tiempo.

En el cierre del evento, el Presidente Ejecutivo Jorge Salas reiteró que Bladex inicia su próxima fase de crecimiento desde una posición de ejecución comprobada.

"Hemos demostrado nuestra capacidad de crecer con disciplina, y ahora estamos escalando ese modelo. La siguiente etapa, que incluye la incorporación de servicios transaccionales, fortalecerá nuestro perfil de fondeo, ampliará la generación de comisiones y aumentará la resiliencia del negocio, manteniendo nuestro enfoque selectivo y de bajo riesgo. El modelo no está cambiando. Está escalando", concluyó Salas.

Acerca de Bladex

Bladex es un banco multinacional establecido originalmente por los bancos centrales de países de América Latina y el Caribe en 1979, con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la región. Con sede en Panamá, el Banco cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, así como una licencia de representación en Perú. Su base de clientes incluye instituciones financieras y corporaciones, y cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992.

Declaración de Puerto Seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro sobre desarrollos esperados, dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) y la Sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934).

Las declaraciones a futuro pueden identificarse por el uso de términos como: "anticipar", "intentar", "plan", "objetivo", "buscar", "creer", "proyectar", "estimar", "esperar", "estrategia", "futuro", "probable", "podría", "debería", "hará" y expresiones similares referidas a períodos futuros.

Las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado comprenden, entre otros aspectos, la posición financiera del Banco, la calidad de sus activos y su rentabilidad. Estas declaraciones reflejan las expectativas de la administración con base en la información disponible a la fecha; sin embargo, el desempeño y los resultados reales están sujetos a eventos futuros e incertidumbres que podrían afectar materialmente dichas expectativas.

Entre los factores que podrían causar que los resultados difieran de manera significativa se encuentran: la pandemia de coronavirus (COVID-19) y eventos geopolíticos; cambios en la cartera crediticia del Banco; la continuidad de su estatus de acreedor preferente; el impacto de variaciones en las tasas de interés y del entorno macroeconómico en la región; la ejecución de sus estrategias e iniciativas, incluida la diversificación de ingresos; la suficiencia de las reservas para pérdidas crediticias esperadas; la necesidad de provisiones adicionales; la capacidad del Banco para alcanzar crecimiento futuro, reducir niveles de liquidez e incrementar su apalancamiento; mantener sus calificaciones crediticias de grado de inversión; la disponibilidad y composición de fuentes de fondeo; posibles pérdidas de negociación; riesgo de fraude; y la suficiencia de sus fuentes de liquidez para cubrir retiros de depósitos.

Podrían surgir factores o eventos adicionales que no es posible prever en su totalidad. Se recomienda a los lectores no depositar una confianza indebida en estas declaraciones, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado. El Banco no asume obligación de actualizar públicamente ninguna declaración a futuro, salvo cuando así lo exija la ley.

Contacto

Para mayor información, visite: http://www.bladex.com o contacte a:

Carlos Daniel Raad

Chief Investor Relations Officer

Tel: +507 366-4925 ext. 7925

Correo electrónico: [email protected] / [email protected]

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FUENTE Bladex